Javier Negre, el polémico periodista español recibido con honores por toda La Libertad Avanza

Es bien sabido que La Libertad Avanza hace de la prensa su blanco predilecto. “Pauteros”, “ensobrados”, “mentirosos” son solo algunos de los insultos utilizados en las filas libertarias a la hora de hacer referencia a los periodistas que osan delinear alguna crítica hacia el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, por más que se lo busque disimular, en el oficialismo cuentan con una tropa bien entrenada de comunicadores que lejos están de hacer su trabajo gratuitamente. Una condición que no es exclusiva de la derecha argentina y que puede verse replicada en otros países, donde la prédica libertaria del Presidente es considerada un faro internacional.

Sin ir más lejos, en la última semana, pudo verse a un periodista militante español girar por los sets televisivos embanderado en una defensa acérrima del Gobierno. Se trata de Javier Negre, quien no solo fue invitado a distintos programas de LN+ y TN, sino que además estuvo presente en dos conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni. En la primera de ellas, lo primero que hizo Negre fue agradecer al portavoz por haberle permitido ingresar. “Parece una tontería, pero en España nos prohíben hablar o preguntar al gobierno en la sala de prensa, del Palacio de Gobierno de Pedro Sánchez”, adujo.

Ante sus colegas, Negre se había presentado como director de EDATV, “el medio de nuestro reportero Vito Quiles”, que en su descripción en redes se describe como una “plataforma sin censura”. Quiles es un influencer español a quien el propio Milei defendió hace un mes luego de que denunciara haber sido perseguido por miembros del gobierno de su país. El joven de 23 años había publicado que uno de los ministros de Sánchez habría utilizado un auto oficial para asistir al recital de la cantante pop Taylor Swift.

“Si un funcionario de nuestro gobierno quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresía local, desde Tenembaum y Longobardi hasta Novaresio y Lanata, estaría llorando dictadura. Pero no. Como es un gobierno zurdo se hacen los distraídos”, escribió el Presidente en su cuenta de X, en junio, al compartir el video en el que Quiles da su versión de lo ocurrido.

Pero la mención por parte de Milei de varios nombres de periodistas reconocidos no hizo más que anticipar lo que vendría pocos días más tarde, en un gesto que marcó un hito en su relación con la prensa: el fallido intento del oficialismo por reflotar una ley de 1944 en la que se exige la "obligatoriedad" de la matriculación para ejercer la profesión, algo que anunciaron a través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano que a las pocas horas debieron borrar.

Eso ocurrió el 27 de junio, la misma jornada en que, por la tarde y durante el tratamiento de la ley Bases en Diputados, fue agredido el youtuber libertario Mariano Pérez ─flamante acreditado en Casa Rosada, curiosamente desde el día en que dejó de serlo la periodista Silvia Mercado─ en medio de un acto en repudio del proyecto que se realizaba a las afueras del Congreso. El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) no repudió el ataque a Pérez, lo que derivó en una andanada de insultos contra le entidad por parte del ejército de trolls con el que cuenta el Gobierno. La embestida, que incluyó la difusión de fake news, contó ni más ni menos que con el apoyo del propio Presidente. “Fopea es una vergüenza”, escribió el líder de La Libertad Avanza, que ya fue advertido en otras oportunidades por el foro debido a sus constantes diatribas contra la prensa.

Gira argentina

La agenda de Negre en Buenos Aires fue particularmente frenética. Incluyó desde la asistencia a un evento con el director de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarre, hasta una invitación al programa de streaming conducido por la diputada libertaria Lilia Lemoine, entre otras. Además, el español estuvo presente y cubrió para su medio el lanzamiento del sello de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que tuvo a Karina Milei en la primera línea de un acto en Morón.

Pero su momento de mayor exposición lo tuvo durante las mencionadas conferencias de Adorni en Casa Rosada. El 5 de julio, Negre aprovechó la ocasión para preguntarle al vocero acerca de la causa por sospechas de corrupción contra Begoña Gómez, la esposa del presidente Sánchez. “¿Cómo ve ese asunto? Porque parece que las sospechas que hemos investigado los medios de comunicación, y a las que también se refirió Milei, empiezan a fundamentarse”, indujo el periodista.

De seguido, sumó otro tema judicial a su consulta: el procesamiento por abuso sexual del intendente peronista de La Matanza, Fernando Espinoza, denunciado por una de sus secretarias. “Esperaba encontrar muchos medios de comunicación en la puerta simplemente para preguntar por su opinión, pero no encontré a ninguno”, azuzó Negre. Y continuó: “Me gustaría preguntarle si eso se debe a la pauta publicitaria y si, de haber sido el caso al revés y hubiera afectado a algún miembro del gobierno de Javier Milei, si el tratamiento informativo habría sido distinto”. Como respuesta, Adorni consintió todas y cada una de sus palabras.

Pero esa no fue la única vez que Negre participó de una conferencia oficial. El miércoles pasado volvió a hacerse presente en Balcarce 50. Al momento de tomar el micrófono, celebró el desfile militar del 9 de Julio y se preguntó “por qué el anterior gobierno denostaba tanto a las Fuerzas Armadas, por qué escondía a los veteranos de Malvinas, que son parte clave de la identidad, de la cultura, de la tradición argentina”. En esa línea, citó el polémico tuit del diputado provincial bonaerense por La Libertad Avanza, Agustín Romo, al dar a entender que con los últimos festejos del Día de la Independencia “se ha dejado atrás el desfile de comunistas, travestis y faloperos”.

Adorni volvió a conceder, aunque no sin tomar cierta distancia. Más tarde, en un claro guiño a Negre, se mofó de su par ibérico, Patxi López, el vocero de Pedro Sánchez. “¿Viste el portavoz español que cuando hay preguntas que no le gusta no contesta? Bueno, voy a hacer eso”, ironizó Adorni en medio de una respuesta. La escena fue compartida en X tanto por la cuenta de EDATV como por el reportero Vito Quiles, que es sindicado por medios españoles como jefe de prensa de Alvise Pérez, el líder de Se Acabó la Fiesta, la agrupación de electores que fue la revelación de las últimas elecciones europeas.

Fallo en su contra

Un hecho empaña la carrera periodística de Negre, hoy tan bien recibido en la Argentina por el gobierno de La Libertad Avanza. Según consta en una nota de elDiario.es de 2019, el español fue sentenciado ese año por la Justicia española por “intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad, al honor y la propia imagen” debido a una crónica que fuera publicada en el portal El Mundo. El periodista intentó acceder a un encuentro con el padre de una víctima de maltrato a la que quería entrevistar. Como no lo consiguió, “comenzó a forzarlo vía Whatsapp a mantener una reunión con él”, dice el fallo.

Según el relato del abogado de la demandante, Negre se presentó “sin previo aviso” en el domicilio familiar y para que le abrieran la puerta se hizo pasar por un amigo de la joven. Al darse cuenta del engaño, el padre le dijo varias veces que se vaya y que “los dejase en paz”, lo que generó la supuesta resistencia del periodista. La sentencia contra Negre concluye que se inventó la entrevista, mintió en el titular de la nota y “rayó la coacción”. Todo un manual de buenas prácticas.

PL/MG