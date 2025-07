Scioli anunció que se implementará una vacuna anticonceptiva para frenar la reproducción de los carpinchos en Nordelta

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, afirmó hoy que mantuvo una reunión con los vecinos de Nordelta, funcionarios del gobierno de Axel Kicillof y los especialistas de una empresa para acordar la implementación de una vacuna anticonceptiva para mitigar la reproducción de carpinchos, mientras que se llevará a cabo un traslado de 80 ejemplares.

Scioli remarcó que la población de estos animales “aumentó un 114% en poco más de un año” y sostuvo que “se busca armonizar las necesidades de los vecinos y que los carpinchos puedan tener su alimentación”.

“Es una vacuna mucho menos invasiva y de una sola dosis que se va aplicar con dardos”, precisó.

El exvicepresidente indicó, en diálogo con el canal TN, que el SENASA facilitará la importación de las vacunas, al tiempo que a fines de agosto se realizará una prueba piloto de traslado de una población aproximada de 70 ejemplares -con la aprobación de la Dirección de Fauna bonaerense- a una isla del Delta del Paraná de 60 hectáreas.

“Como todo problema, no se soluciona solo”, resaltó Scioli, y agregó: “Los humedales son el hábitat natural de los carpinchos”.

De acuerdo a las estadísticas, unos 45 carpinchos murieron durante el primer semestre como consecuencia de accidentes de tránsito.

En este sentido, el funcionario del Gobierno del presidente Javier Milei estimó que alrededor de 1.000 roedores en Nordelta e insistió que “no pretende” transformar este conflicto en una “cuestión política”.

“Queremos implementar esta iniciativa para evitar las vasectomías, que no dio los resultados esperados”, y por ese motivo, “deben ser métodos no traumáticos” para este especie, añadió el ex gobernador.

