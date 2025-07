Los libros de julio: María Negroni, Becerra por dos, Sara Gallardo y Maradona en México '86

Entre novelas, textos de no ficción, cuentos, reediciones y ensayos, los grandes grupos editoriales, los sellos medianos, los pequeños y todos aquellos que distribuyen sus títulos en el país anunciaron recientemente la llegada de una gran cantidad de novedades.

A continuación, algunos de los libros destacados de julio.

1. Colección permanente, de María Negroni. “En Colección permanente, la autora de El corazón del daño nos permite acceder al centro neurálgico de su museo personal, donde figuran sus obsesiones, su preferencia por el desvío y su constante apuesta por una poética de la incertidumbre. Mezclando la cita literaria, el reportaje apócrifo y la figura de un maestro imaginario con una escritura abierta a la inquietud y la intuición perturbadora, compone también su propia ética, casi un manifiesto que cuestiona el dogmatismo, la pretensión de originalidad y la banalidad de la conversación contemporánea alrededor de la literatura”, se lee en la contratapa de este libro maravilloso y singular de la escritora argentina María Negroni. La publicación llegó este mes a las librerías locales a través de Random House.

2. Juan José Becerra por dos. El escritor argentino lanza este mes dos novelas breves llamadas Un hombre y Dos mujeres. Planteadas como un díptico o dos mitades “autónomas” y con tapas complementarias fueron lanzadas por Seix Barral.

“Asediado por la presión de los años y las ilusiones pendientes, un hombre construye un taller de lujo para guardar sus autos antiguos en los fondos de su mansión que dan a la pobreza, y a la belleza de lo nuevo. Si pudiera, el protagonista de Un hombre sería todos los hombres del mundo, y ninguno. Pero es solo un hombre común que —como el común de los hombres— se enfrenta a la dificultad de vivir. En ese tembladeral, que es del ánimo y del cuerpo, su objetivo sólo en apariencia modesto es el de celebrar su cumpleaños para intentar, por un instante, ya no que el tiempo se detenga, sino que nunca haya pasado”, se lee en la contratapa de Un hombre.

“Dos mujeres que nunca se han visto antes caminan en la noche. El encuentro ”casual“, que crece en los campos de la intimidad y el silencio, se despliega como un destino. ¿Y si nacieron la una para la otra? En Dos mujeres —la mitad autónoma del nuevo díptico de Juan José Becerra (la otra es Un hombre)— la noche inolvidable se acaba, pero la despedida de sus discretas heroínas se transforma en el encuentro milagroso entre dos habitantes de un mismo mundo (un mundo de dos habitantes) y —¿por qué no?— en el principio de una pequeña revolución de mujeres lanzadas a la conquista de una libertad invisible”, propone por su parte la sinopsis de Dos mujeres.

3. Eisejuaz, de Sara Gallardo. “En julio publicamos Eisejuaz, de Sara Gallardo, una novela emblemática, poderosa y singular, que desde hace tiempo estaba descatalogada”, informó en un comunicado el sello independiente argentino Fiordo sobre su novedad editorial de julio.

“Eisejuaz fue publicada originalmente en 1971 y se adelantó de forma radical a su época, tanto por el lenguaje como por la perspectiva desde la cual está narrada. Se trata de un texto breve pero de una densidad inusual, que explora, con un tono visionario, la experiencia mística y el conflicto cultural y espiritual de un protagonista indígena en un mundo atravesado por el despojo, la marginación y la culpa”, agregaron sobre esta novela convertida, con los años, en un clásico de la literatura argentina.

“Eisejuaz cuenta la historia de Lisandro Vega, un indígena mataco de nombre Eisejuaz en quien recaen, como en una tragedia griega, todos los males: la envidia de sus pares, la muerte de su compañera, la enfermedad, la pérdida de la cultura y la memoria de su pueblo, la explotación, la vergüenza. En su discurso, atravesado por el imaginario cristiano y la retórica misional tanto como por la cosmovisión de los pueblos originarios de la región chaqueña, los bichos del monte son mensajeros del Señor que traen buenos y malos augurios que se cumplen con la puntualidad de los sucesos míticos y la obscenidad de los procesos de extracción y expoliación. Tan desoladora como inmensamente sabia, Eisejuaz fue un punto de inflexión en la narrativa de Sara Gallardo. La publicó en 1971, dos años después de su viaje al Chaco salteño”, detallaron los editores.

4. Jamás me voy a olvidar. México ‘86, la historia de mi mayor victoria, de Diego Maradona con Daniel Arcucci. “En Jamás me voy a olvidar, Diego Maradona revive, en primera persona, el histórico Mundial de México 86. Desde la concentración y los viáticos de 25 dólares por día hasta la final en el estadio Azteca, este libro es el testimonio del protagonista absoluto de una de las mayores hazañas del fútbol argentino. Con la pasión que lo caracterizaba, Diego reconstruye cada paso del camino hacia la gloria, con los momentos íntimos y las anécdotas hasta ahora jamás contadas. Pero también rinde homenaje a sus compañeros, los que hicieron posible nuestro segundo título. ‘Yo no podría haber levantado la Copa sin ellos’, confiesa, convencido de que aquella fue una victoria colectiva. Un libro con la mística de Diego. Una obra de colección en la cual el ‘barrilete cósmico’ cuenta una historia que todavía tiene mucho para decirnos. A lo largo de los años, y hasta su muerte en 2020, Maradona siguió revisando su testimonio en la intimidad. De sus charlas con Daniel Arcucci, su biógrafo oficial, nace esta edición ampliada y corregida”, informaron sobre esta publicación en un comunicado desde la editorial Sudamericana.

5. La madre de Beckett tenía un burro, de Matías Battistón. “Puesto a la tarea de versionar al castellano el tríptico de Samuel Beckett integrado por Molloy, Malone muere y El innombrable para una editorial independiente de Buenos Aires, el narrador de este libro revela su amor por los detalles inútiles, su facilidad para irse por las ramas y su versatilidad para patear para más adelante el deber. Escrito con prosa afilada y un gran manejo del humor y la ironía, Matías Battistón ha compuesto una oda a esos trabajadores y trabajadoras que mueven las pequeñas ruedas de la maquinaria editorial, verdaderos héroes, la mayoría de las veces anónimos”, señala la sinopsis oficial de este libro del escritor y traductor argentino Matías Battistón. Salió por el sello Emecé.

6. Tarantela, de Abril Castillo Cabrera. “En Tarantela las diferentes generaciones se abrazan y dan sentido. Lo que no se dice, permanece. Lo que se mantiene en silencio, marca el ritmo. Los muertos dialogan con los vivos, conviven con ellos. Develar los secretos permite comprender; comprender permite construir otra historia. El abuelo deja fichas en las que escribe, registra el envenenamiento de su hijo Jano. La nieta, años después, lee. Lee y entiende. Lee y escribe entrelazando la historia de su abuelo y de su tío envenenado con la de ella y su hermano y con la de toda su familia”, informan desde el sello independiente Mandrágora sobre esta novela de la escritora mexicana Abril Castillo Cabrera.

“Desde la primera lectura supimos que se trata de una novela que queríamos publicar, acercarla a lxs lectores en Argentina. Por un lado, marida perfecto con los otros libros de nuestro catálogo, que tiene una importante presencia de ficción autobiográfica. Por otra parte, es nuestra primera publicación de una autora de otro país, con un libro que ya fue publicado por otras editoriales en otras latitudes, inaugurando una nueva línea para la editorial, un nuevo desafío”, aseguraron las editoras.

“Una vez puse un vaso sobre un alacrán y se encajó el aguijón a sí mismo. Una vez vi a una araña envolver a una abeja y comérsela. A las arañas no las matamos porque se comen a los otros insectos, decía siempre mi papá. Él tampoco sabía que hay arañas venenosas. No sabíamos distinguirlas. Todos llevamos una gota de veneno en la familia. Y otra gota que es la salvación. El secreto está en la mirada, en ver a la alacraña y saber nombrarla: veneno o antídoto”, se lee en las páginas de Tarantela.

7. Salvate vos, de Juan Carrá. “Es 21 de julio de 1980. Una mujer es encontrada muerta en un hotel de Madrid. En la habitación hay ropa sin estrenar, dinero de varios países y una caja de música para bebé con la forma de un pájaro azul. También, pasaportes con la misma foto pero distintos nombres; uno solo lleva el real: Noemí Esther Giannetti de Molfino. La llamaban Mima y había sido secuestrada un mes antes en Perú por hombres del ejército argentino, en un operativo internacional sin precedentes. Su cuerpo aparece en una escena armada por agentes de inteligencia y la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla usa el montaje para la desinformación: las denuncias sobre desaparecidos son falsas, las personas buscadas están paseando por Europa. Mientras esto ocurre, el mayor de sus seis hijos es un preso político, el más joven intenta salir vivo de Lima, una hija está desaparecida y otra, exiliada. Con el rigor de la investigación periodística y el pulso de la novela, este libro narra una tragedia particular que es a la vez reflejo de una época. Una reconstrucción minuciosa de la vida de una familia atravesada por la militancia de los 70 y el ensañamiento de la represión estatal. Es también la historia de un ama de casa que pasa de rechazar la irrupción de la política en su hogar a vivir en la clandestinidad para acompañar a los suyos”, se lee en la contratapa de esta publicación del escritor y periodista argentino Juan Carrá. El libro fue publicado por la editorial Sudamericana.

8. La azotea, de Fernanda Trías. “Nos alegra anunciar el lanzamiento de la primera novela de Fernanda Trías, editada por primera vez en Argentina de la mano de nuestro sello. Luego de haber publicado en 2021 La ciudad invencible, es un privilegio acercar a nuestros lectoras y lectoras esta novela fundacional de la obra de una de las voces latinoamericanas más interesantes y prestigiosas de los últimos años”, informaron desde el sello independiente Marciana sobre este lanzamiento de la escritora uruguaya.

“En un departamento viven una mujer, un hombre, una niña y un canario. La mujer, Clara, es el núcleo de la familia, una familia disfuncional hasta el peligro. Es su voz la que hace avanzar la trama, en perfecta tensión, como si supiera que lo terrible puede esconderse en los lugares más tiernos: en la aparente armonía de un hogar, en el corazón dulce amargo de la familia. En La azotea, su primera novela, escrita a los veintitrés años, Fernanda Trías construye un relato hipnótico y tenebroso sobre lo que significa ser hija, hijastra, madre. Sobre lo que significa parir, cuidar, matar, sobrevivir. Como una mujer loba, víctima y victimaria a la vez, la protagonista de esta historia traza el camino de su perdición, se mete en los pliegues oscuros de los vínculos más íntimos, se protege mostrando los dientes. 'Tal vez la tierra sea redonda sólo para evitar que la gente vaya hasta el borde del mundo y salte al vacío', dice desde la azotea, ese lugar al que va escapando del vértigo de su propia vida, desde donde puede empequeñecer aquel peligro que son las otras personas. Una historia construida con los ladrillos macizos, contundentes, de la locura y la tragedia, escrita con una prosa que logra entrecortar la respiración hasta que casi sentimos que la perdemos del todo. Un libro que recuerda la obra de autoras como Agota Kristof y Anaïs Nin, y que abre las puertas al universo literario de Trías, una de las voces más electrizantes de la narrativa actual”, afirma la sinopsis oficial del libro.

9. Ensayos II, de Lydia Davis. “Con la generosidad que la caracteriza, Davis lista en un texto imperdible veintiún placeres con los que se fue encontrando a lo largo de varios años de traducciones: desde la posibilidad de conocer y viajar a otras épocas y culturas, pasando por las interferencias de las traducciones en su propia escritura, hasta el constante redescubrimiento del inglés, su lengua materna. También se detiene en dos autores clave de su obra como traductora: Proust y Flaubert, que no casualmente son sus traducciones más reconocidas, tanto por los lectores como por la crítica. En el caso de Proust, Davis construye un abecedario en el que registra dudas que fue resolviendo a lo largo de su trabajo, como así también comentarios sobre el estilo y las selecciones léxicas proustianas. Por otro lado, reflexiona sobre la traducción de Madame Bovary y analiza desafíos y dificultades con los que se enfrentó. Asimismo, lee Las aventuras de Tom Sawyer en castellano y, a través de deducciones y ejercicios léxicos y contextuales, comparte su propia experiencia sobre el abordaje de una lengua desconocida”, informó la editorial Eterna Cadencia sobre su flamante lanzamiento de julio.

Lydia Davis nació en Massachusetts, Estados Unidos, en 1947. Es escritora, ensayista y traductora. Publicó una novela y varias colecciones de cuentos, entre las que se destacan The Thirteenth Woman and Other Stories (1976), Break It Down (1986, finalista del PEN/Hemingway Award), Varieties of Disturbance (2007, finalista del National Book Award), Ni puedo ni quiero (Eterna Cadencia, 2014; con traducción de Inés Garland) y Esa gente que no conocemos (Eterna Cadencia, 2024; con traducción de Eleonora González Capria). En 2009 se editaron sus Cuentos completos, que saldrán en 2025 publicados por Eterna Cadencia.

10. La Generala, de Emilia Delfino. “Victoria Villarruel llegó a la política argentina para quedarse. Se convirtió en una de las mejores voceras de la derecha conservadora y en vicepresidenta de la Nación. Sin embargo, poco se sabe de ella y de cómo llegó al poder. ¿Quién está dentro de la armadura que viste? A pesar del destierro al que la condenaron los Milei, la vicepresidenta apuesta a sobrevivir al Presidente y a su hermana. Su historia es la de una estrategia, el plan de un sector de la derecha que la encumbró, con una intención oculta, como defensora de las víctimas de las organizaciones armadas de la década de 1970. Su aparición en la escena pública, durante el kirchnerismo, es también la cronología de una misión profética, inculcada por su padre, el militar Eduardo Villarruel, a quien es imprescindible entender para comprender quién es su hija. ¿Cuál fue su rol en la dictadura y durante la guerra de Malvinas? La impronta de su abuelo marino e historiador, su madre, su tío investigado por presuntos delitos de lesa humanidad, su exesposo reivindicador de la tortura. Su vínculo con el papa Francisco a pesar de su devoción por las misas lefebvristas. Sus aliados. ¿Quién es Victoria Villarruel en estado puro? ¿Cuándo hace esfuerzos por aparentar y cuándo nada como pez en el agua? ¿Cuán alto está dispuesta a llegar la mujer que competía en la disciplina de cama elástica? ¿Cuál es su relación con los militares y acusados de delitos de lesa humanidad? ¿Quiénes son los hombres detrás de su batalla? ¿Quiénes la financiaron? ¿Cómo es la intimidad de la pelea con los Milei?”, se lee en la contratapa de este flamante libro de la periodista Emilia Delfino. Publicó Editorial Planeta.

11. Chelsea Girls, de Eileen Myles. “Una novela autobiográfica de alto voltaje que narra las vivencias de juventud de Eileen Myles en la Nueva York de los años setenta y ochenta. Con una prosa explosiva, irreverente y honesta, Myles describe la escena underground con toda su crudeza, sus idas y venidas con el alcohol y las drogas, su consagración a la poesía y su deseo y amor profundo por las mujeres. Chelsea Girls fue publicada originalmente en 1994 y hoy es un referente de libertad y experimentación cuya lectura atrapa de forma magistral”, informó sobre este lanzamiento la distribuidora Big Sur. El libro llega a las librerías argentinas a través del sello Las Afueras.

12. Cómo los videojuegos están cambiando el mundo, de Marijam Didžgalvyte. “¿Pueden los videojuegos ser una fuerza para la igualdad o están destinados a alimentar agendas reaccionarias e hipermaterialistas? Marijam Didzgalvyte, experta en la industria, aborda esta dualidad combinando la teoría cultural y las críticas materialistas con un lenguaje accesible a todo tipo de lectores. Desde las innovaciones de Pong y Doom hasta los intrincados juegos multijugador o basados en narrativas, la autora destaca las historias de las comunidades de jugadores y los actores políticos que se organizan entre ellas. La industria de los videojuegos, ahora más grande que las industrias cinematográfica y musical juntas, ha demostrado tener la capacidad de desafiar el statu quo, y en este libro se explora su potencial para promover e impulsar objetivos igualitarios”, informó el sello Ediciones Godot sobre este ensayo.

“Si dejamos de lado la política de la vasta industria de los videojuegos comerciales, el juego es esencial para la mecánica general de la existencia y, sobre todo, para la resistencia. El potencial impredecible pero contundente del juego permite la libertad y la transformación, lo que sucede en esos momentos en que los papeles y las reglas normales de una comunidad o sociedad se relajan e incluso se subvierten. Los videojuegos brindan innumerables ejemplos de esos momentos. Son valiosos y vale la pena luchar por ellos”, se lee en las páginas de este libro.

13. Toque de queda, de Jesse Ball. “Llega julio y lo hace con una hermosa noticia para todos los lectores de Jesse Ball. Sigilo reedita uno de los libros más pedidos y esperados del gran autor norteamericano: Toque de queda. Publicada originalmente en 2011, es una de las primeras novelas de Jesse Ball y la que comenzó a cimentar su fama internacional como uno de los narradores estadounidenses más originales de la actualidad. También fue el primer libro de él traducido al español. Profundamente conmovedora, esta fábula de extraña luminosidad es una reflexión sobre cómo la historia colectiva se convierte en memoria individual y una reivindicación de la imaginación como el más libre y verdadero de los refugios en tiempos oscuros”, informó la editorial Sigilo.

“William es violinista, pero desde que el nuevo gobierno prohibió la música trabaja redactando epitafios. Molly, su hijita de ocho años, es una niña muda de espíritu alegre y sumamente inteligente. La ciudad donde viven está regida por un estado totalitario que desaparece personas. La esposa de William, madre de Molly, es una de ellas: no saben dónde está retenida, ni si volverán a verla. Como forma de resistencia, y porque no están dispuestos a que nadie les robe, además, la alegría de vivir, se han inventado una rutina donde el juego y los acertijos, la ternura y el indispensable cuidado son la complicidad de cada día. Cuando a William le llegan noticias de su esposa, quizás no muy confiables, decidirá salir a buscarla y arriesgarse rompiendo el toque de queda. Mientras, Molly quedará a cargo de una pareja de ancianos que esconden en su casa un maravilloso teatro de marionetas”, se lee en la contratapa del libro.

14. La reinvención del amor, de Joaquín Linne. “El siglo XX fue el tiempo del amor romántico, esa confluencia de sexo, afecto y construcción de una familia. En el siglo XXI, las redes sociales y los smartphones cambiaron el modo de experimentar los vínculos. Con una mirada sociológica y bien fundamentada, este libro da cuenta de las transformaciones que las aplicaciones de citas muestran en todo su esplendor. Están los que buscan sexo casual, los que desean una pareja estable, los que proponen compartir una cena y ver qué pasa, los que adoran a su mascota y sus amigos y buscan un espíritu afín, los que filtran por ideología. Están quienes disfrutan la adrenalina de las apps como si fueran un videojuego en el que hay que desbloquear niveles (matcheo, chat, cita) y quienes se saturan y se van por un tiempo. También están los lenguajes de nuestra época: la estética del porno, que impone modelos de cuerpo y de desempeño sexual poco realistas; el psicoanálisis y los feminismos, que llaman a cuestionar roles convencionales y a prestar atención a quién toma la iniciativa, quién paga el trago o la comida, qué cuidados merece el otro; las terapias de bienestar, que colocan en el centro las búsquedas y los gustos individuales. A partir de testimonios llenos de ironía y sinceridad, y de un glosario que aclara uno a uno los términos de este nuevo idioma emocional, Joaquín Linne construye una maravillosa sociología del amor y la amistad en la era digital”, informaron desde Siglo XXI Editores sobre este lanzamiento.

15. Por qué algunos hombres odian a las mujeres y otros textos feministas, de Vivian Gornick. “En este libro de ensayos escritos en su juventud, en los años 70, la siempre sorprendente Vivian Gornick utiliza desde las conversaciones aparentemente triviales en una peluquería del Midtown hasta las disputas ideológicas dentro del movimiento para capturar el pulso de una transformación histórica. Además, analiza cómo se construye el poder masculino y se transmite la sumisión femenina, reflexiona sobre las diferencias entre las olas feministas y denuncia la misoginia soterrada –y no tan soterrada– en autores consagrados como Norman Mailer, Saul Bellow o Philip Roth. Pero sobre todas las cosas, defiende el valor político del testimonio personal en los grupos de autoconciencia, donde lo privado se vuelve revolución”, informan desde el sello Sexto Piso sobre esta publicación que este mes llega a las librerías argentinas.

16. Cuentos completos, de Rubén Darío. “Páginas de prosa que enlazan con la poesía del mejor Rubén, con la del Rubén sin rubenismo, afín a los buenos poetas que le sucedieron (y aun muchos que lo combatieron) y no a los modernistas de pandilla, sordos y extraños, ellos sí, al ‘alma de las cosas’ y a ‘la voz del paisaje’. [...] Un poeta como el de los Nocturnos de Cantos de vida y esperanza, tan emparentado, en cambio, con la sensibilidad, de una época en que, tras Baudelaire, Browning y Rimbaud, la poesía insiste en abarcar la vida humana aun en sus aspectos menos plácidos y confortadores. ‘He querido ir hacia el porvenir’. Hasta el presente llegan, como los mejores poemas de Rubén, sus mejores cuentos, no meras muestras de habilidad, sino de un ímpetu verdadero y profundo. Más allá de lo que signifiquen para la historia de la literatura en Hispanoamérica, y aparte y por encima del oficio instrumental y complementario que les corresponda en el estudio del Darío poeta, esos cuentos pueden por sí aspirar a una dignidad propia y autónoma, a una justa y suficiente inmortalidad”, señala Raimundo Lida en las páginas de esta publicación editada por Fondo de Cultura Económica.

Rubén Darío (Nicaragua, 1867-1916), seudónimo utilizado por Félix Rubén García Sarmiento, fue poeta, periodista, diplomático y el máximo representante del modernismo literario. Desde muy joven demostró el talento de su pluma y su capacidad lírica; avivó la creación de una corriente literaria propia e independiente de Europa.

