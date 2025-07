“No lo vamos a dejar pasar”: repudio transversal de la Cámara de Diputados al programa del “Gordo Dan”

En el 15 aniversario de la Ley de Matrimonio Igualitario, la Cámara de Diputados se pronunció frente al ataque homofóbico sufrido por Esteban Paulón en “La Misa”, el programa conducido por Daniel Parisini en el streaming libertario Carajo. Hace 10 días, uno de los columnistas del programa había acusado de pedófilo a Paulón por su orientación sexual. Frente a esto, los diputados y diputadas de todos los bloques de la oposición se reunieron para firmar un repudio, lo dictaminaron y ahora planean llevarlo al recinto.

El repudio se gestó en la comisión de las Mujeres y Diversidad, que preside Mónica Macha (Unión por la Patria), en el marco de una jornada dedicada a denunciar la violencia política ejercida por el gobierno de Javier Milei. El objetivo era ratificar, emitiendo un dictamen, el repudio que ya se había trabajado la semana pasada, apenas se viralizó el video en el que aparecía Pablo Pazos, uno de los columnistas del programa conducido por Parisini –más conocido como el “Gordo Dan”–, atacando a Paulón a raíz de una intervención que había hecho en el recinto.

En el streaming libertario, vinculado directamente a la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”, los columnistas califican al diputado socialista de “pedófilo”, le desean que tenga SIDA y lo acusan de impulsar mutilaciones genitales de los niños. Todo por ser militante LGBT y defender la Ley de Identidad de Género.

“Ayer le tocó al diputado Paulón, pero mañana me puede pasar a mí o a cualquiera de nosotros. Esta Cámara de Diputados no puede dejar pasar estas declaraciones”, afirmó Maxi Ferraro, de la Coalición Cívica, uno de los impulsores del repudio que logró sumar las firmas del peronismo, el radicalismo, el pichettismo de Encuentro Federal, la izquierda y hasta el PRO. La Libertad Avanza fue el único bloque que se llamó al silencio.

“Si algunos por su orientación sexual es discriminado o tratado de pedófilos, el Congreso se tiene que encargar en defender a esas personas”, sumó el pichettista Oscar Agost Carreño, que era la primera vez que asistía a una reunión en la comisión de las Mujeres. No era el único: el rechazo al ataque sufrido por Paulón logró reunir a varios diputados que nunca habían pisado antes la comisión presidida por Macha. No fue el caso, sin embargo, de las diputadas del PRO y de la UCR de Rodrigo de Loredo, que no participaron del encuentro.

Paulón, visiblemente emocionado por los gestos de respaldo, agradeció la “transversalidad” del acompañamiento y destacó que “atacar a un diputado por su orientación sexual sea algo que no podemos permitir en esta Cámara”.

“A mi me decían ‘alejate de los nenes, pedófilo’, reiteradamente. Pero nunca sentí tanto el impacto como esta vez, que fue una campaña. De golpe es una persona, Pablo Pazos, que me dice pedofilo, comunista, operador, SIDA para vos. Y lo dice como si no hubiera problema en decirlo”, relató el diputado del socialismo que, sobre el final, celebró la sanción de la Ley del Matrimonio Igualitario y remató: “La ley nos sacó del closet como sociedad. Y contra nuestra visibilidad no hay batalla cultural que pueda”.

Acoso a periodistas

La comisión de Mujeres y Diversidad contó, además, con la presencia de periodistas que denunciaron la persecución, acoso y hostigamiento de parte de Javier Milei y su aparato de comunicación digital. Uno de los testimonios más fuertes fue el de Julia Mengolini, que leyó en voz alta varios de los mensajes que le llegan diariamente a sus cuentas de redes sociales.

“Armaron videos pornograficos con IA en que me vinculaban en relaciones incestuosas con mi hermano. En paralelo me llegaron amenazas a mi mail y a todas mis cuentas. Y el presidente, en 48 horas, tuiteó 93 tuis respecto a esto”, relató Mengolini, que contó que tuvo que ir a la Justicia y le terminaron asignando custodio policial y un botón antipánico para protegerla.

