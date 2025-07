No, este video no prueba que Carrefour se va de Argentina: muestra el cierre de la sucursal en Boedo en 2019

“CARREFOUR SE VA DEL PAIS... AQUI EL CEO EXPLICANDO A LA GENTE PORQUE... PATETICO EL EFECTO DEL GOBIERNO DEL DESQUICIADO”, escribe un usuario en X que comparte una filmación donde se escucha a un hombre anunciar a sus empleados el cierre del supermercado.

“Hoy no tengo un mensaje agradable, pero es con mucha sinceridad. No es una decisión que ustedes tomaron, ni que yo tomé. A mí me cuesta mucho cerrar una tienda. Mi trabajo es abrir tiendas, crear puestos de trabajo y atender a los clientes. Ahora tenemos una situación donde no tenemos otra opción”, se escucha al comienzo del video que también se ha compartido en Facebook y Threads.

Desde el 8 de julio, varios medios informaron que Carrefour inició la búsqueda de un posible comprador o socio para su negocio en la Argentina, después de cuatro décadas de presencia en el país.

Consultado por los rumores del cierre, el equipo de prensa del Grupo Carrefour en Francia explicó el 14 de julio a través de un correo electrónico a AFP Factual —medio que junto a Chequeado coordina la alianza Reverso— que, en el marco del plan estratégico Carrefour 2026 y ante cambios en el mercado, la empresa “ha iniciado una profunda revisión estratégica de su cartera de negocios”. Además, aclararon que el proceso recién comienza y que no realizan comentarios sobre rumores de mercado.

A la fecha de publicación de este artículo no hay anuncios oficiales sobre el retiro del país.

El cierre de un local

Una búsqueda inversa de un fotograma del video viral con Google Lens llevó a la misma secuencia publicada en YouTube en abril de 2019.

La pesquisa también condujo a un artículo de un medio español, publicado el 10 de mayo del mismo año, titulado: “El vídeo que se ha hecho viral en Argentina donde el nuevo CEO de Carrefour España explica los despidos”. Allí aparece la misma filmación, pero más extensa, en la que se escucha al hombre anunciar que deben “devolver el terreno antes del 1º de julio”.

El artículo señala que en el video se escuchan “los motivos” del cierre del Carrefour del barrio porteño de Boedo, explicados por Rami Baitiéh, entonces presidente de Carrefour Argentina (2015-2018) y futuro director general de Carrefour en España, cargo que ocupó por poco más de un año hasta julio de 2020, según su perfil de LinkedIn.

En ese entonces, varios medios de comunicación nacional cubrieron la noticia, informando que la empresa tenía hasta el 1 de julio de 2019 para entregar al club San Lorenzo de Almagro su terreno para la construcción del nuevo estadio.

La transacción se origina en una ley aprobada por la Legislatura porteña en 2012, conocida como Ley de Restitución Histórica, ya que en esos terrenos funcionaba el antiguo estadio de San Lorenzo.

Una búsqueda en Google Maps de la ubicación del estadio llevó al lugar exacto donde funcionaba esa sede de Carrefour. Las imágenes en Street View muestran que en 2017 aún estaba el cartel del supermercado, pero en mayo de 2019 ya no, y para 2023 aparece el escudo de San Lorenzo.

A julio de 2025, el estadio de fútbol aún no se había construido. La última actualización de San Lorenzo fue en febrero, cuando anunció el inicio del análisis de las características del subsuelo del predio.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Las vías de contacto para sumarse son:

por correo a info@chequeado.com.

Autores: Sofía Barragán (AFP Factual)

Primer editor: Manuela Silva (AFP Factual)

Segundo editor: Manuel Tarricone (Chequeado)