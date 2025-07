Detienen en España al líder de un grupo supremacista que organizaba ataques contra migrantes

La Guardia Civil detuvo a última hora de este lunes a un hombre acusado de liderar el grupo de Telegram 'Deport Them Now', al que se atribuyen las convocatorias para ejecutar “cacerías” de migrantes en Torre Pacheco. Según informan fuentes del Ministerio del Interior, se ha procedido al cierre del canal y el caso está en manos de un juzgado de instrucción de San Javier. Los agentes han incautado también dos ordenadores.

Según esas mismas fuentes, el detenido, cuyas iniciales son C. L. F., ejerce “labores de dirección dentro del movimiento de carácter supremacista xenófobo 'Deport Them Now UE'”, y ha sido detenido por su presunta participación en un delito de incitación al odio. Interior añade que ese movimiento difundió la pasada semana en redes sociales un comunicado en el que incitaba gravemente a llevar a cabo una “cacería” contra el colectivo magrebí en la localidad murciana de Torre Pacheco.

Además, agentes de la Guardia Civil entraron este martes en su domicilio en la localidad de Mataró (Barcelona), en la que se han incautado dos ordenadores. Además, informan, han procedido también al cierre de acceso al canal de Telegram utilizado por 'Deport Them Now UE' para difundir el comunicado de incitación al odio, aunque a esta hora algunos de los canales donde se difunden ese tipo de contenidos en nombre de dicha organización siguen activos.

Las investigaciones están siendo coordinadas con el Juzgado de Instrucción número 4 de San Javier (Murcia), así como con la Fiscalía Delegada en materia de Delitos de Odio en la comunidad autónoma.

'Deport Them Now' está en el centro de instigamiento a las agresiones racistas de Torre Pacheco. Sus gestores afirman ser la rama española de un grupo radical con implantación en varios países europeos, pero habían pasado inadvertidos para los especialistas en la ultraderecha española. “Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones anti-inmigración estatales, ultras del fútbol, asociaciones cristianas, vecinos del pueblo. ¡Todos a Torre Pacheco!”, piden en un comunicado, en el que llaman a desatar la violencia en la localidad “sin temor a las consecuencias legales que ello conlleve”.

Su objetivo es expulsar a los inmigrantes del territorio europeo. “Has decidido unirte a Deport Them Now EU para contribuir con tu ayuda a la deportación más masiva de la historia de Europa. Siéntete libre de expresarte en cualquier momento y conviértete en un miembro activo llevando a cabo protestas y otras acciones por toda Europa. ¡Bienvenido a nuestra Hermandad Blanca!”, reza el mensaje que envían a sus nuevos miembros.

En la noche del lunes, los subcanales autonómicos de Deport Them Now desaparecieron de Telegram, quedando solo el grupo nacional. Ante la atención que estaban recibiendo esos canales, varios usuarios habían alertado a lo largo del día al resto de integrantes y salieron del grupo para organizarse en otros más privados y con filtros de entrada.