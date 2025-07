Telegram, propaganda neonazi y llamados a la “cacería”: cómo se organizó el odio contra migrantes en España

“Convocamos cacería para los días 15, 16 y 17 de julio. Patrullas vecinales, investigación directa con el fin de dar con ellos, y justicia directa para reunirlos con Alá”. Desde el pasado viernes, actores que utilizan simbología neonazi hacen llamamientos a la violencia extrema en Torre Pacheco. Su actividad se centra en Telegram, emplean propaganda generada con inteligencia artificial y se refugian en el anonimato mientras sirven de punto de encuentro para ultras nacionales y extranjeros.

En el centro de esta maniobra está el canal 'Deport Them Now'. Sus gestores afirman ser la rama española de un grupo radical con implantación en varios países europeos, pero habían pasado inadvertidos para los especialistas en la ultraderecha española. “Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones anti-inmigración estatales, ultras del fútbol, asociaciones cristianas, vecinos del pueblo. ¡Todos a Torre Pacheco!”, piden en un comunicado, en el que llaman a desatar la violencia en la localidad “sin temor a las consecuencias legales que ello conlleve”.

Su objetivo es expulsar a los inmigrantes del territorio europeo. “Has decidido unirte a Deport Them Now EU para contribuir con tu ayuda a la deportación más masiva de la historia de Europa. Siéntete libre de expresarte en cualquier momento y conviértete en un miembro activo llevando a cabo protestas y otras acciones por toda Europa. ¡Bienvenido a nuestra Hermandad Blanca!”, reza el mensaje que envían a sus nuevos miembros.

Su rol en las protestas ha llamado la atención de los investigadores consultados por elDiario.es, que rastrean ahora sus posibles conexiones. Pese a su nula implantación nacional, el canal Deport Them Now se había organizado en subcanales autonómicos para que los ultras interesados en acudir a la localidad murciana pudieran ponerse en contacto. Mientras, eran jaleados por neonazis de otros países europeos.

Algunos de ellos han mostrado armas y comentado su intención de “limpiar Murcia”: “Yo tengo lo que haga falta. Armas, puños americanos, sitio donde quedarnos”, afirmaba uno de ellos, cuya cuenta ha sido ya eliminada. “Tengo hasta un par de pozos ciegos para tirar a alguno si hace falta”, añadía en comentarios que ha podido revisar elDiario.es.

A primera hora de la noche este lunes, los subcanales autonómicos de Deport Them Now han desaparecido de Telegram, quedando solo el grupo nacional. Al cierre de esta información no está claro si la responsable es Telegram o los propios gestores del canal, ante la visibilidad que estaban adquiriendo estos subcanales. Varios usuarios habían alertado a lo largo del día sobre este extremo y salido del grupo para organizarse en otros más privados y con filtros de entrada.

Quién mueve la violencia en Torre Pacheco

Torre Pacheco acumula ya tres noches de ataques coordinados por grupos de extrema derecha que, bajo el pretexto de “cacerías”, han protagonizado enfrentamientos con vecinos inmigrantes tras la agresión a un anciano del municipio. Esta habría corrido a cargo, supuestamente, de ciudadanos de origen magrebí.

El resultado han sido nueve detenidos, varios heridos y un fuerte despliegue policial en un clima de creciente tensión. Además, según ha informado la delegada del Gobierno, “se han producido 30 denuncias por la Ley de Seguridad Ciudadana, y ya hay 80 personas identificadas, muchas de ellas con antecedentes por hechos violentos”. La mayoría, de fuera del municipio.

Telegram ha tenido un rol clave en estos llamamientos. Un informe del ISD, un centro especializado en el análisis del extremismo con sede en Londres, señala que la plataforma ya desempeñó un papel clave en la coordinación de los disturbios xenófobos protagonizados por la ultraderecha en Reino Unido contra comunidades musulmanas en 2024. “La extrema derecha moderna está compuesta por diversos movimientos, a veces contradictorios, unidos por la xenofobia y el nativismo. Estos grupos se conectan a través de redes informales en las plataformas de redes sociales, siendo Telegram una de las principales”, destacaba el estudio.

Con todo, los especialistas consultados por elDiario.es sobre el grupo Deport Them Now coinciden en señalar que este “es sospechoso”. Destacan que está “bien organizado” y uno apunta a que podría ser el resultado de una operación de astroturfing, una estrategia de manipulación que consiste en simular un movimiento ciudadano espontáneo cuando en realidad está dirigido por actores con intereses concretos. Se trata de una táctica habitual en la propaganda política y digital: aparentar apoyo popular para una causa, cuando ese respaldo está en realidad inflado o directamente fabricado, con el fin de ganar legitimidad y amplificar su impacto.

Marcelino Madrigal, especialista en las redes de ultraderecha en Telegram, apunta en este mismo sentido. En conversación con este medio, destaca que es un movimiento “profesionalizado” y el hecho de que “gran parte de su contenido” esté “generado con IA”. “Son el motor de todo”, avisa.

Entre esos contenidos sintéticos aparece un vídeo que muestra a Santiago Abascal como oficial nazi en un campo de concentración, donde los presos son personas árabes. Las imágenes recrean al líder de Vox conduciendo a los reclusos a una cámara de gas y gaseándolos.

Este lunes, Abascal ha evitado condenar las “cacerías” y la violencia xenófoba en Torre Pacheco. Al contrario, el líder de Vox ha asegurado que la situación es “responsabilidad exclusiva del PP y del PSOE que llevan décadas trayendo inmigración ilegal, que trae aumento de violaciones, aumento de la criminalidad y provoca la desesperación de nuestro pueblo”. Abascal ha incidido en su propuesta de deportar a millones de inmigrantes, en línea con las que defiende el grupo neonazi de Telegram.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, había afirmado unas horas antes en la Cadena SER que estas “cacerías” se producen por “culpa de los discursos de Vox”.

Deport Them Now también ha utilizado la propaganda sintética para publicitar su convocatoria para este martes, miércoles y jueves en Torre Pacheco. Esta muestra a dos jóvenes magrebíes tirados en el suelo, con una mira telescópica apuntándoles a la frente. Uno de ellos yace muerto en un charco de sangre. La imagen recrea también el logo de la organización y la cruz celta estilizada, un símbolo utilizado habitualmente por grupos neonazis para aludir a la supremacía blanca.

Marcelino Madrigal avisa que en Deport Them Now aparecen “patrones de operaciones que sí que se sabe que vienen de Rusia”. No es la única fuente que ha puesto esta posibilidad sobre la mesa en conversación con elDiario.es. No obstante, recuerdan que aún es pronto para llegar a conclusiones sobre quién está detrás de la operación o contrastar si esta ha tenido un impulso artificial.

No sería la única señal de actividad rusa relacionada con la situación en Torre Pacheco. Tras la agresión a un anciano en el municipio, comenzó a circular un falso comunicado atribuido al Ayuntamiento que culpaba a la inmigración de la inseguridad. Aunque el consistorio ha desmentido su autoría, el texto fue difundido el 11 de julio a través de un canal de Telegram y, apenas ocho minutos después, replicado por la red Pravda. Se trata de “una serie de webs de bulos que forman parte de una estrategia de desinformación pro-Kremlin”, ha explicado Newtral.

Tras los disturbios del año pasado en Reino Unido, las autoridades del país detectaron que una parte de los canales de Telegram que habían participado en los llamamientos a la violencia formaban parte de una red rusa, tal y como recogió The Guardian. Estos canales llegaron a ofrecer criptomonedas como recompensa por atacar mezquitas y difundieron manuales para fabricar explosivos. Su efecto pudo ser relacionado con actos islamófobos reales, como grafitis en mezquitas y la colocación de una bomba falsa. Las investigaciones apuntaron a una estrategia de injerencia rusa para avivar tensiones raciales y religiosas. Telegram informó entonces de que había eliminado algunos de los canales implicados.

Replicado por actores nacionales

Con todo, Madrigal recuerda que Deport Them Now lleva meses activo, pero “no habían tenido tanta influencia como tienen ahora”. Para el experto, el “quid de la cuestión” es entender “el porqué” de esa influencia ahora. Sus esfuerzos se centran ahora en detectar las conexiones del grupo y los actores nacionales que se encargaron de poner este canal en el centro de las protestas digitales sobre Torre Pacheco.

Uno de los llamamientos que había coincidido en fechas con el del canal neonazi era el de Daniel Esteve, líder de Desokupa. “En breve estaremos en Torre Pacheco”, avisó a través de YouTube. “Señores, solo hay una puta solución. Patrullas de vecinos. Gente con cojones y en la mano, palos. ¡Palos!”, vociferaba: “Lo he dicho, estoy calentito. Patrullas, palos y hospital. Esa es la combinación. Aunque yo diría algo más fuerte”.

Este lunes, no obstante, Esteve se ha retractado de sus palabras de este fin de semana. “Nosotros no vamos a subir con bates de beisbol a perseguir marroquíes por la calle y al primero que se nos cruce pegarle un palizón”, ha dicho, afirmando que su grupo va a ayudar a montar las “patrullas ciudadanas” y a distribuir “sprays de defensa legal”.

Las fuerzas de seguridad mantienen la vigilancia en la zona mientras analizan el origen y la coordinación de los llamamientos violentos. El caso ha encendido las alertas sobre el uso de canales digitales como vehículo para impulsar disturbios físicos a través de discursos de odio organizados, volviendo a demostrar lo expuestas que están las sociedades digitalizadas a este tipo de ataques.

---

Esta información se ha actualizado para incluir la desaparición de los subcanales autonómicos de Deport Them Now.