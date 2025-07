Despidieron a un trabajador del INTA con licencia psiquiátrica y le impusieron una multa de $55 millones

Un ingeniero agrónomo que trabajó durante 23 años en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de San Luis fue despedido y ahora enfrenta un pleito con el organismo por el que debería pagar $55 millones. Su nombre es Santiago Aurand y llegó a esta situación en 2023 luego de sacar licencia psiquiátrica reactiva por un problema con sus superiores.

La licencia psiquiátrica reactiva tiene la particularidad de otorgarse cuando el problema de salud mental que atraviesa el trabajador se considera que surge de situaciones propias del entorno laboral. Y en este caso, el conflicto matriz por el que ahora Aurand debería pagar una multa tiene origen en que fue sumariado por desempeñarse como docente mientras gozaba de licencia.

“Tuve problemas con mis jefes, entonces tuve que ir a parar a una pisquiatra. Paralelamente, aparte de trabajar en el INTA, yo trabajo en una escuela pública. La psiquiatra me preguntó qué hago en la escuela. Soy docente de física. Entonces me dijo 'si en la escuela vos no tenés problemas, vamos a seguir yendo a trabajar a la escuela. La escuela es un lugar que a vos te contiene'”, contó Aurand a elDiarioAR.

“Seguí la recomendación de mi psiquiatra. Fui presentando mis certificados en tiempo y forma al INTA. El año pasado aparece un retiro voluntario para adherirse e irse del INTA con unos pesos. Ahí yo me entero que me habían iniciado un sumario mis superiores de mala fe. Ellos encuentran un decreto del año 1979 que dice que si estás de licencia en un organismo no podés trabajar en otro, lo cual es un error porque por eso existen este tipo de figuras como el de la licencia reactiva”, completó.

Esto divide la historia en dos, según el agrónomo. Por un lado encontró el escollo del sumario por el que no pudo adherir al retiro voluntario, pero por otro fue despedido y además le debe una cifra millonaria al Estado.

“Tengo que apelar a abogados particulares porque los abogados del gremio no me dan bola. Los gremios últimamente parece que en vez de defender al trabajador están defendiendo a la patronal. Lo cierto es me dicen que este sumario no es legal porque los sumarios se deben realizar en el lugar de los hechos y acá no fue el caso”, explicó.

Según Araund, él no tiene pruebas de que esto esté asociado a la motosierra del gobierno de Javier Milei, pero sí considera que en otra época algo así “no hubiese pasado”. “Mi despido quizás no sea parte de un ajuste, pero sí está dentro del contexto en el que estamos. No es ajeno, por supuesto. Nunca hubiera pasado algo así en otra situación. Es claro que se agarran de este momento para hacerse ellos también (sus ex jefes) los motosierras”, analizó.

El agrónomo, que dedicaba sus jornadas mayormente a las tareas de sociología rural y trabajo de campo, reconoció que continuará con el camino judicial para revertir su situación a la vez que confesó que todo esto le generó algunos problemas más en su salud mental aunque se reconoce fuerte. “Sigo con psicólogos, pero quizá a otra persona en mi situación la estarían mandando a que tome una determinación drástica porque te enroscás. También soy papá, tengo cuestiones personales y esto podría haberme afectado más. Lo tomé demasiado bien. Podría estar hecho una piltrafa, pero me siento muy acompañado y apoyado por la gente”, compartió.

MM/MG