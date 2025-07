Trump anuncia la difusión de una parte de los archivos de Epstein para intentar aplacar el enojo en el mundo MAGA

Su base política está desquiciada por el carpetazo de los papeles del pederasta Jeffrey Epstein. La oposición demócrata le está buscando las contradicciones en el Congreso, hasta el punto de que hay miembros de la Cámara de Representantes dispuestos a aprobar una moción pidiendo la publicación de los archivos. Y, además, los medios no dejan de destacar la relación estrecha entre Donald Trump y el magnate suicidado en prisión en 2019 –cuando Trump estaba en la Casa Blanca–, y los periodistas le preguntan cada día al presidente de EEUU, por mucho que haya intentado pasar página. Así, Trump se vio forzado a virar el rumbo de la última semana con respecto a Epstein.

La última andanada la publicó The Wall Street Journal, que informa este jueves de una felicitación de 50 cumpleaños de 2003 comprometedora de Trump a Epstein. Según este diario, en la carta firmada por Trump hay un dibujo de una mujer desnuda y voluptuosa, acompañada de este texto: “Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”. Trump niega haber escrito la carta o haber dibujado la mujer, y ha anunciado que denunciará al editor, Rupert Murdoch, y al periódico.

“El Wall Street Journal publicó una carta falsa, supuestamente dirigida a Epstein”, dijo Trump en Truth Social: “No son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos. Le dije a Rupert Murdoch que era una estafa, que no publicara esta historia falsa. Pero lo hizo, y ahora voy a demandarlo a él y a su periódico de mala muerte”.

Pero Trump, que no quiere ordenar un fiscal especial para el caso Epstein, según declaró este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desechando así las peticiones de más medidas reclamadas por sus partidarios, se vio obligado a hacer un gesto este jueves a última hora de la noche.

“A causa de la ridícula cantidad de publicidad dada a Jeffrey Epstein, le he pedido a la fiscal general, Pam Bondi, que presente todos y cada uno de los testimonios pertinentes del gran jurado, sujeto a la aprobación del tribunal. Esta estafa, perpetuada por los demócratas, debe terminar, ¡ahora mismo!”, escribió Trump en Truth Social.

A continuación, la fiscal general, Pam Bondi, hizo acuse de recibo de la petición de su jefe: “Presidente Trump, estamos listos para pedir al tribunal mañana que libere las transcripciones del gran jurado”.

El gran jurado es una institución de origen anglosajón formada por ciudadanos designados de forma aleatoria para llevar a cabo una investigación que puede terminar en una acusación. Es decir, es un paso preliminar de un proceso judicial en el que la fiscalía expone el caso y el gran jurado decide si hay o no base para ir a juicio.

En definitiva, lo que está ordenando Trump publicar no son las listas de clientes ni los archivos de Epstein, sino “las transcripciones” del proceso preliminar del caso.

Bronca creciente

Trump está intentando soltar lastre a la desesperada, y sembrando los cimientos de su defensa: lo que pueda aparecer es invento de la Administración Biden, por mucho que la amistad entre los dos es pública y notoria, y que Epstein fuera condenado y se suicidara durante el primer mandato de Trump.

A pesar de ello, este miércoles afirmó en Truth Social: “¡Los demócratas, la izquierda radical, han dado otra vez en la tecla! Su nueva estafa es lo que siempre llamaremos el engaño de Jeffrey Epstein, y mis antiguos partidarios se han tragado esta mentira a pies juntillas. No han aprendido la lección, y probablemente nunca la aprenderán, incluso después de haber sido engañados por la izquierda lunática durante ocho largos años. He tenido más éxito en seis meses que quizás cualquier presidente en la historia de nuestro país, y todo de lo que esta gente quiere hablar, con la insistencia de las fake news y los demócratas hambrientos de éxito, es de la mentira de Jeffrey Epstein. Que sigan haciendo el trabajo de los demócratas sin hablar de nuestro increíble éxito, ¡porque ya no quiero su apoyo!”.

“Los demócratas tendieron una trampa a los republicanos”, afirmó Trump este miércoles por la noche en una entrevista amable en Real America's Voice, en la que intenta culpar de todo a los demócratas: “Creo que el caso de Epstein ya lo han analizado, y solo tienen que publicar algo si es creíble. Pero eso fue gestionado por la administración Biden durante cuatro años. Me imagino lo que pudieron hacer”.

Unas horas antes, en la Casa Blanca, había ya lanzado la estrategia del calamar: “Lo empezaron los demócratas. Lo han dirigido durante cuatro años. Tuvieron a Christopher Wray [director del FBI con el primer Trump y Biden] y a estos personajes, y a Comey [director del FBI con Obama] antes, y es un grupo malo. Lo perpetran los demócratas y algunos republicanos estúpidos y necios caen en la red. Y le hacen el trabajo a los demócratas. Los demócratas no sirven para nada más que para estos engaños. Son malos para la política. Son malos para elegir candidatos. Yo lo llamo el engaño de Epstein, y en lugar de hablar de los grandes logros que hemos tenido, están perdiendo el tiempo con alguien que obviamente tenía problemas muy graves, que murió hace tres o cuatro años. En cambio, quieren hablar del bulo de Epstein, y lo triste es que están haciendo el trabajo de los demócratas. Son estúpidos”.