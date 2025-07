Despiden a la fiscal que procesó a Jeffrey Epstein, en plena ofensiva de Trump para acallar a los MAGA que le piden cuentas: “Son estúpidos”

La base MAGA pide cuentas a Donald Trump, quiere que publique los archivos de Jeffrey Epstein, duda de que muriera suicidado y pide un fiscal especial para ese caso. Y la respuesta de Trump va creciendo de tono, hasta el punto de pasar de pedir pasar página a renegar de sus bases y calificarlas de estúpidos en una trampa de los demócratas.

Y, en este contexto, Pam Bondi, señalada por los MAGA por no desclasificar los documentos, decidió despedir Maurene Comey, hija del exdirector del FBI James Comey –en tiempos de Barack Obama– y fiscal federal en Manhattan. Comey, además del caso Epstein, trabajó en el caso contra Sean “Diddy” Combs.

Lo que no hizo Bondi fue aclarar el motivo de su despido, informa Associated Press, que explica que Maurene Comey era una abogada experimentada del Distrito Sur de Nueva York, considerada durante mucho tiempo la mejor fiscal del Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia también echó a varios fiscales que trabajaron en casos que provocaron el enojo del presidente de EEUU, Donald Trump, como los que llevaron el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, así como abogados y personal de apoyo que trabajaron en los procesos contra Trump dirigidos por el fiscal especial Jack Smith por el cuestionamiento del expresidente de las elecciones y alentar el asalto al legislativo de EEUU.

Maurene Comey estaba en riesgo desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, también por las malas relaciones de su padre con el presidente republicano. El Departamento de Justicia, además, reconoció recientemente la existencia de una investigación sobre James Comey, alguien a quien insulta recurrentemente Trump, aunque el fundamento de dicha investigación no está claro.

James Comey era el director del FBI cuando Trump asumió el cargo en 2017, tras haber sido nombrado por Barack Obama, después de haber sido un alto funcionario del Departamento de Justicia durante la Administración de George W. Bush. Pero su relación con Trump fue tensa desde el principio, y el director del FBI se resistió a una petición de Trump en una cena privada para que le jurara lealtad personal. Esta propuesta lo inquietó tanto que la documentó en un informe.

Poco después, Trump despidió a Comey en medio de una investigación sobre posibles vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Trump de 2016. Dicha investigación, posteriormente asumida por el fiscal especial Robert Mueller, finalmente determinaría que, si bien Rusia interfirió en las elecciones de 2016 y el equipo de Trump agradeció la ayuda, no había pruebas suficientes para demostrar una colaboración delictiva.

Trump se revuelve contra los suyos: “Son estúpidos”

Y como no sabe cómo tapar la sangría, Trump intenta ahora soltar lastre a la desesperada. Este miércoles afirmó en Truth Social: “¡Los demócratas, la izquierda radical, han dado otra vez en la tecla! Su nueva estafa es lo que siempre llamaremos el engaño de Jeffrey Epstein, y mis antiguos partidarios se han tragado esta mentira al pie de la letra. No han aprendido la lección, y probablemente nunca la aprenderán, incluso después de haber sido engañados por la izquierda lunática durante ocho largos años. He tenido más éxito en seis meses que quizás cualquier presidente en la historia de nuestro país, y todo de lo que esta gente quiere hablar, con la insistencia de las fake news y los demócratas hambrientos de éxito, es de la información falsa de Jeffrey Epstein. Que sigan haciendo el trabajo de los demócratas sin hablar de nuestro increíble éxito, ¡porque ya no quiero su apoyo!”.

“Los demócratas tendieron una trampa a los republicanos”, dijo Trump este miércoles por la noche en una entrevista amable en Real America's Voice, en la que intenta culpar de todo a los demócratas: “Creo que el caso de Epstein ya lo han analizado, y solo tienen que publicar algo si es creíble. Pero eso fue gestionado por la administración Biden durante cuatro años. Me imagino lo que pudieron hacer”.

Unas horas antes, en la Casa Blanca, había ya lanzado la estrategia del calamar: “Lo empezaron los demócratas. Lo han dirigido durante cuatro años. Tuvieron a Christopher Wray [director del FBI con el primer Trump y Biden] y a estos personajes, y a Comey [director del FBI con Obama] antes, y es un grupo malo. Lo perpetran los demócratas y algunos republicanos estúpidos y necios caen en la red. Y le hacen el trabajo a los demócratas. Los demócratas no sirven para nada más que para estos engaños. Son malos para la política. Son malos para elegir candidatos. Yo lo llamo el engaño de Epstein, y en lugar de hablar de los grandes logros que hemos tenido, están perdiendo el tiempo con alguien que obviamente tenía problemas muy graves, que murió hace tres o cuatro años. En cambio, quieren hablar de la fake news de Epstein, y lo triste es que están haciendo el trabajo de los demócratas. Son estúpidos”.