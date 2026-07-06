La Justicia investiga pagos a Jésica Cirio por casi US$700.000 de gimnasios y más de $70 millones de casas de juego

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exfuncionario Martín Insaurralde sumó un nuevo elemento: un informe patrimonial de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que detalla ingresos percibidos por su exesposa, la modelo y conductora Jésica Cirio, por casi 700.000 dólares y más de 70 millones de pesos.

Según el documento incorporado al expediente, Cirio recibió un total de 693.000 dólares entre 2016 y 2023 de la empresa estadounidense Zumba Fitness LLC, con sede en Miami. Durante ese período, representó a la firma en la Argentina realizando campañas publicitarias y tareas como conductora y modelo. Solo en 2017, los pagos provenientes de esa compañía ascendieron a 234.009 dólares.

El informe también registra ingresos provenientes de empresas vinculadas al sector del juego. Entre 2021 y 2023, Desarrollos Turísticos Victoria S.A., Casino de Victoria S.A. -ambas relacionadas con el empresario Daniel Mautone- y el Hipódromo Argentino de Palermo le abonaron, en conjunto, alrededor de 71 millones de pesos.

De acuerdo con la documentación analizada, esos pagos se realizaron mediante facturas mensuales cuyos montos oscilaron entre 1.210.000 y 1.512.500 pesos.

Uno de los ejes de la investigación apunta a establecer si esas sumas constituyeron retribuciones por servicios comerciales efectivamente prestados, como acciones de publicidad y promoción, o si podrían haber funcionado como retornos encubiertos destinados a beneficiar a Insaurralde.

En ese contexto, la Justicia también tuvo en cuenta la condición de Cirio como Persona Expuesta Políticamente (PEP), derivada de su vínculo matrimonial con quien fuera intendente de Lomas de Zamora y jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

La modelo permanece imputada en la causa que investiga a su exmarido por presunto enriquecimiento ilícito. Los investigadores buscan determinar si participó en eventuales maniobras de lavado de activos y si el incremento de su patrimonio tiene un origen lícito.

Como parte de esas medidas, la Justicia ordenó allanamientos en propiedades vinculadas a Cirio con el objetivo de secuestrar documentación y otros elementos que permitan reconstruir el origen de sus bienes e inmuebles.

Además, la conductora entregó su teléfono celular a la Justicia junto con las claves de acceso. El dispositivo quedó bajo custodia de Gendarmería Nacional y actualmente es sometido a peritajes.

La medida fue dispuesta luego de que semanas atrás se difundieran videos en los que se observa a Cirio exhibiendo y filmando fajos de dólares guardados en bolsas plásticas ocultas en el vestidor de una de sus viviendas, material que también pasó a formar parte de la investigación.

Con información de la agencia NA