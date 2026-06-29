La Justicia prohibió salir del país a Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici

La Justicia federal dispuso la prohibición de salida del país para el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, su exesposa Jésica Cirio y la modelo Sofía Clerici, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que los tiene como imputados.

La medida fue ordenada por el juez federal Luis Armella, quien además estableció que Insaurralde y Cirio no podrán alejarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización judicial previa.

La resolución también alcanza a Luciano y Rodrigo Insaurralde, hijos del exfuncionario, así como a Gastón Barrachina y Víctor Mario Donadío, ambos vinculados a la causa.

Además del impedimento para abandonar el territorio nacional, todos los involucrados deberán informar con suficiente anticipación al tribunal cualquier desplazamiento que implique permanecer fuera de sus domicilios durante más de 24 horas.

Para garantizar el cumplimiento de la medida, el juzgado notificó a la Dirección Nacional de Migraciones, que quedó a cargo de hacer efectiva la restricción de egreso del país.

Con esta decisión, Armella rechazó el pedido formulado por el fiscal Sergio Mola, quien había solicitado la detención de Insaurralde luego de que se incorporaran a la investigación una serie de videos en los que aparecen fajos de dólares.

De acuerdo con la resolución judicial, las restricciones buscan asegurar la presencia de los imputados durante el proceso, en un expediente que cobró nuevo impulso tras la difusión de ese material audiovisual, tres años después del inicio de la investigación.

Días atrás, Mola había argumentado que existían motivos para ordenar la detención del exjefe de Gabinete bonaerense al considerar que podría ocultar pruebas relevantes para el avance de la causa.

En ese contexto, la fiscalía también requirió una inspección ocular en la vivienda donde, presuntamente, fueron grabados los videos incorporados recientemente al expediente.

Con información de la agencia NA