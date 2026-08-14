Convocan a un boicot de 24 horas contra Mercado Libre para el lunes feriado

El movimiento social y político Libres del Sur convocó a un boicot contra Mercado Libre, la plataforma de Marcos Galperín. La fecha que seleccionaron es el próximo 17 de agosto y la medida propone no utilizar todos los servicios de la compañía, como la plataforma de compra y venta de productos, Mercado Pago ni Mercado Crédito durante 24 horas.

Bajo el lema “El ajuste de Milei es una pistola en la cabeza de nuestro pueblo”, la organización que conduce la dirigente Silvia Saravia criticó con dureza las políticas económicas del Gobierno nacional y apuntó contra la desregulación de los límites a las tasas de interés en tarjetas de crédito y billeteras virtuales. Aseguran que se aplican cobros de “hasta un 1300%”.

“Marcos Galperín, los bancos y los fondos de inversión extranjeros se enriquecieron encadenando con intereses usureros a los que menos tienen. No es ‘algo entre privados’, como dicen Milei y Caputo; es un plan deliberado para trasladar ingresos a los que más tienen”, señalaron desde Libres del Sur a través de un comunicado.

En el escrito, el movimiento vinculó el endeudamiento de las familias argentinas con la caída del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones y la pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo en todo el país.

Mencionaron los fuertes aumentos en las tarifas de servicios públicos (luz, gas, agua y telecomunicaciones), además de los incrementos de alquileres tras la derogación de la ley del sector.

Asimismo, la agrupación cargó contra grandes empresarios locales e internacionales, como Elon Musk, Peter Thiel, Joe Lewis y Marcos Galperín: “Los superricos vienen por nuestra patria, para chuparle la sangre a nuestro pueblo”, manifestaron en el documento.