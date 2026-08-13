Solo la mitad de los estudiantes llega a sexto grado con aprendizajes satisfactorios en Lengua y Matemática

Un informe de la organización Argentinos por la Educación reveló que, si bien la gran mayoría de los estudiantes logra completar la escuela primaria en el tiempo previsto, persisten importantes dificultades en los aprendizajes, especialmente en Matemática, y fuertes diferencias entre las distintas jurisdicciones del país.

El estudio fue elaborado por Irene Kit, especialista en educación, junto con María Sol Alzú y Martín Nistal, ambos de Argentinos por la Educación. Para esta edición se analizó la cohorte de estudiantes que comenzó primer grado en 2020 y llegó a sexto grado en 2025, a partir de datos del Relevamiento Anual y de las pruebas Aprender.

El trabajo utiliza el Índice de Resultados Escolares (IRE), un indicador que combina dos dimensiones: por un lado, la cantidad de alumnos que completa la primaria en el tiempo previsto, sin repetir ni abandonar; por otro, el porcentaje que alcanza niveles satisfactorios o avanzados en Lengua y Matemática.

De acuerdo con el informe, 94 de cada 100 estudiantes que ingresaron a primer grado en 2020 llegaron a sexto en 2025 sin repetir ni abandonar. El porcentaje se mantuvo estable respecto de la cohorte anterior y muestra una evolución favorable frente a la primera cohorte analizada, correspondiente al período 2011-2016.

Sin embargo, la situación cambia cuando se incorporan los resultados de aprendizaje. Entre los estudiantes que llegan a sexto grado en tiempo y forma, el 54% alcanza a nivel nacional un desempeño al menos satisfactorio de manera simultánea en Lengua y Matemática.

Las diferencias entre jurisdicciones son marcadas. CABA presenta el porcentaje más alto, con 73%, seguida por Córdoba, con 62%, y la provincia de Buenos Aires, con 55%. En el extremo opuesto se encuentran Chaco, con 36%; Tucumán, con 42%; y Santiago del Estero, con 43%.

Según el informe, Matemática aparece como la principal dificultad en todas las jurisdicciones analizadas. De esta manera, el problema no se concentra solamente en la posibilidad de completar la trayectoria escolar, sino también en los conocimientos que los estudiantes adquieren durante esos años.

Al combinar ambas dimensiones —trayectoria y aprendizajes—, el IRE muestra que solo 50 de cada 100 alumnos que comenzaron primer grado en 2020 llegaron a sexto en tiempo y forma y, además, alcanzaron conocimientos satisfactorios en Lengua y Matemática.

El indicador tuvo distintas variaciones a lo largo de las cohortes estudiadas. Pasó de 46% en el período 2011-2016 a 49% en 2013-2018 y a 50% en 2016-2021. Luego descendió a 45% en la cohorte 2018-2023, principalmente como consecuencia de la caída registrada en los aprendizajes, y volvió a ubicarse en 50% en la cohorte 2020-2025.

El informe también señala una fuerte relación entre los resultados educativos y el nivel socioeconómico promedio de los estudiantes de cada jurisdicción. En ese sentido, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires muestran diferencias significativas en el desempeño del indicador.

CABA encabeza el IRE con 67%, seguida por Córdoba, con 61%, y La Pampa, con 54%. En el otro extremo aparecen Chaco, con 33%; Santiago del Estero, con 38%; y Misiones, con 39%.

El estudio identifica algunas excepciones a la relación entre nivel socioeconómico y resultados. Mendoza, Santa Fe, San Luis y Entre Ríos presentan valores cercanos o inferiores al promedio nacional. Formosa y Jujuy, en tanto, tienen niveles socioeconómicos más bajos, pero registran resultados ligeramente superiores a los que podrían esperarse de acuerdo con esa variable.

Otro dato destacado es que todas las provincias mejoraron la proporción de estudiantes que llegan al final de la primaria en tiempo y forma respecto de la cohorte anterior.

“En la cohorte 2020-2025 todas las jurisdicciones aumentaron la cantidad de estudiantes que llegan al final de la primaria en tiempo y forma”, señala el informe.

Los mayores incrementos se registraron en San Juan, Catamarca y La Rioja, con una mejora de 10 puntos porcentuales en cada caso. A pesar de ese avance, las tres jurisdicciones continúan por debajo del promedio nacional.

El informe también destaca que en 12 jurisdicciones el resultado obtenido por la cohorte 2020-2025 representa el valor más alto de toda la serie analizada. En otras provincias, en cambio, la mejora implica una recuperación hasta alcanzar niveles similares a los registrados en períodos anteriores.

Con información de la agencia NA