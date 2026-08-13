Una mujer de 62 años fue madre y se convirtió en la de mayor edad de la Argentina

Una mujer de 62 años se convirtió en madre por primera vez en San Nicolás de los Arroyos y protagonizó un nacimiento excepcional para la Argentina. Mabel dio a luz a David durante la mañana de este miércoles en el Hospital San Felipe, donde el bebé nació por cesárea y pesó 2,750 kilos. Tras el parto, permaneció algunas horas en Neonatología mientras su madre se recuperaba del procedimiento.

El embarazo fue posible gracias a un tratamiento de reproducción asistida realizado con fecundación in vitro y ovodonación. Mabel había atravesado la menopausia hacía varios años, pero mantenía el deseo de ser madre. “Nunca me di por vencida. Soy una mujer de mucha fe. Oraba, ponía mi mejor energía y sentía en mi corazón que iba a ser madre”, relató.

Según explicó, debido a su edad el tratamiento se realizó con óvulos donados. “Todo salió perfecto: el tratamiento, se formó el embrión, llevé un embarazo hermoso y llegó David. Estoy muy feliz. Siempre quise ser madre”, contó. También destacó el acompañamiento recibido durante todo el proceso y aseguró que se encontraba en buen estado de salud.

La obstetra Romina Ruffini, quien estuvo a cargo del nacimiento, señaló que el embarazo transcurrió con normalidad y sin complicaciones. Según explicó, Mabel se mostró siempre tranquila y siguió las indicaciones médicas durante los controles. “Tuvo un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”, sostuvo la profesional.

El caso fue considerado excepcional por la edad de la mujer. Si bien no existen registros oficiales que permitan establecer de manera definitiva cuál fue la mayor edad a la que una mujer fue madre en la Argentina, los antecedentes médicos y periodísticos disponibles no registran otro nacimiento a los 62 años o más.

El médico rosarino Matías Colabianchi, quien trató a Mabel, explicó que el procedimiento realizado incluyó una terapia regenerativa biológica celular con células madre de la propia paciente. Según detalló, se trató de un procedimiento de alta complejidad que puede contribuir a restablecer el ciclo ovulatorio o mejorar determinadas condiciones ginecológicas. En el caso de Mabel, el embarazo se produjo con el primer tratamiento.

La maternidad a los 62 años no es un fenómeno exclusivo de la Argentina. Existen antecedentes internacionales de mujeres que fueron madres después de los 60 mediante técnicas de reproducción asistida. Entre ellos se encuentran la rumana Adriana Iliescu, que tuvo un bebé a los 66 años en 2005; la española María del Carmen Bousada de Lara, que tuvo mellizos a pocos días de cumplir 67 en 2006; y Annegret Raunigk, quien dio a luz cuatrillizos a los 65 años en 2015.

Tras el nacimiento, Mabel compartió su experiencia y dejó un mensaje para quienes mantienen el deseo de ser madres después de la menopausia. “No hay que darse por vencida. La menopausia en estos tiempos no es un obstáculo; la ciencia avanzó mucho”, afirmó.