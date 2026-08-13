El epicentro del terremoto en Colombia, un municipio incomunicado en el que no hubo muertos

San José del Palmar, el municipio colombiano donde estuvo el epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el lunes, permanece parcialmente incomunicado y con graves daños materiales, aunque las autoridades aseguraron este miércoles que no registra víctimas mortales.

“No hay pérdidas humanas, es un balance positivo gracias a Dios”, informó el alcalde del municipio, León Fabio Marín Moncada, que detalló a medios locales que unas 400 viviendas resultaron afectadas y al menos 20 edificaciones colapsaron, mientras la localidad permanece sin electricidad y con problemas en el suministro de agua.

San José del Palmar es un municipio con una población aproximada de 5.800 habitantes y está ubicado en el sureste del Chocó, uno de los departamentos más olvidados de Colombia, y limita con Risaralda y Valle del Cauca, los dos departamentos más golpeados por el terremoto.

La situación es especialmente compleja en las zonas rurales aledañas, donde las autoridades han tenido dificultades para comunicarse con algunos habitantes debido a la falta de señal telefónica.

La única vía de acceso terrestre permanece cerrada por los daños en las carreteras, por lo que el municipio solo es accesible en helicóptero, medio por el que este miércoles llegaron ayudas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Cerca a finalizar las labores de rescate en el Chocó

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, se desplazó hasta allí este miércoles por primera vez, 48 horas después del sismo, para atender la emergencia y conocer de primera mano la situación de las comunidades afectadas.

Desde allí confirmó además que una familia de cuatro personas que estaba reportada como desaparecida en Quibdó, la capital departamental, fue localizada con vida y se encuentra en buen estado de salud.

“Están bien, están bien de salud”, afirmó Córdoba-Curi, quien explicó que la familia no se encontraba en el punto donde inicialmente se realizaba la búsqueda y había quedado incomunicada en otro lugar.

La gobernadora señaló que el Chocó, uno de los departamentos más pobres de Colombia, registra 14 muertos y que solo queda por localizar a una persona en ese mismo punto para poder cerrar la fase de búsqueda y rescate en el departamento.

“Es una gran noticia para los chocoanos y también para el país”, afirmó.

El sismo, el más fuerte sufrido por Colombia en lo que va de siglo, ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, a una profundidad de 103 kilómetros.

EFE