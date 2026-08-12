El Frente Renovador reúne a dirigentes de seis provincias en La Rioja y Massa avanza en un acercamiento con Quintela

El Frente Renovador, el espacio que conduce Sergio Massa, realizará este viernes una cumbre regional en la ciudad de La Rioja, con la participación de dirigentes de seis provincias y el objetivo de avanzar en la construcción de un esquema de unidad del peronismo de cara a las elecciones de 2027.

El denominado Encuentro Regional del Frente Renovador comenzará a las 10.30 en el hotel Avant, ubicado en el centro de la capital riojana. El principal organizador será el diputado nacional Ismael Bordagaray, referente del massismo en la provincia y uno de los dirigentes que impulsa un acercamiento entre Massa y el gobernador Ricardo Quintela.

La elección de La Rioja como sede del encuentro tiene un fuerte componente político. Quintela viene promoviendo el diálogo entre distintos sectores del peronismo, mientras que Massa también mantuvo en los últimos meses contactos con gobernadores y dirigentes provinciales con la intención de avanzar en acuerdos que permitan conformar una alternativa frente al Gobierno de Javier Milei.

En ese contexto, el gobernador riojano encabezó el pasado 1 de agosto un acto en homenaje a monseñor Enrique Angelelli, que reunió a dirigentes del Frente Renovador y del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que responde al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Massa y los gobernadores

El ex ministro de Economía también tuvo participación en las negociaciones políticas que rodearon la última sesión del Senado. Massa mantuvo contactos con gobernadores como Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Gustavo Sáenz, de Salta; Rolando Figueroa, de Neuquén; y Hugo Passalacqua, de Misiones.

Esos intercambios se produjeron en el marco de las negociaciones que terminaron con el rechazo de algunas de las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional, entre ellas la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La cumbre de La Rioja reunirá a dirigentes y legisladores de Córdoba, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero y Catamarca, además de representantes de la provincia anfitriona.

Entre los asistentes confirmados se encuentran la diputada nacional Sabrina Selva y José Ignacio de Mendiguren, ex ministro de Producción y uno de los principales referentes económicos del massismo. También se espera la eventual participación de Sebastián Galmarini.

La delegación de las provincias estará integrada, entre otros dirigentes, por Franco Aranda, de San Juan; Gabriela Lízana, de Mendoza; Verónica Lacher y Pablo Mirolo, de Santiago del Estero; Tania Kyshakevych, de Córdoba; y Marcelo Cordero, de Catamarca.

De acuerdo con lo previsto por los organizadores, durante el encuentro se abordarán cuestiones vinculadas con la producción, el trabajo, el desarrollo y el federalismo. Sin embargo, el trasfondo político estará puesto en la posibilidad de reconstruir un espacio peronista con capacidad para competir en las elecciones de 2027.

“La Rioja no sólo será la sede de un encuentro. Puede ser el kilómetro 0 de una nueva etapa de unidad del peronismo y de la construcción de la Argentina que viene”, sostuvo Bordagaray en declaraciones periodísticas.

El diputado nacional también expresó públicamente su respaldo a un eventual acuerdo entre Massa y Quintela y aseguró que le “encantaría una fórmula encabezada por Massa y Quintela”.

El encuentro entre Massa y Quintela

Luego de la cumbre del Frente Renovador, la comitiva massista se trasladará a la residencia oficial del gobernador riojano para compartir un almuerzo con Quintela.

El encuentro tendrá carácter reservado y se perfila como uno de los momentos políticos centrales de la jornada. La reunión podría servir como punto de partida para ampliar la convocatoria a otros dirigentes y sectores del peronismo, en un intento por acercar posiciones entre espacios que mantienen diferencias internas.

Uno de los principales objetivos es reducir las tensiones entre el sector de Kicillof, La Cámpora y otros sectores del justicialismo, para avanzar en un esquema común con vistas a 2027.

Quintela viene impulsando desde hace tiempo conversaciones con distintos sectores del PJ. Durante el homenaje a Angelelli, además, mantuvo una reunión con Máximo Kirchner y posteriormente llamó a profundizar el proceso de unidad del peronismo.

El vínculo entre Massa y Quintela se consolidó en los últimos años a partir de coincidencias sobre la necesidad de reconstruir un espacio peronista capaz de superar las disputas internas y ofrecer una alternativa electoral al Gobierno nacional.

El gobernador riojano había intentado disputar en 2024 la conducción del Partido Justicialista a nivel nacional, pero su candidatura fue impugnada por falta de avales. Finalmente, Cristina Kirchner quedó al frente del partido.

Con información de la agencia NA