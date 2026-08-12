Bertuzzi y Yadarola rindieron examen para ser jueces de la Cámara Federal porteña, clave en las causas de corrupción

Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola defendieron este miércoles sus pliegos ante la Comisión de Acuerdos del Senado, en el tramo final de una audiencia pública que se extendió por unas tres horas y que incluyó a otra docena de postulantes dentro del paquete de designaciones judiciales que impulsa el Ministerio de Justicia. Ambos fueron propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar la Sala I de la Cámara Federal porteña.

Ese tribunal tiene incidencia directa en expedientes de alta sensibilidad para el Gobierno, entre ellos la causa ANDIS, la investigación por la criptomoneda $LIBRA y el expediente por enriquecimiento ilícito que involucra al exjefe de Gabinete Manuel Adorni. Ese dato había alimentado expectativas de un debate más tenso en la comisión.

Sin embargo, la sesión transcurrió sin sobresaltos: el bloque kirchnerista faltó a la cita, en línea con su práctica habitual de no presentarse a estas audiencias por cuestionar la composición de la comisión. La única presencia peronista fue la de los senadores disidentes Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, de Convicción Federal. La ausencia llamó la atención porque, dados los antecedentes de ambos candidatos, se esperaba que hubiera más resistencia.

Bertuzzi, que integra la Cámara Federal desde 2018 tras un traslado dispuesto durante la gestión de Mauricio Macri, repasó su trayectoria: dijo que lleva “37 años en el Poder Judicial, en la Justicia Federal” y “18 años como juez federal, ocho de los cuales los estoy desempeñando en la Sala I, la que aspiro mantener”. Agregó que ese recorrido le permitió “conocer y trabajar de primera mano en la instrucción, sustanciación y resolución de diferentes causas, de delitos federales complejos, de delincuencia organizada, delitos económicos y derechos humanos”, y remarcó que “el bagaje de los delitos en los que he intervenido es diverso”. Su nombre no es menor: en 2020, con el peronismo ya en el poder, el Senado había aprobado la suspensión de ese traslado, y aunque la Corte Suprema consideró inconstitucional el mecanismo de los traslados, dispuso que Bertuzzi y el juez Leopoldo Buglia se mantuvieran de forma provisoria en sus cargos hasta que se sustanciaran los concursos correspondientes. Ese concurso es, precisamente, el que ahora llega al recinto.

En ese contexto, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, felicitó a Bertuzzi “por haber acatado la manda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” al haber vuelto a concursar por el cargo. La senadora oficialista recordó que “fue un tema muy debatido, con muchos momentos de tensión” y sostuvo que “haber concursado nuevamente y haber logrado llegar a esta instancia, que el presidente de la Nación haya enviado su pliego y estar discutiéndose el acuerdo en el Senado, demuestra un apego muy importante a la resolución de la Corte”. Reconoció además que la decisión “habrá sido una decisión seguramente difícil después de tanta controversia, pero importante para la institucionalidad del país”.

Yadarola, señalado como cercano al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques e integrante del grupo que en 2022 viajó a Lago Escondido, presentó un perfil distinto: contó que trabaja en el Poder Judicial desde los 18 años, que se inició en la justicia de instrucción y que no tiene familiares dentro del Poder Judicial. Destacó su paso por una megacausa de derechos humanos como “una experiencia judicial que para mí fue muy trascendente” y dijo contar con una formación “desde hace 20 años en delitos complejos, el crimen organizado y los crímenes transnacionales”, con participación en “muchos casos de cierta relevancia, que además han tenido procesos de cooperación internacional”. Consultado sobre la impronta que le daría al cargo, habló de la necesidad de “darle previsibilidad y seguridad jurídica a los ciudadanos” mediante “un lenguaje claro, llano, cercano”, y afirmó: “Espero poder incorporarme a una Cámara que es de vital transcendencia institucional”.

Además de sus antecedentes, ambos candidatos fueron consultados por otros senadores sobre la modernización tecnológica del Poder Judicial, los delitos vinculados a la inteligencia artificial y la implementación del sistema acusatorio. Con la defensa de los pliegos ya realizada, resta que la Comisión de Acuerdos emita dictamen y que el tema llegue al recinto para su tratamiento final.