MAPA | Dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto: recorrido y visibilidad minuto a minuto

España se prepara para vivir el primero del excepcional Trío de Eclipses que cruzará la península ibérica entre 2026 y 2028, el mayor evento astronómico de este tipo en cien años. El primero será el eclipse total de sol que cruzará el norte de España —desde Galicia hasta Baleares— este miércoles 12 de agosto al atardecer, alrededor de las 20:30 (hora peninsular) y 15 de Argentina.

En el siguiente mapa están los detalles de su trayectoria, el pronóstico de nubes y la posibilidad de comprobar cómo se verá en cualquier lugar del mundo.

El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 Por dónde pasará la sombra de la Luna y cómo se verá el eclipse en cada punto de España Fuente: elDiario.es. Trayectoria, franja de totalidad, sombra y circunstancias al hacer clic calculadas con un motor besseliano propio sobre los elementos del eclipse de la NASA/GSFC (F. Espenak). El «% de nubes previstas» es la cobertura nubosa total (fracción del cielo que se prevé cubierta por nubes) según el modelo de ECMWF para esa hora; son estimaciones a varios días vista. La capa «Sin visibilidad» señala dónde el relieve del terreno tapará el Sol sobre el horizonte en el instante del eclipse (que ocurre al atardecer), calculada con un modelo digital de elevaciones (Copernicus GLO-90). Hora peninsular de verano (CEST).

El mapa anterior ha sido desarrollado con un motor de cálculo propio, desarrollado por elDiario.es con ayuda de la inteligencia artificial, a partir de los elementos besselianos del eclipse publicados por la NASA que aplica la geometría de la sombra a cada punto: franja de totalidad (donde el eclipse será total y la Luna tapará totalmente el Sol) y la posición minuto a minuto. Como este eclipse ocurre con el Sol muy bajo, casi en el horizonte (es un eclipse de atardecer), para verlo hará falta un horizonte despejado hacia el oeste-noroeste: por eso el mapa incluye la capa «Sin visibilidad», que estima en qué zonas el relieve del terreno tapará el Sol en ese momento (no tiene en cuenta edificios ni vegetación). Ver metodología completa.

Entre las 20:26 y las 20:33 de España, la franja de totalidad atravesará de norte a sur las comunidades de Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, Euskadi, Navarra, Aragón, Catalunya, la Comunitat Valenciana y Balears. Dependiendo de la cercanía al punto central de la totalidad, la duración del tiempo en total oscuridad variará (menos tiempo en las zonas menos centrales).

Minuto a minuto: la sombra cruza la Península Posición del cono de totalidad (la «sombra») entre las 20:26 y las 20:33 (CEST), sobre la franja por la que el eclipse será total.

Según el astrofísico Rafael Bachiller, de la Comisión Científica del Trío de Eclipses, el lugar perfecto para la observación de este fenómeno debe reunir tres condiciones. “La primera es estar dentro de la franja de totalidad, porque fuera de ella no se experimentará el eclipse total, sino meramente parcial”, relata. En la totalidad, la Luna tapa por completo el Sol, el cielo se oscurece de golpe, se nota una bajada repentina de las temperaturas y aparece la corona solar, ese halo de luz que únicamente se muestra dentro de esta franja.

“La segunda es disponer de un horizonte oeste completamente despejado, ya que el fenómeno ocurrirá al atardecer y el Sol estará muy bajo sobre el horizonte”. Y la tercera es la meteorología, de la que por ahora solo hay pronósticos aproximados. Hasta el 12 de agosto, elDiario.es actualizará la previsión meteorológica de cobertura de nubes según los modelos más precisos a medio y corto plazo en cada momento.

Así se verá el eclipse del 12 de agosto desde tu municipio Busca tu pueblo o ciudad y descubre a qué hora empieza, cuánto llegará a taparse el Sol y si el eclipse será total o parcial. Puedes descargar la ficha como imagen.

Tal y como explica Bachiller, que tres eclipses solares consecutivos —dos totales (2026 y 2027) y uno anular (2028)— atraviesen España en apenas tres años es un fenómeno extraordinariamente poco común. La última concentración comparable de eclipses solares que cruzaron el país ocurrió en 1900, 1905 y 1912, cuando España fue atravesada por tres eclipses totales.

Medidas de protección

Para observar el eclipse son imprescindibles unas gafas de eclipse homologadas y en perfecto estado. Solo así se podrá observar con seguridad todas las fases parciales sin riesgo de sufrir lesiones oculares. En el caso del eclipse de agosto, lo recomendable es dejarse las gafas siempre puestas, y solo es seguro quitárselas durante los minutos de totalidad absoluta (cuando la Luna cubre el 100% del Sol y se hace de noche). En cuanto aparezca el primer rayo de luz (el 'anillo de diamantes'), hay que volver a colocarse la protección inmediatamente.

La llegada de varios millones de turistas ha llevado a gobiernos regionales a activar planes de seguridad y de transporte para evitar la masificación y el Gobierno central ha activado un Plan Específico de Protección Civil. El objetivo de este plan es garantizar la seguridad ciudadana, una movilidad ordenada, la protección de nodos críticos de transporte y una asistencia integral a los visitantes.