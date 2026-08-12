El cantante estadounidense Milton Suggs se presenta junto al quinteto de Mariano Loiácono

Los días jueves 13 y viernes 14 de agosto, el estadounidense Milton Suggs, uno de los cantantes más destacados del jazz contemporáneo, se presenta junto a Mariano Loiacono, en formato de quinteto, en cuatro funciones únicas en Bebop Club.

El reconocido vocalista se presentará acompañado por el quinteto integrado por Mariano Loiacono (trompeta), Sebastián Loiacono (saxo), Ramiro Penovi (guitarra), Mauricio Dawid (contrabajo) y Santiago Lacabe (batería), en un encuentro que reunirá a una de las voces más sobresalientes de la nueva generación del jazz norteamericano con algunos de los músicos más importantes de la escena argentina.

Nacido en Chicago, Milton Suggs es dueño de un profundo registro de barítono y de un estilo que encuentra sus raíces en el blues, el gospel y la gran tradición de la música afroamericana. Su voz ha sido comparada con la fuerza expresiva de Joe Williams, la intensidad de Donny Hathaway y la elegancia de Nat King Cole.

Elegido en reiteradas oportunidades entre los diez artistas emergentes más destacados del jazz vocal por la prestigiosa revista DownBeat, Suggs desarrolló una sólida trayectoria junto a figuras como la Jazz at Lincoln Center Orchestra, Orrin Evans, Wycliffe Gordon, Ulysses Owens Jr. y Marquis Hill, además de construir una reconocida carrera como solista, con cuatro discos editados.

Compositor, arreglador y letrista, su música combina un profundo respeto por la tradición con una mirada contemporánea que lo posiciona entre las voces más interesantes del jazz actual.

Para esta visita a Buenos Aires, Suggs compartirá escenario con el quinteto de Mariano Loiacono, una de las formaciones más prestigiosas del jazz argentino. El repertorio recorrerá clásicos del cancionero del jazz, composiciones originales y ofrecerá amplios espacios para la improvisación, en el formato íntimo que distingue a Bebop Club y que permite vivir la música a pocos metros de los artistas.

Con esta presentación, Bebop Club continúa consolidándose como el principal club de jazz de Argentina y uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica para disfrutar de grandes figuras internacionales en la cercanía única que ofrece un verdadero jazz club.