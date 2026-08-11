Liberaron a la niñera argentina que estuvo casi un mes detenida en Estados Unidos

Iliana Lick, la niñera argentina que permaneció casi un mes detenida en Estados Unidos por una infracción migratoria, fue liberada en las últimas horas, según confirmó su novio, Steven Melchiorre, a través de un comunicado publicado en la plataforma GoFundMe.

La joven, de 30 años, había sido detenida el pasado 11 de julio cuando se encontraba en el aeropuerto de Filadelfia, antes de abordar un vuelo con destino a Kansas para asistir al partido de la Selección Argentina contra Suiza por el Mundial 2026.

“Una noticia importante sobre Iliana”, comenzó el comunicado publicado por Melchiorre, quien durante las últimas semanas había impulsado una campaña para recaudar fondos destinados a cubrir la fianza fijada por la Justicia estadounidense.

“Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado”, expresó el joven.

Según explicó, Lick se encuentra actualmente alojada en un hotel de El Paso, Texas, y tiene previsto viajar a Filadelfia.

La campaña para pagar la fianza

La liberación de la joven fue posible luego de que la campaña solidaria impulsada por su pareja permitiera reunir el dinero necesario para afrontar la fianza, establecida en 10.000 dólares.

A través de GoFundMe, más de 220 personas realizaron donaciones y se logró recaudar más de 18.820 dólares. De ese modo, la familia y allegados pudieron reunir el monto requerido para que Lick recuperara su libertad.

Melchiorre agradeció especialmente a quienes colaboraron durante las semanas en las que la joven permaneció detenida.

“Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado a lo largo de este camino. Sus oraciones, mensajes, generosidad y apoyo nos han ayudado a superar días increíblemente difíciles”, manifestó.

La situación de Lick también había generado preocupación entre las familias de los niños a los que cuidaba, quienes se sumaron al pedido para que pudiera recuperar su libertad.

Por qué había sido detenida

El caso comenzó el 11 de julio, cuando Lick se despidió de su pareja en el aeropuerto de Filadelfia para viajar a Kansas y asistir al encuentro de la Selección Argentina durante el Mundial.

Antes de abordar el avión, la joven fue detenida por las autoridades estadounidenses. Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalaron que la medida estaba relacionada con su situación migratoria.

Según explicaron las autoridades, Lick había ingresado legalmente a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023, pero el plazo de vigencia de su visa se encontraba vencido.

La argentina había explicado que su ingreso al país había sido legal y que se encontraba realizando un trámite para regularizar su permanencia en Estados Unidos. Sin embargo, desde las autoridades migratorias sostuvieron que ese proceso no impedía que fuera detenida por su situación migratoria.

Tras permanecer casi un mes bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y atravesar distintos traslados entre estados, finalmente Lick recuperó la libertad y podrá regresar a Filadelfia.

Con información de la agencia NA