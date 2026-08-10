El futbolista argentino detenido por el ICE en Florida será enviado a una cárcel de máxima seguridad

El futbolista argentino Matías Pourrain, de 34 años, continuará detenido en el Krome Detention Center de Florida, Estados Unidos, luego de ser apresado durante un control migratorio.

El jugador fue separado de un vuelo interno por tres agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y permanece arrestado desde el jueves 6 de agosto.

Sin antecedentes penales y con la explicación de que su detención obedece a trámites migratorios incompletos, Pourrain será trasladado a una cárcel de máxima seguridad para inmigrantes en espera de que se fije una fianza que le permita recuperar la libertad.

Después de permanecer algunos días en el centro de procesamiento del ICE en Miramar, Florida, fue derivado a la cárcel de máxima seguridad donde continuará su encarcelamiento.

El futbolista viajaba hacia la ciudad de Los Ángeles junto a sus compañeros del Club Miami United FC, equipo de la cuarta categoría de las ligas estadounidenses cuando fue apartado del grupo por tres agentes vestidos de civil.

Los agentes informaron que se trataba de un control de rutina, que no superaría los diez minutos. Durante el procedimiento constataron que Pourrain no contaba con los trámites migratorios completos: radicado en Estados Unidos desde 2019, ingresó con visa de turista y, aunque solicitó la residencia, nunca obtuvo una respuesta oficial.

Por ese motivo, los funcionarios federales dispusieron su detención como medida cautelar. Su abogada, Regina de Moraes, cuestionó la actuación y sostuvo que se estaría aprovechando una “área gris de la ley de inmigración”.

Para establecer el monto de la fianza, la legislación local exige el aval de un ciudadano estadounidense o residente permanente y la aprobación de un juez. Según indicó la defensa, el importe rondaría entre los tres mil y los cinco mil dólares.

El mensaje del club en su web oficial

“El Miami United FC quedó profundamente impactado por la detención de nuestro jugador Matías Pourrain antes de su marcha a Los Ángeles.

Desde el primer momento, el Club ha estado completamente al lado de Matías y su familia, proporcionando apoyo legal, poniendo a disposición un abogado y manteniendo un contacto constante con su familia.

Estamos cooperando con todas las partes implicadas y haciendo todo lo posible para ayudar a resolver esta situación de la mejor manera posible.

Matías no solo es un futbolista excepcional, sino una persona aún mejor y una parte importante de la familia del Miami United. Sus compañeros, entrenadores, personal y todo el Club están firmemente detrás de él y de su familia.

Estamos contigo, Matías“.

Su ibsitución anterior, el Club de Lyon FC, de la tercera categoría en Estados Unudos, también se solidarizó con el futbolista: “Gracias a todas las personas que han demostrado su apoyo, ayudado a dar visibilidad y acompañado a Matías durante este difícil momento. Un agradecimiento especial a Miami United FC por su apoyo, trato humano y compromiso desde el primer momento. Matías siempre será parte de la familia y de la historia de Club de Lyon FC. Estamos con vos, Matías”, publicaron en su ceunta de Instagram.

Antes, el Club de Lyon FC había posteado un fuerte mensaje de pedido de ayuda para Matías: “Urgente, pir favor, compartir. Necesitamos tu ayuda para traer a Matías acasa. Ayer, 6 de agosto, Matías Pourrain fue detenido por ICE en el aeropuerto de Fort Lauderdale mientras se preparaba para embarcar en un vuelo doméstico a Los Ángeles. Matías no intentaba entrar ni salir de Estados Unidos. Simplemente viajaba de una ciudad estadounidense a otra. Originalmente entró legalmente en Estados Unidos con visado. Lleva años con un caso de asilo pendiente, un permiso de trabajo válido, una identificación de Florida y ningún antecedente penal. Durante todos estos años, Matías ha trabajado, pagado sus impuestos, mantenido su documentación y ha construido aquí una vida y una comunidad. Hoy en día, permanece bajo custodia de ICE mientras su abogado trabaja para asegurar su liberación y garantizar que se respeten todos sus derechos. Matías no es un criminal. Es un hijo, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo y alguien profundamente querido por quienes le rodean. Detrás de un caso de inmigración hay un ser humano real: una familia, un trabajo, amistades y una vida construida a lo largo de años. Ahora mismo, necesitamos urgentemente una cosa de todos los que conocen a Matías, que se han cruzado con él o que simplemente creen que su historia merece ser escuchada: por favor, compartan esta publicación en sus historias y envíenla a sus amigos. Comenten para que más gente lo vea. Etiqueten a personas y organizaciones que puedan ayudar. Cuanta más gente vea la historia de Matías, más difícil será que su situación pase desapercibida. Nuestra esperanza es sencilla: que Matías pueda volver a casa lo antes posible y continuar su proceso migratorio en libertad mientras su caso avanza por el sistema judicial. Por favor, ayúdennos a hacer visible su historia”.