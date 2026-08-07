Elevaron a juicio la investigación contra Marcelo Porcel por el abuso de diez adolescentes

La Justicia resolvió este viernes elevar a juicio oral y público el caso que investiga los supuestos abusos sexuales presuntamente cometidos por el empresario Marcelo Porcel en perjuicio de al menos diez adolescentes, compañeros de colegio de sus hijos.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 50 de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el pedido de la defensa para suspender el proceso y los demás planteos efectuados, tales como el cambio de carátula y la nulidad de las declaraciones en Cámara Gesell.

Porcel se encuentra en libertad y procesado por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido contra menores de trece años, aprovechando la situación de guarda de contenidos en forma reiterada a diez damnificados, que concurren realmente entre sí, que concurren en forma ideal con el delito de corrupción de menores de trece años, en al menos diez oportunidades, en concurso ideal con el delito de producción de representaciones de un menor de dieciocho años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, en un caso”.

Otro de los puntos desestimados por el juez Carlos Bruniard se vincula con la consideración del abogado Roberto Rallín respecto a que “la acción penal no existe porque los hechos no generan persecución penal”; “la posición de la querella de obtener una ‘sentencia condenatoria ejemplar’ es contraria al fin legal que ene una pena incompatible con las garantías constitucionales”; la realización de un debate por jurados populares y la petición del sobreseimiento porque porque no hay pruebas suficientes y porque las conductas atribuidas no son delitos penales.

El magistrado, además, denegó el pedido para que las testimoniales que el acusado había solicitado debían realizarse antes de la elevación a juicio: declaraciones del contexto familiar o social de Porcel, comparecencias de vigiladores, ex empleadores, personal doméstico y especialistas propuestos.

La querella, a cargo del letrado Pablo Hawlena Gianotti, ahora espera el sorteo del Tribunal que llevará adelante el debate y la fecha para su correspondiente inicio.

El empresario fue denunciado en julio de 2024 por llevar a los adolescentes a su domicilio de la calle Godoy Cruz y a su oficina de Avenida del Libertador, del barrio porteño de Retiro, en donde organizaba “reuniones y fiestas”.

Hay al menos diez víctimas, pero son nueve las familias querellantes, ya que dos de los chicos son hermanos, y todas tienen el patrocinio de Pablo Hawlena Gianotti, mientras que al acusado lo defiende el abogado Roberto Rallin.

El acusado formó parte de Oh! Buenos Aires, un holding uruguayo que tenía la concesión del shopping del ex Buenos Aires Design en Recoleta. Además, está vinculado a una firma agropecuaria fundada por su familia y estuvo al frente de la empresa Campazu S.A., con proyectos en Nordelta y Punta del Este.

Los denunciantes son alumnos del Colegio Palermo Chico, donde también asisten los cuatro hijos de Porcel.

Con información de la agencia NA