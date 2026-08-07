San Cayetano: horarios y actividades en el santuario del patrono del pan y del trabajo

Miles de fieles se acercan este viernes a los santuarios en los que se encuentra San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, en especial, al del barrio porteño de Liniers donde habrá misas y bendiciones bajo el lema “San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo” y también se llevará a cabo la tradicional peregrinación hacia Plaza de Mayo.

En el santuario situado en la calle Cuzco 150, en Liniers, las actividades comenzaron este jueves a las 20 con un festival cultural y popular, mientras que a las 22:45, los fieles participaron del primer Pacto de Amistad con San Cayetano durante el cual los fieles recibieron una cinta amarilla como símbolo de la celebración.

En tanto, a la medianoche se habilitó el ingreso al templo para dar comienzo a la Fiesta Grande y a las 8 del viernes se realiza la tradicional Misa de los Trabajadores, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Luego, será la bendición de las herramientas de trabajo y, a las 11 se celebra la misa central, que será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube del Santuario para quienes no puedan asistir de manera presencial.

Para organizar el ingreso, el templo contará con dos modalidades de acceso, una de ellas, será la fila de peregrinos que es para quienes desean acercarse hasta la imagen de San Cayetano, tocar el vidrio que la protege, dejar espigas de trigo y rezar unos instantes frente al santo. Además, estará la fila rápida para quienes prefieren ingresar directamente al templo para participar de las misas o realizar una oración.

Los horarios y el recorrido de la Marcha de San Cayetano

Además de la celebración y las ceremonias religiosas, este viernes se llevará a cabo la Marcha de San Cayetano, organizada por movimientos sociales y centrales obreras bajo la consigna “Tierra, Techo y Trabajo”.

La misma partirá durante la mañana desde las inmediaciones de la basílica de Liniers y avanzará por la avenida Rivadavia hasta llegar a Plaza de Mayo, donde se realizará un acto frente a la Casa Rosada.

El cronograma comenzará a las 8 en Cuzco y Avenida Rivadavia, donde se hará la bendición de herramientas de trabajo a cargo de García Cuerva, tras lo cual, las organizaciones sociales, la CGT, las CTA y otros espacios sindicales iniciarán el recorrido hacia el centro porteño.

En tanto, a las 13 está previsto un acto central y la lectura de un documento conjunto de las organizaciones convocantes.