Milei y Noboa firmaron acuerdos para profundizar la cooperación entre la Argentina y Ecuador

El presidente Javier Milei y su par de Ecuador, Daniel Noboa, encabezaron este jueves en Quito la firma de una serie de acuerdos bilaterales destinados a fortalecer la cooperación entre ambos países en áreas estratégicas como el comercio, la defensa, la justicia, la energía y la conectividad aérea.

La ceremonia se realizó en el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno ecuatoriano, donde funcionarios de ambos países suscribieron los distintos convenios que apuntan a profundizar la relación bilateral.

En representación de la Argentina, los acuerdos fueron rubricados por el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno, junto a integrantes del gabinete de Noboa.

Uno de los principales documentos firmados fue el Protocolo Bilateral de Régimen Automotor, acordado con la ministra de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador, Sariha Moya, con el objetivo de impulsar el intercambio comercial de la industria automotriz entre ambos países.

Además, Quirno y el canciller ecuatoriano, Roberto Kury, firmaron un Acuerdo de Servicios Aéreos, destinado a mejorar la conectividad y fomentar el turismo; un tratado de Extradición para fortalecer la cooperación judicial; un acuerdo de cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear; y una declaración conjunta sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), orientada a reforzar la protección de los recursos marítimos.

En materia de defensa, el funcionario argentino suscribió junto al ministro ecuatoriano Gian Carlo Loffredo un Acuerdo de Cooperación en Ciberdefensa, que busca fortalecer la coordinación entre ambos países frente a amenazas digitales y proteger infraestructuras críticas.

Tras la firma de los convenios, Milei y Noboa participaron de la ceremonia oficial en el Palacio de Carondelet, posaron para la fotografía institucional junto a sus delegaciones y presenciaron el tradicional cambio de guardia, durante el cual la banda militar interpretó el Himno Nacional Argentino.

Como parte de su agenda en Quito, el mandatario argentino también mantuvo una reunión con representantes de las principales cámaras automotrices argentinas con presencia en Ecuador. Del encuentro participaron autoridades de ADEFA, AFAC y ACARA, además de directivos de Toyota Argentina, Ford Sudamérica, Volkswagen Group Argentina y Stellantis.

Esta fue una de las principales actividades de Milei durante su visita oficial a Ecuador, en la que ambos gobiernos buscaron consolidar la agenda bilateral mediante acuerdos de cooperación en sectores considerados estratégicos para la integración económica y la seguridad regional.

El mandatario seguirá viaje a Colombia, donde este viernes participará en la asunción de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente.

Con información de la agencia NA