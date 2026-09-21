La Justicia prorrogó la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner: seguirá en San José 1111

El Tribunal Oral Federal N°2 resolvió prorrogar la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, por lo que la expresidenta continuará cumpliendo en el departamento de San José 1111 la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad.

La decisión se tomó después de evaluar los informes de los organismos encargados de supervisar el cumplimiento de la pena. El juez Rodrigo Giménez Uriburu sostuvo que Kirchner cumplió “adecuadamente” con el deber de permanencia en el domicilio y con las condiciones establecidas para recibir visitas.

Para realizar esa evaluación, el magistrado tuvo en cuenta los informes de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).

Según el informe trimestral de este último organismo, durante las entrevistas domiciliarias realizadas de manera aleatoria la exmandataria respondió a los requerimientos con “buena predisposición” y mantuvo un trato “cordial y respetuoso” con los profesionales que participaron de los controles.

Durante el período analizado, Cristina Kirchner tuvo una sola salida autorizada por el Tribunal, destinada a realizar una consulta médica. De acuerdo con el reporte incorporado al expediente, el traslado se produjo sin inconvenientes.

Tampoco se registraron irregularidades con las visitas, que se ajustaron a las autorizaciones concedidas por el TOF N°2. La única observación correspondió a una demora de una visitante, que posteriormente fue justificada.

El monitoreo electrónico tampoco detectó incumplimientos. Además, el Tribunal señaló que las movilizaciones realizadas frente al edificio de San José 1111 no derivaron en conductas que alteraran la tranquilidad del vecindario y que no se recibieron quejas de los vecinos.

“Fernández de Kirchner ha mantenido, durante el trimestre examinado, una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria”, concluyó Giménez Uriburu.

La prisión domiciliaria en San José 1111 había sido dispuesta en junio de 2025, cuando el Tribunal estableció, entre otras condiciones, la obligación de permanecer en el inmueble salvo autorización judicial y la prohibición de desarrollar conductas que perturbaran la tranquilidad del vecindario.

La situación de los bienes

La resolución se conoce después de que el TOF N°2 confirmara el embargo preventivo sobre distintos bienes de Cristina Kirchner y de los demás condenados en la causa Vialidad, entre ellos el propio departamento de San José 1111.

La medida está vinculada con el decomiso de alrededor de $685.000 millones establecido a partir del perjuicio económico atribuido al Estado en la causa.

En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó dos recursos presentados por la expresidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner para intentar frenar el posible decomiso de inmuebles pertenecientes a Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.

También se encuentra bajo investigación la compra del departamento ubicado debajo del que ocupa Cristina Kirchner por parte de María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora vinculada a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Calle declaró ante la Justicia que el inmueble fue adquirido para el funcionamiento de una fundación.

En el mismo edificio posee además una propiedad el senador nacional Mariano Recalde, cuyo departamento se encuentra en el primer piso.

Con información de la agencia NA