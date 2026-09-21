Las grandes cadenas plantan a la Casa Blanca tras el veto de Trump a CNN, MSNOW y Politico

Las grandes cadenas de televisión estadounidenses anunciaron este lunes que suspenden el pool audiovisual de la Casa Blanca como respuesta al veto de Donald Trump a CNN, MSNOW y Politico.

La propia CNN tenía que viajar este lunes con el presidente de EE.UU. a Nueva York para la Asamblea General de la ONU, y fue excluida de su puesto en el pool.

El pool es el grupo de periodistas limitado y rotatorio elegido periódicamente por la Casa Blanca para cubrir para el resto de medios las actividades del presidente más restringidas, como sus comparecencias en el Despacho Oval o el Air Force One.

Además, CNN, MSNOW y Politico anunciaron una demanda fundamentada en la libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense para recuperar el acceso.

La solicitud de emergencia será vista por un juez federal en el Tribunal de Distrito de DC, y podría haber una vista y argumentos legales de la Administración esta misma semana, informa CNN.

“Esta prohibición no podría ser una agresión más directa a la Primera Enmienda ni una violación más flagrante de nuestros principios constitucionales más fundamentales”, afirman los medios en un borrador de su demanda, que pide al tribunal que actúe de inmediato para recuperar el acceso de sus periodistas a la Casa Blanca.

La demanda alega que la prohibición impuesta por Trump viola la Primera Enmienda y las garantías de debido proceso consagradas en la Constitución.

“Esta mañana notificamos al Gobierno que hoy presentaremos una demanda para proteger nuestros derechos amparados por la Primera Enmienda y defender el principio de que el Gobierno no decide qué informa o publica la prensa”, declararon el lunes en un comunicado conjunto las tres organizaciones periodísticas.

“Sin previo aviso ni procedimiento alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque objetaba nuestra cobertura informativa”, señalaron los medios: “Si no se impugna, esta medida amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de injerencias gubernamentales”.

Este conflicto representa uno de los ataques más duros de la Administración contra la prensa hasta la fecha. El viernes pasado, al anunciar la medida, Trump afirmó que podría añadir otros medios a la lista.

“La Casa Blanca no está emprendiendo un ataque contra la prensa libre, algo que yo valoro profundamente. Está emprendiendo un ataque contra las 'fake news', algo que creció como un cáncer en nuestros amados Estados Unidos de América”, publicó Trump en su cuenta de redes sociales este lunes por la mañana: “Es algo corrupto, deliberado, generalizado, totalmente coordinado y fuera de control. Representa una amenaza para nuestra seguridad nacional y debe detenerse ¡YA!”.

Los periodistas de CNN, MSNBC y Politico no pueden acceder a sus espacios de trabajo dentro de la Casa Blanca. Asimismo, se impidió a CNN y MSNBC utilizar sus equipos de televisión y las ubicaciones de sus cámaras en las instalaciones.

Este lunes, la CNN fue apartada de las responsabilidades de cobertura compartida (pool) que asumen los principales medios de comunicación. La cadena tenía asignado el turno de cobertura televisiva conjunta y debía viajar con el presidente a Nueva York este mismo día.

“La prohibición perjudica a todas las organizaciones de noticias, que ahora corren el riesgo de sufrir la misma suerte si realizan una cobertura independiente y basada en hechos que el presidente considere insuficientemente favorable”, afirmaron los medios en la solicitud de la orden de restricción temporal presentada este lunes ante los tribunales, “y el público en general se ve perjudicado mientras dure esta prohibición inconstitucional que restringe el acceso a información actual y completa sobre el gobierno”.

La demanda de los medios se basa en gran medida en la vaga justificación que Trump ofreció el viernes para revocar el acceso, alegando que no le gustaban las “noticias negativas”.

“Si quieren escribirlas, está bien. No tengo por qué permitirles entrar en la casa del pueblo”, declaró el presidente.

Tras anunciar Trump que vetaría a los tres medios de comunicación en la Casa Blanca por no estar satisfecho con su cobertura, se desactivaron las credenciales de prensa que permitían a los reporteros acceder al recinto de la Casa Blanca.

Este sábado, las reporteras Akayla Gardner (MS NOW), Betsy Klein (CNN) y Cheyenne Haslett (Politico) intentaron acceder al recinto de la Casa Blanca para cubrir la actualidad informativa, pero el Servicio Secreto les denegó la entrada y les confiscó sus credenciales de prensa, informa CNN.

Los tribunales rechazaron recientemente medidas similares que Trump y otros funcionarios de la Casa Blanca intentaron imponer a periodistas o medios concretos.

La justicia estableció en casos anteriores que la Casa Blanca no puede restringir el acceso de periodistas por el contenido o el punto de vista de sus informaciones.

El Tribunal de Distrito de Washington DC, donde se presenta el lunes la demanda de los tres medios, cuenta con varios jueces que fallaron a favor de la libertad de prensa y en contra de la Administración Trump por políticas discriminatorias, especialmente desde que Trump asumió el cargo el año pasado.

La jurisprudencia establecida anteriormente por el tribunal federal de apelaciones de Washington DC determinó que la Casa Blanca tampoco puede revocar las credenciales de prensa sin garantizar el debido proceso a los periodistas, especialmente cuando ciertas áreas de la Casa Blanca son accesibles para la prensa en general y no existe ninguna preocupación de seguridad nacional.