El Ejército tendrá $362.000 millones para destinar en 2027 a Casa Militar, que ahora cuida a Milei también en Olivos

Javier Milei despidió el jueves al personal civil de la Quinta de Olivos y le dio más responsabilidades a la Casa Militar del Ejército para custodiarlo y atenderlo. La movida coincidió con la llegada del Presupuesto 2027 al Congreso, donde el organismo encargado de cuidar la espalda del Presidente recibe muchos más fondos que este año, mientras la partida que en teoría paga el mantenimiento y la seguridad de las residencias directamente pierde contra la inflación.

La cúpula del Gobierno decidió desplazar a todos los trabajadores civiles de la residencia. Trascendió que serían una docena, desde jardineros a cocineros. Hace poco ya había sido desplazado Osvaldo Sosa al frente de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos. La medida reciente fue argumentada para “reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece”. La jugada tiene como contrapartida el ascenso cada vez más de Mario Suli, la “sombra” de Milei y quien se encarga del cuidado de los perros del mandatario.

Casa Militar ahora asumirá “la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos”, además de las “residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia”, rezó el comunicado oficial. El organismo está a cargo del coronel Sebastián Ignacio Ibáñez, que reporta a la hermanísima.

¿Cuánto cuesta la vida cotidiana de Milei?

El documento oficial del Presupuesto 2027 no tiene partidas referidas puntualmente a funciones como “Quinta de Olivos” o “Casa Militar”. Pero sí tiene dos números que, aunque mezclan varias cosas a la vez, son lo más cerca que se puede llegar para entender –al menos en parte– cuánto le costará a los argentinos la vida cotidiana del jefe de Estado el año que viene: $84.190 millones del lado de la Presidencia, y $362.541 millones del lado del Ejército.

Vale aclarar: ninguno de los dos es un gasto “puro”. Son partidas más grandes, compartidas con otros edificios y otras áreas, y el propio texto oficial explica por qué no se pueden desagregar. Pero son los únicos números concretos que existen.

En la página 259 –de 1443– del Anexo por Jurisdicciones del Presupuesto se afirma que la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, es decir Karina Milei, tiene dos funciones clave al respecto. Por un lado, “entender en el resguardo y preservación del patrimonio edilicio, cultural e histórico de la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de la Quinta de Olivos, la Residencia Presidencial de Chapadmalal con el fin de preservar la memoria histórica y cultural de la investidura presidencial”. Y por otro, “proveer la seguridad del señor Presidente de la Nación, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente”.

Los $84.190 millones son la suma de dos actividades del Programa 16 “Conducción del Poder Ejecutivo Nacional”, a cargo de la Secretaría General de la Presidencia: $79.771 millones para “Coordinación Técnica Administrativa” –el mantenimiento y funcionamiento general de los edificios presidenciales– y $4.419 millones para “Seguridad, Logística y Comunicaciones” –la custodia del Presidente–. El propio anexo dice que esas dos actividades cubren, sin separar cuánto es de cada uno, la Casa de Gobierno, la Quinta de Olivos y la residencia de Chapadmalal.

En 2026, la misma suma –verificada contra la Ley 27.798, la ley votada– fue de $82.125 millones. La diferencia son apenas 2.222 millones de pesos más para 2027, un aumento que no le gana a la inflación proyectada por el propio Gobierno (18% para el año que viene): en poder de compra, es una caída del 12,9%.

A su vez, en la Jurisdicción 45-21, Estado Mayor General del Ejército Argentino, dentro de la Categoría 01 “Actividades Centrales”, aparecen los $362.541 millones. Ahí, la Actividad 01 “Conducción y Coordinación” es la única partida de todo el Presupuesto que menciona a la Casa Militar por su nombre: el anexo dice literalmente que esa actividad financia “áreas tales como la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, la Inspectoría General del Ejército, la Secretaría General del Ejército y la Secretaría de Coordinación SUBJEMGE, entre otras”. Las cuatro áreas comparten ese único número, sin que el Presupuesto diga cuánto corresponde a cada una. En 2026 esa misma partida fue de $190.486 millones: la diferencia con 2027 son 172.055 millones de pesos más, un salto del 90,3% nominal que equivale a un 61,3% en términos reales.

MC