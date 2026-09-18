Una idea de Bregman que se convirtió en movilización federal: así se armó la Marcha de la Bronca

Fue a Myriam Bregman a quien se le ocurrió la Marcha de la Bronca. La diputada nacional del PTS lanzó la idea semanas atrás, en medio de un convencimiento personal de que crece el hartazgo social contra Javier Milei por el ajuste permanente. Entonces comenzó a girar otra premisa: la de que cada sector deje de pelear por separado y buscar unificar las luchas en una sola convocatoria. La izquierda se arroga el impulso de la iniciativa que este sábado concentrará movilización en todo el país, e incluso parecería restarle importancia al prelanzamiento electoral de Axel Kicillof en un acto de su Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda.

A partir de que Bregman instaló la idea, el Frente de Izquierda-Unidad empezó a articular con otros sectores que hasta entonces no confluían en una misma calle: jubilados, organizaciones socioambientales, estudiantes, trabajadores en conflicto, agrupaciones feministas y otros espacios políticos que no responden al trotskismo. El resultado fue una convocatoria que se concentrará del Congreso a Plaza de Mayo, pero tendrá réplicas de Jujuy a Tierra del Fuego.

El proceso de organización tuvo dos instancias presenciales en Parque Lezama, en la Ciudad de Buenos Aires, abiertas a cualquier organización que quisiera sumarse, y dos asambleas federales por Zoom que conectaron a referentes de todo el país. La última de las presenciales, el sábado 5 de septiembre, y reunió a organizaciones del área metropolitana —desde seccionales combativas de Suteba hasta agrupaciones de salud, Aerolíneas Argentinas y hospitales públicos—. Entonces se terminó de definir la fecha, el recorrido y una plataforma de reclamos común. Ese esquema de asambleas abiertas, dicen en el FIT-U, fue lo que permitió que la marcha se replicara en el interior sin depender de una convocatoria centralizada desde Buenos Aires.

Bregman resumió el sentido de la convocatoria al llamar a “transformar la bronca en organización y movilización” y cuestionó la pasividad de las conducciones sindicales tradicionales frente al ajuste. En la misma línea se pronunciaron otros dirigentes del espacio: Nicolás del Caño apuntó contra “la avaricia de bancos y Mercado Libre” en el endeudamiento de las familias, Eduardo Belliboni (Polo Obrero) reclamó la restitución de programas sociales y la convocatoria a un paro general, y la dirigente del MST Celeste Fierro sostuvo que “no se puede esperar hasta 2027” para enfrentar al Gobierno. El documento que se leerá en el acto central incluye críticas al endeudamiento, los tarifazos, los despidos, el ajuste en salud y discapacidad, y la pasividad de buena parte de la dirigencia sindical.

La convocatoria, de todos modos, tiene límites que marcan también su carácter. No adhieren orgánicamente la CGT, las dos CTA, la UTEP ni Barrios de Pie, aunque varios de esos espacios comparten reclamos puntuales y participaron de movilizaciones previas, como la peregrinación a San Cayetano o la marcha del 6 de agosto, que funcionó como antesala de este proceso. Sí se sumaron comisiones internas de ATE, Unión Ferroviaria y Fate, gremios docentes como Ademys y seccionales de Suteba, la asamblea del Hospital Garrahan, y una amplia lista de artistas —entre ellos La Bersuit, Los Gardelitos, Mirta Busnelli, Carlos Belloso y Valentina Bassi— que respaldaron la convocatoria en los últimos días.

El nombre de la marcha retoma el de “La marcha de la bronca”, la canción de protesta que Miguel Cantilo compuso en 1970 durante la dictadura de Onganía y popularizó el dúo Pedro y Pablo. Medio siglo después, la consigna “organizar la bronca para derrotar a Milei” busca capitalizar ese mismo espíritu de hartazgo, aunque en un contexto muy distinto: con Bregman como una de las caras más visibles de la izquierda y con mediciones que le atribuyen entre el 36% y el 43% de imagen positiva, lo que alimenta las lecturas sobre su acumulación de cara a 2027.

Este sábado, la marcha saldrá a las 15.30 desde Plaza Congreso hacia Plaza de Mayo por Avenida de Mayo, en lo que será el acto central en la Ciudad de Buenos Aires. En paralelo, se replicará en decenas de ciudades de todo el país, con horarios y puntos de concentración propios en cada provincia. Hay convocatorias en provincia de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, La Pampa, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Jujuy, Salta, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Santa Cruz, Santa Fe, San Juan, San Luis, Chaco y Tierra del Fuego.