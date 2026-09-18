Fuerte reclamo a Kicillof en la puerta de FATE tras el fallo que ordena el desalojo

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) realizó este viernes una conferencia de prensa en las puertas de la planta de FATE en Virreyes, partido de San Fernando, horas después de conocerse el fallo judicial que ordena la restitución del predio a la empresa. La actividad fue encabezada por el secretario general del gremio, Alejandro Crespo, quien fijó un reclamo puntual ante el gobierno bonaerense.

Crespo cuestionó de manera directa el fuero que dictó la medida de desalojo. “La Justicia penal no puede resolver una situación laboral”, sostuvo, y adelantó que el sindicato apelará la resolución ante la Cámara de Casación. Con ese anuncio, el gremio buscó dejar en claro que la disputa judicial no está cerrada y que la orden de restitución no implica, todavía, un desalojo efectivo de la planta.

El dirigente sindical también caracterizó el origen del conflicto, que se remonta al 18 de febrero, cuando los trabajadores volvieron de sus vacaciones y encontraron un cartel que anunciaba el cierre de la fábrica. Crespo definió esa decisión empresarial como un “lock out ofensivo patronal” y remarcó que la ocupación posterior de la planta no fue una medida de fuerza iniciada por el sindicato, sino una respuesta a ese cierre unilateral.

El centro del reclamo de la conferencia estuvo dirigido a Axel Kicillof. “Pronúnciese y actúe, gobernador”, exigió Crespo en referencia al mandatario, a quien pidió una intervención política concreta en el conflicto. El dirigente también apuntó a los sectores políticos que expresaron respaldo al reclamo laboral, a quienes instó a traducir ese apoyo en gestos efectivos y no solo en declaraciones públicas.

Entre los pedidos planteados por el sindicato figuran la continuidad de la producción en la planta y la aprobación de un proyecto de ocupación temporaria que permita sostener la actividad mientras avanza la disputa judicial de fondo. La convocatoria de este viernes también funcionó como un llamado a sostener la presencia organizada de trabajadores y delegados en los alrededores de la fábrica.

La conferencia se dio en el marco de un fallo de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que hizo lugar al recurso de los propietarios de FATE y ordenó la restitución del inmueble, ocupado desde hace más de siete meses. El tribunal basó su decisión en el vencimiento de los plazos de conciliación obligatoria, tanto en el fuero nacional como en el provincial, aunque aclaró que no se expide sobre el fondo de la cuestión laboral. Según trascendió, la empresa acreditó ante la Justicia 900 bajas voluntarias entre febrero y mayo sobre un total de 920 despidos, con lo cual la nómina de extrabajadores que rechazó el acuerdo se redujo a 196, y la planta no cuenta hoy con personal en relación de dependencia.