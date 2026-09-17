Ed Sheeran se quedó sin teloneros y sin banda tras la exclusión de Macklemore

Ed Sheeran se quedó sin los tres teloneros que debían acompañarlo en las próximas fechas de su gira y también sin la banda que participaba de sus conciertos, después de que los músicos decidieran retirarse en rechazo a la exclusión de Macklemore, apartado del tour tras sus pronunciamientos en defensa de Palestina.

Finneas O'Connell, Lukas Graham y Aaron Rowe anunciaron que no continuarán como artistas invitados de The Loop Tour, mientras que la banda irlandesa Beoga, que subía al escenario junto a Sheeran para interpretar varias canciones, tomó la misma decisión.

La reacción en cadena comenzó después de que Macklemore quedara fuera de la gira tras sus actuaciones en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Durante los conciertos, el rapero mostró imágenes de una Gaza destruida, gritó “Palestina libre” y reclamó que todos los seres humanos fueran tratados con “dignidad, respeto e igualdad”.

Macklemore desligó a Sheeran de la decisión y responsabilizó a Robert Kraft, propietario de los New England Patriots de la NFL, de haber ejercido presiones para impedir que continuara actuando en distintos estadios.

El propio Sheeran respaldó posteriormente esa versión y aseguró que no había sido responsable de la exclusión. También afirmó estar “horrorizado por el conflicto entre Israel y Palestina”, aunque explicó que había elegido “no hablar públicamente” sobre el tema.

La controversia, sin embargo, llevó a varios de sus compañeros de gira a dar un paso al costado.

Finneas, ganador de dos premios Oscar y que tenía programadas seis presentaciones junto al músico británico en noviembre, fue uno de los que anunció su salida.

“Los artistas no deben ser silenciados cuando alzan la voz en defensa de los oprimidos. He decidido retirarme de las próximas fechas de mi gira con Ed Sheeran. Estoy con Palestina y su pueblo”, escribió en Instagram.

También se bajó Aaron Rowe, quien debía abrir los diez conciertos restantes de la etapa norteamericana. El cantautor irlandés aclaró que su decisión no modificaba el vínculo personal con Sheeran.

“Ed ha sido un amigo para mí y ha cambiado mi vida; nunca podría agradecérselo lo suficiente”, señaló. Pero sostuvo que no podía “quedarse de brazos cruzados” ante lo que consideró un intento de silenciar a quienes denuncian la situación de los palestinos.

Lukas Graham, que tenía previstas diez actuaciones y ya había participado de los conciertos del MetLife Stadium, anunció a su vez que no seguirá en el tour “mientras las cosas sigan así”.

“Deberíamos poder hablar sobre la guerra, sobre civiles que están siendo asesinados, sobre niños que merecen crecer. Independientemente de dónde vivan. Independientemente de qué bandera ondee sobre ellos”, expresó.

El músico danés cuestionó especialmente la posibilidad de que el poder económico determine quién puede expresarse: “El dinero no te da derecho a adueñarte de la conversación. El saldo de la cuenta bancaria de nadie da derecho a decidir quién puede hablar o qué sufrimiento tenemos permitido reconocer”.

Beoga también abandonó la gira

A las bajas de los tres teloneros se sumó Beoga, la banda irlandesa de folk que acompañaba a Sheeran durante una parte de cada show e interpretaba junto a él canciones en las que también había participado como compositora.

El grupo aclaró que mantiene una amistad de más de diez años con el cantante y que ese vínculo continuará, pero consideró incompatible seguir formando parte de la gira.

“Para nosotros, como músicos, tocar ante ese público cada noche es un sueño hecho realidad, pero tocar en lugares que silencian a cualquiera que defienda una Palestina libre simplemente no es una opción”, manifestó Beoga.

La banda recordó además que sus integrantes forman parte del movimiento Artistas Irlandeses por Palestina y reafirmó su compromiso con esa causa.

Macklemore donará un millón de dólares

En medio de la controversia, Macklemore anunció que donará el millón de dólares de ganancias netas obtenidas como telonero de Sheeran a seis organizaciones que trabajan en asistencia a los palestinos: Palestine Children's Relief Fund, Heal Palestine, Gaza Soup Kitchen, Medical Aid for Palestinians, UNRWA USA National Committee y Anera.

“Tras todo lo ocurrido en las últimas 48 horas, quiero reconducir la conversación hacia donde corresponde: al pueblo palestino”, expresó el rapero.

Macklemore desafió además a Kraft a igualar su aporte. El empresario anunció, por su parte, una donación de dos millones de dólares para “ayudar en la región”, aunque no especificó qué organizaciones recibirán el dinero.

Sheeran todavía no se pronunció sobre la decisión de los músicos de abandonar su gira. The Loop Tour tiene previsto continuar en Filadelfia y completar otras fechas en Norteamérica antes de trasladarse a Sudamérica.