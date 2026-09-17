Descargar videos de Pinterest: las 5 mejores herramientas online de 2026

El problema aparece cuando quieres usar una de esas ideas fuera de la app, sin señal o para mandársela a alguien que ni siquiera tiene cuenta.

Con las imágenes no hay drama, porque el menú de compartir trae la opción de guardarlas. Con los videos esa opción no existe, y por eso la búsqueda de cómo descargar videos de Pinterest se repite tanto. Abajo hay cinco herramientas que lo resuelven en 2026, todas dentro del navegador.

De dónde salen las marcas de agua

Un video subido de forma directa a Pinterest se descarga limpio. Sin logo, sin nombre de usuario girando en la esquina, sin banda inferior.

Cuando aparece una marca de agua, casi siempre el video no nació ahí. Alguien lo bajó de otra red social y lo volvió a subir como pin propio, y el origen más común es TikTok.

Ese detalle importa porque la marca no es una capa que se pueda despegar. Está pintada dentro de los píxeles del archivo, así que ninguna de las cinco herramientas de esta lista te la va a quitar. Si quieres la versión limpia, hay que buscar el video original en TikTok y bajarlo desde SSSTikTok, que entrega el archivo tal como lo subió el creador.

Y hay un caso más. A veces el video da igual y lo que te interesa es la canción que suena de fondo. Ahí conviene descargar audio de TikTok y quedarte solo con el MP3, que pesa una fracción y lo puedes reutilizar en tus propios videos sin cargar con el clip entero.

Con qué criterio están ordenadas

Todas las páginas de esta lista son gratis y ninguna pide instalar nada. Así que la diferencia hay que buscarla en otro lado. Estos son los cuatro puntos que separan una herramienta buena de una que te hace perder la tarde:

Qué enlaces acepta. Un pin no siempre llega en el mismo formato. Está la URL larga del navegador, el enlace corto pin.it que sale al compartir desde la app, los dominios por país, los enlaces de tablero. Muchas herramientas solo leen el primero y con el resto devuelven error.

Qué contenido baja. Pinterest no es solo video. Hay imágenes, GIFs animados, Idea Pins de varias diapositivas, carruseles.

Cuánta publicidad tiene. Es la diferencia entre pegar un enlace y esperar dos segundos, o pegar un enlace y esquivar tres pestañas que se abren solas.

Qué te pide a cambio. Registro, correo, un límite de descargas diarias que aparece justo cuando lo necesitas.

1. Pinpea

Funciona dentro del navegador, sin cuenta ni correo, y no tiene tope de descargas. Pegas el enlace y ni siquiera hace falta apretar el botón: empieza a procesarlo solo.

Donde se despega del resto es en los enlaces que acepta. Lee la URL larga con números, los enlaces cortos pin.it, las direcciones de tablero, los dominios por país tipo br.pinterest.com o uk.pinterest.com. En agosto de 2026 sumó tres formatos que casi nadie más maneja: los enlaces de perfil, los de la sección Answers y los de multi-pin share, esos que salen cuando alguien comparte varios pines de una vez. La misma actualización arregló los fallos de carga de portadas y los errores con dominios de ciertos países.

Cuando el enlace trae varias imágenes, aparece un botón para bajarlas todas de una vez. Ninguna de las otras cuatro páginas de esta lista hace eso: te toca abrir imagen por imagen y repetir el proceso. Si estás juntando un tablero de referencia chico o guardando un carrusel entero, la diferencia entre un clic y quince es la razón por la que Pinpea encabeza la lista.

La página tampoco tiene banners ni ventanas emergentes, y no hay botones falsos disfrazados de descarga. Baja videos, imágenes, GIFs animados, Story Pins e Idea Pins, y el GIF llega como .gif, no convertido a video.

Lo que no hace: tableros secretos, pines privados, cualquier cosa que exija iniciar sesión, y pines que el creador ya borró. Tampoco quita marcas de agua incrustadas ni recupera calidad que Pinterest comprimió al subir el archivo. Eso último no lo hace nadie, por mucho que algunas páginas lo prometan.

2. PinDown

Lleva años en línea y aguanta bien el volumen, que en este rubro no es poca cosa: la mitad de estas herramientas aparecen y desaparecen en seis meses.

Anuncia descargas en 1080p, 2K y 4K, aunque en la práctica eso depende por completo de lo que subió el creador y la mayoría de los pines tiene una sola versión disponible. Se sostiene con publicidad, así lo explica su propia página, así que espera anuncios alrededor del botón de descarga y algún banner de más en móvil.

3. PinterestDownloader. io

La opción más liviana de las cinco. La página carga rápido incluso con conexión mala y el flujo es directo: caja de texto, botón, archivo.

Acepta videos, imágenes y GIFs sin pedir registro. El problema aparece con los enlaces raros: si le pasas un dominio por país o un enlace de perfil, se queda en blanco. Sirve bien para el pin normal de toda la vida y poco más.

4. PinSaver. online

Es de las más nuevas del grupo y se nota en el diseño, que está bastante más cuidado que el promedio del rubro. No pide login y no agrega marcas de agua propias.

Al ser reciente tiene menos historial: no hay forma de saber todavía si va a seguir en pie el año que viene, algo que con las veteranas de esta lista ya está respondido. Como herramienta de respaldo funciona bien.

5. ExpertsPHP

La veterana. El diseño se quedó congelado alrededor de 2015 y la página está cargada de anuncios, así que no es la que uno recomienda a alguien que recién empieza.

Dicho eso, lleva años sin cambiar de dominio y a veces resuelve pines viejos con los que otras herramientas se atascan. Vale tenerla anotada como último recurso, no como opción diaria.

Comparativa rápida

Los tres pasos, sirven en cualquiera de las cinco

1. Copia el enlace. En el celular, abre el pin, toca el ícono de compartir y elige “Copiar enlace”: eso te da un enlace corto tipo pin.it/.... En la computadora basta con copiar la URL larga desde la barra de direcciones.

2. Pégalo en la herramienta. En Pinpea el procesamiento arranca solo al pegar. En el resto hay que apretar el botón.

3. Previsualiza y descarga. Aparece el archivo listo con la opción de guardarlo. Si el pin traía varias imágenes, ahí es donde el botón de descarga múltiple te ahorra la repetición.

En el celular hay un paso extra

En Android el archivo cae en la carpeta de descargas y aparece en la galería sin que hagas nada más.

En iPhone el recorrido es distinto. El archivo suele quedar en la carpeta Descargas de la app Archivos, no en Fotos, y mucha gente cree que la descarga falló cuando en realidad está guardado. Para moverlo, entra a Archivos, ábrelo, toca compartir y elige guardar en Fotos. Con Chrome en iOS el comportamiento es parecido.

Preguntas frecuentes

¿Guardar un pin no es lo mismo que descargarlo?

No. Al guardar, Pinterest anota la dirección del pin en tu tablero y el archivo sigue viviendo en sus servidores. Si el creador lo borra o cierra la cuenta, tu tablero se queda con un hueco. Descargar deja el archivo en tu dispositivo, y ahí ya no depende de nadie.

¿Por qué mi enlace da error en algunas páginas?

Casi siempre porque no es una URL de pin estándar. Los enlaces de perfil, los de tablero, los pin.it y los dominios por país rompen a varias herramientas. Es justo donde la lista de arriba se separa: algunas leen todos esos formatos y otras solo el clásico pinterest.com/pin/.

¿Se puede bajar un tablero completo de una vez?

Depende de qué entiendas por completo. Ninguna de estas páginas vacía un tablero de cientos de pines de un tirón. Lo que sí existe es la descarga múltiple de Pinpea cuando un enlace trae varias imágenes, que cubre carruseles y tableros chicos.

¿Estas páginas se quedan con lo que descargo?

Ninguna necesita tu cuenta de Pinterest para funcionar, así que tus datos de acceso no pasan por ahí. Sobre los archivos, conviene leer lo que declara cada una: Pinpea dice en su propia página que no almacena nada en sus servidores.

¿Puedo usar estos videos en mis propios contenidos?

Para verlo tú, sin problema. Publicarlo como propio o meterlo en algo comercial es otra cosa, porque el video sigue siendo del creador y él puede reclamar. Si el clip va a aparecer en algo que publicas, lo correcto es pedirle permiso.

En resumen

Para el uso diario, Pinpea. Acepta cualquier enlace que le tires, baja los cuatro tipos de contenido y resuelve los pines de varias imágenes de un clic, sin anuncios de por medio.

Si un pin viejo se resiste, prueba ExpertsPHP antes de darlo por perdido. Y si estás en una computadora ajena con conexión lenta, PinterestDownloader.io es la que menos pesa.

Lo demás es costumbre: copiar el enlace cuando ves algo que te gusta, en lugar de buscarlo otra vez cuando ya desapareció.