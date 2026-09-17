Córdoba: 3 destinos imperdibles para conocer

Córdoba esconde varios paisajes diferentes dentro de la misma provincia. No es un secreto que las sierras y los ríos cordobeses tienen algo especial, pero acá te contamos qué es. Sacá tus pasajes a Córdoba y preparate porque acá repasamos tres destinos diferentes que tenés que conocer.

Villa Carlos Paz

Empecemos por Punilla. Carlos Paz queda a unos 36 kilómetros de la capital y es el más fácil para llegar de los tres. Creció a orillas del lago San Roque, donde salen los paseos en lancha y las actividades náuticas. El Reloj Cucú, inaugurado en 1958, sigue siendo el símbolo más fotografiado. Si querés ver el valle entero, subí al Cerro de la Cruz, que llega a unos mil metros sobre el nivel del mar. Llevate el mate y disfrutá de la Costanera y los balnearios sobre el río San Antonio.

La Cumbrecita

La Cumbrecita es otra cosa. Queda a unos 118 kilómetros, en Calamuchita, y es un pueblo peatonal, así que dejás el auto en el ingreso y todo se hace caminando. El paisaje mezcla bosques de pinos, arroyos y construcciones de estilo alpino. La Cascada Grande, La Olla y el Cerro Wank son las paradas clásicas. Si tenés ganas de algo un poco más aventurero, hay arborismo y tirolesa además de los senderos. Y no te vayas sin probar la comida, porque la influencia centroeuropea se nota en la mesa, con goulash, spätzle y tortas caseras.

Mina Clavero

Mina Clavero queda a unos 122 kilómetros, del otro lado de las Sierras Grandes, en Traslasierra, y se llega cruzando el Camino de las Altas Cumbres, que ya es un atractivo en sí mismo. El río que le da nombre nace en las Altas Cumbres y atraviesa el pueblo. En la zona se juntan tres cursos, el Mina Clavero, el Panaholma y el Los Sauces, y a lo largo de ellos hay más de una decena de balnearios con ollas naturales y cascadas. Fuera del verano podés hacer trekking, cabalgatas o avistaje de cóndores.

Córdoba es una de esas provincias que nos invitan a visitarlas una y otra vez. Y siempre, pero siempre, volvemos a sorprendernos con sus paisajes serranos, sus postales europeas y los ríos, diques y lagos que aparecen entre las curvas de montaña.