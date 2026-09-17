Mbappé se mete en la crisis migratoria de Ceuta: “Quería tener un gesto con los que perdieron la vida”

Después de la polémica, llegaron las palabras. “Yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que perdieron la vida y que también están en condiciones duras”, así explicó el futbolista del Real Madrid Kylian Mbappé su gesto de no mostrarse durante el partido del pasado martes con una camiseta de apoyo a Ceuta. El jugador –quien llevó la remera arremangada para no mostrar la leyenda– quiso hablar en una entrevista con As sobre las motivaciones de su gesto unas horas después de que las redes sociales explotaran con comentarios hacia la estrella. “Quiero explicarlo bien para que la gente lo entienda”, dijo.

“Fue una decisión de los clubes de meter la camiseta, de vestir la camiseta. Los jugadores teníamos que vestirla. Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas. Porque antes de ser jugador, soy humano”, aseguró Mbappé. Sin embargo, el jugador matizó que, pese a eso decidió no desplegar enteramente la prenda porque no quería “priorizar sufrimientos” después de las muertes de los migrantes.

El jugador del Real Madrid señaló que la suya “era una posición no fácil, difícil”, porque “al final la gente puede pensar que yo estoy contra la gente de Ceuta pero no, absolutamente no”. En este sentido, Mbappé subrayó que él no “tiene nada contra ellos” y, de hecho, los apoya al “100%”, aún así, sí que quería “ tener también un pensamiento por toda la gente que sufre”.

“Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Pretendo dar un mensaje de positividad y de paz, y espero que esto se solucione rápido”, reiteró Mbappé.

La polémica de la camiseta llegó este miércoles a su punto álgido después de que este martes tanto el jugador francés como sus compañeros Vinicius Jr. e Ibrahima Konaté realizaran ese gesto. Preguntados por la situación, el Real Madrid aseguró a Libertad Digital que el vestuario es “un grupo humano con diferentes sensibilidades” que pueden “pensar y actuar conforme a sus propias convicciones”, por lo que “la libertad individual está por encima de todo”. En esa línea, el club confirmó que no tomará medidas contra los jugadores involucrados.

La imagen se dio en el partido que enfrentaba al Real Madrid contra el Elche perteneciente a la jornada 6 de La Liga. Durante la presentación de ambos conjuntos, los jugadores llevaron una camiseta en apoyo a Ceuta con el mensaje “Todos somos caballas”, en referencia al apelativo que reciben los ceutíes y el lema: “Nuestra Ciudad, nuestra patria”. Una iniciativa a la que La Liga se sumó y que proviene de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) para mostrar cercanía a los ceutíes y a los empresarios de la ciudad autónoma a raíz de la crisis migratoria. Al frente de la asociación se encuentra Vicente Boluda, un empresario que fue presidente interino del Real Madrid entre enero y mayo de 2009 después de la renuncia de Ramón Calderón. Juan Roig o Adolfo Utor también pertenecen a la asociación.

Antes incluso de salir al terreno de juego, se pudo ver a Mbappé y a Vinicius conversar sobre como ponerse la camiseta, y al francés poniéndosela arremangada casi por completo, de la misma forma que lo hacía su compañero. Pese a salir con ella, una vez realizada la presentación e incluso antes de hacer el protocolar saludo entre ambos conjuntos, la televisión mostró como tanto Mbappé como Vinicius ya llevaban la camiseta quitada en la mano.

Sin embargo, la de Mbappé y Vinicius no fue la única polémica alrededor de las camisetas que se dio durante estos días. El FC Barcelona se negó a vestirla en su partido contra el Levante en el Estadio Ciutat de València, algo que sí hizo su contrincante. Pero quizás el incidente que más repercusión había traido antes del de Mbappé, Vinicius y Konaté fue el que vivió Eze Abde, jugador del Real Betis nacido en Beni Melal pero con doble nacionalidad marroquí y española. El jugador vistió la camiseta en apoyo a Ceuta antes del partido de su equipo ante el Villareal, algo que provocó la ira en redes sociales de varios usuarios que le acusaban de “abadonar a su patria”.

Posteriormente, Abde tuvo que explicar en redes que “en ningún momento se utilizó la camiseta con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo” y que tan solo era “de carácter social en apoyo a una población y a sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, que estaban viviendo una situación complicada”.