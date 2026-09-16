La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Chiqui Tapia e investigará la evolución de su patrimonio

El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y financiero de Claudio “Chiqui” Tapia y avanzar con una serie de medidas destinadas a reconstruir la evolución de su patrimonio en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El magistrado hizo lugar a las 20 medidas de prueba que había solicitado el viernes pasado el fiscal federal Gerardo Pollicita. El objetivo es determinar si existió un incremento patrimonial injustificado durante el período investigado y establecer el origen de los fondos y bienes declarados por Tapia.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni y se concentra en el patrimonio de Tapia durante los años en que ocupó cargos en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). El dirigente fue vicepresidente de la empresa pública y posteriormente asumió su presidencia.

La investigación, por lo tanto, no se relaciona con su función como titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un puesto de carácter ad honorem.

Según la denuncia, existirían inconsistencias entre los ingresos declarados por Tapia y la evolución de sus bienes. Tofoni sostuvo que entre 2017 y 2024 se produjo un crecimiento real de aproximadamente el 1.000% en su liquidez que no encontraría correlato con los ingresos declarados durante ese período.

Entre los elementos señalados en la presentación figura que en 2017 Tapia había declarado cuatro propiedades con una valuación fiscal cercana a los $17 millones, un vehículo y activos líquidos inferiores a $1,5 millones. Para 2024, en cambio, su declaración jurada consignaba más de $1.002 millones en depósitos bancarios, unos $39 millones en efectivo y US$246.206 en cajas de ahorro.

La denuncia también puso el foco en operaciones inmobiliarias realizadas durante esos años y en la adquisición de propiedades ubicadas en zonas de alta valuación. Esas afirmaciones forman parte de la presentación de Tofoni y serán ahora objeto de las medidas de prueba dispuestas por la Justicia.

Qué pidió investigar el fiscal

Entre las medidas aprobadas por Lijo figura el acceso a las declaraciones juradas de Tapia correspondientes al período investigado y el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y vinculado al mercado de capitales.

Pollicita solicitó además informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para reconstruir la situación fiscal, patrimonial, económica y financiera del dirigente, y al Banco Central para obtener información sobre cuentas y operaciones bancarias.

También requirió datos a la Conmebol acerca de los cargos desempeñados por Tapia y las sumas percibidas por esas funciones, mientras que a la Dirección Nacional de Migraciones le pidió un registro de sus movimientos de entrada y salida del país.

La pesquisa buscará además determinar qué bienes posee, si realizó o recibió transferencias de dinero desde el exterior y si efectuó operaciones con criptoactivos.

Una vez reunida la documentación, la Fiscalía pretende realizar un análisis patrimonial, económico y financiero que permita reconstruir la evolución de los bienes y fondos de Tapia y establecer si existe una justificación acorde con sus ingresos declarados.

La defensa de Tapia rechazó las acusaciones. Su entorno sostuvo días atrás que “todo lo que indica la denuncia es falso” y anticipó acciones judiciales contra Tofoni por daño al honor y falsa denuncia.

Con información de la agencia NA