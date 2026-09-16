Qué dice la guía de Gran Bretaña para defender a las empresas que operan en las Islas Malvinas

El Gobierno británico publicó una guía destinada a empresas y particulares vinculados con las Islas Malvinas, en la que respaldó la actividad económica en el archipiélago y rechazó que la Argentina pueda aplicar allí su legislación.

El documento, titulado Doing business with the Falkland Islands (“Hacer negocios con las Islas Malvinas”), fue difundido este martes por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo británico. Está dirigido a compañías que desarrollan actividades en las islas, proveen bienes o servicios o participan de manera directa o indirecta de su economía.

La publicación constituye la respuesta oficial de Londres frente al endurecimiento de las medidas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei contra empresas vinculadas con actividades económicas y explotación de recursos naturales en el archipiélago.

Qué sostiene Londres sobre la actividad económica

Uno de los ejes centrales de la guía es el respaldo a las actividades comerciales que el Reino Unido considera legítimas. El Gobierno británico sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.

El documento señala además que las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental son reguladas por la legislación de las Islas Malvinas y que Londres respalda el desarrollo de esos recursos para beneficio económico de los isleños.

En paralelo, el Reino Unido reafirma su propia posición sobre la soberanía. Define a las Malvinas como un “Territorio Británico de Ultramar” y sostiene que no discutirá esa cuestión “a menos que los isleños así lo deseen”.

El punto más fuerte: la jurisdicción argentina

La guía dedica un apartado específico a las medidas adoptadas por la Argentina. Allí, Londres sostiene que Buenos Aires no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las islas ni a aplicar su legislación interna dentro del archipiélago.

La misma postura es extendida por el Gobierno británico a las compañías y personas que desarrollen actividades comerciales vinculadas con las Malvinas. Según Londres, las medidas argentinas tampoco deberían alcanzar a quienes participan de negocios relacionados con las islas.

El documento afirma además que las medidas argentinas aplicadas anteriormente durante años no impidieron, según la posición británica, que la economía de las islas continuara creciendo.

Qué recomienda a las empresas que reciban sanciones

La guía contempla específicamente la posibilidad de que compañías o personas reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales por parte de autoridades argentinas.

En esos casos, Londres recomienda obtener asesoramiento jurídico independiente para analizar cada situación particular. El propio documento aclara que la guía expresa la posición del Gobierno británico y que no constituye asesoramiento legal.

Pero el Reino Unido también ofrece un respaldo adicional. El Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que está dispuesto a hacer pública su posición ante el Gobierno argentino, organismos internacionales y las empresas que soliciten garantías.

Qué hará Londres si las empresas son presionadas en terceros países

Uno de los puntos más relevantes de la guía aparece cuando contempla situaciones en las que una compañía, una subsidiaria o un proveedor sea presionado en un tercer país debido a sus negocios vinculados con las Malvinas.

En ese escenario, el Gobierno británico asegura que está dispuesto a intervenir directamente para dejar clara su posición ante la empresa afectada.

De esta manera, Londres no solo reivindica el derecho de las compañías a operar en el archipiélago según su marco jurídico, sino que también ofrece respaldo diplomático ante eventuales consecuencias de las medidas argentinas.

El contexto de la disputa

La publicación se conoció mientras el Gobierno argentino avanza con nuevas medidas contra empresas vinculadas con la explotación de recursos en las Malvinas y prepara herramientas para reforzar las sanciones.

La guía británica marca así una nueva escalada diplomática en torno a las actividades económicas desarrolladas en el archipiélago: mientras Buenos Aires sostiene su reclamo de soberanía y cuestiona las operaciones realizadas sin autorización argentina, Londres respalda esas actividades y niega que la legislación argentina pueda aplicarse sobre las islas o las empresas vinculadas con ellas.

Textuales del documento publicado por Gran Bretaña

El Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las Islas Malvinas y da la bienvenida a la continuidad del interés y la implicación del sector privado en las Islas.

Esta orientación es para empresas e individuos que:

realizar negocios u otras actividades económicas en las Islas Malvinas

suministrar bienes o servicios a las Islas Malvinas

están involucrados (directa o indirectamente) en el desarrollo de la economía de las islas, incluida la explotación de sus recursos naturales

El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los isleños de las Malvinas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, para su propio beneficio económico. Esto es una parte integral de su derecho a la autodeterminación.

El estado de las Islas Malvinas

Las Islas Malvinas son un Territorio Británico de Ultramar. El Gobierno del Reino Unido no tiene dudas sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas y las áreas marítimas circundantes. No discutiremos soberanía a menos que los isleños así lo deseen.

El Gobierno del Reino Unido está comprometido a apoyar el derecho a la autodeterminación de los isleños de las Malvinas. Este principio se expone en:

Las Islas Malvinas han sido administradas pacífica y eficazmente por el Reino Unido desde 1833, salvo por una breve interrupción en 1982. Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Malvinas. El derecho interno argentino no se aplica en las Islas.

Actividad comercial y recursos naturales

El Gobierno del Reino Unido reconoce las oportunidades y posibles beneficios que una actividad comercial legítima puede generar tanto para los isleños de las Malvinas como para las empresas participantes.

El Gobierno de las Islas Malvinas es responsable de regular toda la actividad económica dentro de las Islas Malvinas.

El Gobierno del Reino Unido apoya el derecho de los isleños de las Malvinas a desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, para su propio beneficio económico. Las decisiones sobre el desarrollo de esos recursos son asuntos del Gobierno de las Islas Malvinas y de las empresas comerciales implicadas.

Las actividades de hidrocarburos en la plataforma continental de las Islas Malvinas están reguladas por la legislación de las Islas Malvinas, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y el Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Malvinas a llevar a cabo dichas actividades.

Medidas argentinas contra las empresas

Algunas empresas e individuos pueden recibir correspondencia de las autoridades argentinas sobre sus actividades en o relacionadas con las Islas Malvinas. La posición del Gobierno del Reino Unido es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Malvinas ni a aplicar su derecho interno dentro de las Islas, ni sobre ninguna empresa o individuo que participe en negocios en o esté vinculado a ellas.

Argentina ha introducido previamente medidas bajo su legislación nacional destinadas a disuadir a empresas e individuos de llevar a cabo actividades comerciales legítimas y legales en o relacionadas con las Islas Malvinas.

Las medidas argentinas anteriores no han impedido que los isleños de las Malvinas desarrollen una economía exitosa. Estas medidas han estado en vigor durante muchos años y, a lo largo de ese periodo, la economía de las islas ha seguido creciendo.

El Reino Unido no puede ver la base sobre la cual los tribunales de cualquier país fuera de Argentina puedan ejercer legítimamente jurisdicción respecto a estas medidas.

El Gobierno del Reino Unido seguirá apoyando a los isleños de las Malvinas y dejando clara su posición al Gobierno argentino, en organizaciones internacionales y directamente a las empresas que buscan tranquilidad.

Obtención de asesoramiento legal

Esta guía ofrece una declaración de la posición del Gobierno del Reino Unido, pero no constituye asesoramiento legal.

Las empresas e individuos que reciban correspondencia o amenazas de acciones legales por parte de las autoridades argentinas deben obtener asesoramiento legal independiente sobre sus circunstancias particulares.

Apoyo del Gobierno del Reino Unido

La Oficina de Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y Desarrollo da la bienvenida al contacto con cualquier empresa o individuo que realice actividades económicas en las Islas Malvinas o que suministre bienes y servicios a los isleños.

Cuando una empresa, o una filial o proveedor de esa compañía, se ve presionada en un tercer país en relación con negocios legítimos y legales en las Islas Malvinas, el Gobierno del Reino Unido está dispuesto a dejar clara su posición directamente a cualquier empresa que busque seguridad.