Premios Emmy 2026: todos los ganadores en la noche de “La maldición de Widow's Bay” y “The Pitt”

La maldición de Widow's Bay arrasó este lunes en la 78º edición de los Emmy al alzarse con seis premios, que se suman a los ocho logrados en la ceremonia de los galardones creativos. La serie de Apple TV dio la sorpresa con su primera temporada y, con 14 estatuillas en total, supera el hito conseguido en 2025 por The Studio para convertirse en la ficción de comedia más premiada en una misma edición de los emblemáticos galardones. La gala, que honró la memoria de estrellas de Hollywood como Dolly Parton, Rob Reiner y Catherine O’Hara, volvió a reconocer a The Pitt en la categoría de Drama.

La maldición de Widow's Bay, que debutaba en esta edición, logró el premio a mejor proyecto de comedia, superando a Hacks, su mayor contrincante; mientras que su protagonista, Matthew Rhys, obtuvo el Emmy a mejor actor de comedia antes de hacer un histórico doblete. La sátira de terror también venció en los apartados de mejor actor y actriz de reparto, para Kate O'Flynn y Stephen Root, respectivamente, así como en mejor guion y mejor dirección para una serie de comedia.

The Pitt se llevó por segundo año consecutivo el Emmy a mejor proyecto en el apartado de drama, con Noah Wyle, de nuevo, como ganador en la categoría a mejor acto. La serie médica de HBO Max acabó con seis galardones, solo superada por la citada Widow's Bay y DFT St. Louis, también de HBO Max, que se coronó como la mejor miniserie. El Emmy a mejor actriz protagonista en drama fue para Rhea Seehorn, que dio algo de gloria a la revelación Pluribus.

Jean Smart, Sally Field y Matthew Rhys hacen historia

La noche contó con varios hitos como el de Matthew Rhys, quien se convirtió, como avanzábamos, en el primer actor en la historia de los Emmy en ganar en dos categorías a mejor actor principal, tanto por La maldición de Widow's Bay como por la miniserie The Beast in Me.

Por su parte, Jean Smart ganó su quinto Emmy (y el octavo de su carrera) como la diva de la comedia Deborah Vance, convirtiéndose en la primera intérprete femenina en alzarse con un premio a mejor actriz por cada temporada de la serie de comedia Hacks. Además, Sally Field obtuvo el galardón a mejor actriz de una miniserie o película por Criaturas luminosas, consolidándose como la más longeva en obtener este premio en dicha categoría.

La 78º edición de los Emmy también destacó por el homenaje a la partida de grandes estrellas de Hollywood, como Dolly Parton, Catherine O’Hara y Rob Reiner, quienes recibieron tributos en honor a su memoria por parte de varias celebridades, como Sally Field, Macaulay Culkin o Jamie Lee Curtis.

Asimismo, Michael J. Fox protagonizó uno de los momentos más emotivos de la gala tras recibir el premio humanitario Bob Hope, que reconocía su labor altruista en el impulso de la investigación de la enfermedad de Parkinson.

'Euphoria', 'The Bear' y 'Stranger Things' se despiden sin glorias

En la cara amarga de la moneda, algunas de las series que se despedían de la pantalla en esta edición de los Emmy, como Euphoria o Stranger Things, se fueron con las manos vacías. Incluso de The Bear se fue sin pena ni gloria. Su última y quinta temporada solo logró un Emmy de los 8 a los que aspiraba, a mejor actor invitado para el fallecido Reiner.

En el apartado de entretenimiento, quien sí fue reconocido en su despedida fue Stephen Colbert, que cerró el pasado mayo su histórico The Late Show como víctima del aparato censor de la administración Trump. El cómico sacó al escenario a una gran multitud de personas de su equipo, con gran representación de los guionistas que trabajaron a su lado a lo largo de tantos años. El presentador aseguró que al menos era una “buena noticia” que todos esos profesionales estuviesen ahora diponibles.

Los Emmy tampoco reconocieron el talento latino. El actor guatemalteco-estadounidense Oscar Isaac (Bronca), que aspiraba al Emmy a mejor actor de miniserie, fue derrotado por Rhys en The Beast In Me, mientras que el colombiano Carlos Manuel Vesga (Pluribus) perdió en la categoría de mejor actor de serie de drama.

Apenas hubo menciones políticas en esta edición. Quizás la más llamativa fue la de Alan Cummings, quien tras ganar el premio a mejor concurso de telerrealidad por The Traitors, invitó a las audiencias a registrarse a votar para las próximas elecciones de medio mandato estadounidenses de noviembre.

Entre los asistentes a este evento destacó el britanico Tom Holland, acompañando a Zendaya, así como la colombiana Sofía Vergara, quien hizo entrega de uno de los galardones. Y uno de los momentos más sorprendentes fue cuando apareció en pantalla la estrella estadounidense Taylor Swift para hacer una parodia junto a parte del elenco de Law and Order (Ley y orden).

Todos los ganadores de los Premios Emmy 2026

Mejor serie dramática

'La diplomática'

'La edad dorada'

'El caballero de los Siete Reinos'

'Paradise'

'The Pitt' - GANADORA

'Pluribus'

'Slow Horses'

'Vicios ocultos'

Mejor actor protagonista en serie dramática

Sterling K. Brown ('Paradise')

Gary Oldman ('Slow Horses')

Mark Ruffalo ('Task')

Rufus Sewell ('La diplomática')

Noah Wyle ('The Pitt') - GANADOR

Mejor actriz protagonista en serie dramática

Carrie Coon ('La edad dorada')

Chase Infiniti ('The Testaments')

Keri Russell ('La diplomática')

Rhea Seehorn ('Pluribus') - GANADORA

Zendaya ('Euphoria')

Mejor actor de reparto en serie dramática

Patrick Ball ('The Pitt')

Billy Crudup ('The Morning Show')

Shawn Hatosy ('The Pitt')

Gerran Howell ('The Pitt')

Jack Lowden ('Slow Horses')

Tom Pelphrey ('Task') - GANADOR

Carlos-Manuel Vesga ('Pluribus')

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Taylor Dearden ('The Pitt')

Fiona Dourif ('The Pitt')

Allison Janney ('La diplomática') - GANADORA

Katherine LaNasa ('The Pitt')

Sepideh Moafi ('The Pitt')

Julianne Nicholson ('Paradise')

Karolina Wydra ('Pluribus')

Mejor dirección en serie dramática

Salli Richardson Whitfield ('La edad dorada')

Hanelle M. Culpepper ('Paradise')

Noah Wyle ('The Pitt')

Vince Gilligan ('Pluribus')

Saul Metzstein ('Slow Horses') - GANADOR

Salli Richardson Whitfield ('Task')

Mejor guion en serie dramática

Peter Ackerman y Debora Cahn ('La diplomática')

Kirsten Pierre-Geyfman y R. Scott Gemmill ('The Pitt')

Valerie Chu ('The Pitt')

Vince Gilligan ('Pluribus') - GANADOR

Will Smith ('Slow Horses')

Brad Ingelsby ('Task')

Mejor serie de comedia

'Colegio Abbott'

'The Bear'

'Hacks'

'Margo tiene problemas de dinero'

'Nadie quiere esto'

'Solo asesinatos en el edificio'

'Terapia sin filtro'

'La maldición de Widow’s Bay' - GANADORA

Mejor actor protagonista en serie de comedia

Yahya Abdul-Mateen II ('Wonder Man')

Steve Carell ('Rooster')

Matthew Rhys ('La maldición de Widow’s Bay') - GANADOR

Jason Segel ('Terapia sin filtro')

Martin Short ('Solo asesinatos en el edificio')

Mejor actriz protagonista en serie de comedia

Quinta Brunson ('Colegio Abbott')

Ayo Edebiri ('The Bear')

Elle Fanning ('Margo tiene problemas de dinero')

Lisa Kudrow ('The Comeback')

Jean Smart ('Hacks') - GANADORA

Mejor actor de reparto en serie de comedia

Colman Domingo ('Las cuatro estaciones')

Paul W. Downs ('Hacks')

Harrison Ford ('Terapia sin filtro')

Nick Offerman ('Margo tiene problemas de dinero')

Stephen Root ('La maldición de Widow’s Bay') - GANADOR

Michael Urie ('Terapia sin filtro')

Tyler James Williams ('Colegio Abbott')

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

Dale Dickey ('La maldición de Widow’s Bay')

Hannah Einbinder ('Hacks')

Janelle James ('Colegio Abbott')

Kate O’Flynn ('La maldición de Widow’s Bay') - GANADORA

Michelle Pfeiffer ('Margo tiene problemas de dinero')

Megan Stalter ('Hacks')

Jessica Williams ('Terapia sin filtro')

Mejor dirección en serie de comedia

Randall Einhorn ('Colegio Abbott')

Christopher Storer ('The Bear')

Andrew DeYoung ('La empresa de sillas')

Lucia Aniello ('Hacks')

Mary Lou Belli ('The Ms. Pat Show')

Hiro Murai ('La maldición de Widow’s Bay') - GANADOR

Mejor guion en serie de comedia

Quinta Brunson ('Colegio Abbott')

Tim Robinson y Zach Kanin ('La empresa de sillas')

Michael Patrick King y Lisa Kudrow ('The Comeback')

Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky ('Hacks')

Anthony King ('Jury Duty Presents: Company Retreat')

Katie Dippold ('La maldición de Widow’s Bay') - GANADORA

Mejor miniserie o serie antológica

'Su peor pesadilla'

'La bestia en mí'

'Bronca'

'DTF St. Louis' - GANADORA

'Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette'

Mejor actor protagonista en miniserie, serie antológica o película para televisión

Riz Ahmed ('Bait')

Jason Bateman ('Black Rabbit')

Charlie Hunnam ('Monstruo: La historia de Ed Gein')

Oscar Isaac ('Bronca')

Matthew Rhys ('La bestia en mí') - GANADOR

Mejor actriz protagonista en miniserie, serie antológica o película para televisión

Claire Danes ('La bestia en mí')

Sally Field ('Criaturas luminosas') - GANADORA

Carey Mulligan ('Bronca')

Sarah Pidgeon ('Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette')

Sarah Snook ('Su peor pesadilla')

Mejor concurso de telerrealidad

'Dancing with the Stars'

'RuPaul’s Drag Race'

'Survivor'

'Top Chef'

'The Traitors' - GANADOR

Mejor serie de variedades

'The Daily Show'

'Jimmy Kimmel Live!'

'Last Week Tonight with John Oliver'

'The Late Show with Stephen Colbert' - GANADOR

'Saturday Night Live'

Mejor telefilm

'Jefes de Estado'

'Te Extraño, Te Amo'

'Gente que conocemos en vacaciones'

'Criaturas luminosas' - GANADOR

'Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra encubierta'

Mejor documental

'John Candy: I Like Me'

'Marty, Life Is Short'

'Mel Brooks: The 99 Year Old Man!'

'Mi mamá Jayne' - GANADOR

'Océano con David Attenborough'

Mejor serie documental

'The American Revolution'

'Mr. Scorsese' - GANADORA

'Rafa'

'Sean Combs: The Reckoning'

'The Yogurt Shop Murders'

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