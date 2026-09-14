Milei ratificó la ofensiva por Malvinas y pidió a sus ministros “no dejarse psicopatear” con la economía

Javier Milei volvió a reunir este lunes a todo su gabinete en la Casa Rosada con dos asuntos que empiezan a convertirse en una constante de las conversaciones internas del Gobierno: Malvinas y la marcha de la economía. El encuentro sirvió, además, para ordenar la estrategia de una semana en la que buena parte de la discusión política se trasladará al Congreso y que tendrá esta misma tarde otro capítulo, cuando el Presidente reciba a diputados y senadores oficialistas en Balcarce 50.

La cuestión Malvinas ocupó una parte importante de la reunión. Después del giro que Milei imprimió en las últimas semanas alrededor del reclamo de soberanía, el Gobierno repasó los primeros movimientos de la estrategia y ratificó ante los ministros la decisión de mantener y profundizar el rumbo adoptado.

El encargado de actualizar el estado de situación fue el canciller Pablo Quirno, quien detalló las denuncias penales y las notificaciones realizadas durante los últimos días contra distintas empresas vinculadas con actividades en las islas. La exposición funcionó también como antesala de la próxima etapa de la ofensiva: el desembarco de la discusión en el Congreso.

Durante el encuentro, los funcionarios repasaron los últimos detalles del proyecto de ley que esta semana tomará estado parlamentario en la Cámara de Diputados y que forma parte de la batería de medidas con las que la Casa Rosada busca endurecer su posición frente a las compañías que operan en Malvinas sin autorización argentina.

El proyecto ya había sido objeto de conversaciones políticas durante los últimos días. La semana pasada, Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, participaron de la mesa política del Gobierno para explicar sus alcances, mientras que en la reunión entre La Libertad Avanza y el PRO los representantes del partido amarillo anticiparon su predisposición a acompañar las iniciativas oficiales vinculadas con la causa Malvinas.

La agenda tuvo además una escala en el extremo sur del país. El viernes pasado, Quirno y Presti viajaron juntos a Tierra del Fuego, donde recorrieron la zona en la que se desarrolla el proyecto de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico. La visita estuvo directamente vinculada con otra de las dimensiones que la Casa Rosada pretende darle a su nueva política sobre Malvinas, al reforzar la presencia argentina en un territorio que considera decisivo para la proyección sobre el Atlántico Sur.

En el Gobierno consideran que la región se convertirá durante los próximos años en uno de los enclaves relevantes para el flujo del comercio internacional y pretenden incorporar esa dimensión geopolítica a la nueva estrategia alrededor de las islas. La lectura forma parte del intento de la Casa Rosada por presentar su reciente giro sobre Malvinas no solamente como una reivindicación histórica, sino como una cuestión vinculada con los intereses estratégicos de la Argentina.

“Al populismo no se le gana con populismo”

La otra mitad de la conversación estuvo concentrada en la economía. Allí fue Milei quien bajó una instrucción hacia el interior de su equipo: evitar que las presiones políticas alteren el programa económico. El Presidente pidió a sus funcionarios cuidar lo que definió como la “reputación económica” que la Argentina reconstruyó durante los últimos años y reclamó “no dejarse psicopatear por el statu quo”. Después condensó su mensaje en otra frase: “Al populismo no se le gana con populismo”.

La definición buscó funcionar como una advertencia interna frente a cualquier tentación de modificar el rumbo para responder a demandas políticas o sectoriales. Milei volvió a insistir ante sus ministros en que la estrategia del Gobierno debe pasar por sostener las políticas aplicadas hasta ahora antes que ensayar concesiones que, según su diagnóstico, terminen reproduciendo las recetas que el oficialismo cuestiona.

En ese marco, el gabinete repasó la evolución de la inflación, los salarios y el consumo. La evaluación oficial fue que la continuidad de la desaceleración inflacionaria y el crecimiento del salario real deberían permitir una recuperación sostenida del consumo, y sobre esa premisa Milei planteó la decisión de profundizar el programa económico.

El mensaje adquiere además una dimensión particular por el calendario político. El Gobierno entra en días decisivos para la discusión del Presupuesto 2027, una instancia en la que deberá convertir esa defensa de la disciplina económica en números concretos y, al mismo tiempo, conseguir los votos necesarios para hacerlos pasar por el Congreso.

Parte de esa tarea política comenzará apenas unas horas después de terminada la reunión de gabinete. Esta tarde, Milei volverá a reunir en la Casa Rosada a diputados y senadores, en un encuentro que servirá para alinear a la tropa oficialista frente a la agenda parlamentaria que se abre esta semana.

De la reunión de gabinete participaron todos los ministros, además del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora nacional Patricia Bullrich. La presencia de ambos terminó de imprimirle al encuentro una dimensión parlamentaria en una semana en la que el Gobierno necesitará que varias de las definiciones discutidas puertas adentro de la Casa Rosada comiencen a traducirse en votos.

PL