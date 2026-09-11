Después de días de dudas, Milei suspendió el viaje a Londres que preparaba para octubre

Durante varios días, la posibilidad produjo una imagen difícil de conciliar con el nuevo clima diplomático: mientras Javier Milei endurecía el reclamo argentino por las Islas Malvinas y elevaba la tensión con el Reino Unido, en la Casa Rosada seguía circulando la versión de que el Presidente viajaría de todos modos a Londres a fines de octubre. Este jueves, después de una sucesión de idas y vueltas, el Gobierno terminó por despejar la incógnita e informó oficialmente que el viaje quedaba suspendido.

La visita estaba vinculada con una nueva edición de la Argentina Week, la serie de actividades con las que el Gobierno busca atraer inversiones extranjeras, y contemplaba además una exposición de Milei en la Universidad de Oxford entre el 23 y el 24 de octubre. También se evaluaban reuniones con empresarios y referentes políticos británicos, aunque no había encuentros confirmados con autoridades del Gobierno del Reino Unido.

Hasta las últimas horas habían circulado versiones dentro y fuera de la Casa Rosada de que Milei pretendía mantener el viaje independientemente del contexto abierto por la disputa alrededor de Malvinas. La posibilidad resultaba particularmente sensible después de que el propio Presidente decidiera colocar el reclamo de soberanía en el centro de la agenda política y desplegara una ofensiva diplomática, económica y legislativa contra los intereses británicos en las islas.

La incertidumbre había quedado expuesta apenas dos días antes. Durante su conferencia de prensa del martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que estaba prevista una Argentina Week en Londres, pero evitó asegurar que Milei fuera a participar. “No tengo fechas y no tengo la confirmación del viaje del Presidente a Londres”, respondió entonces Ravier. La cautela contrastaba con las versiones que todavía circulaban sobre la voluntad de Milei de viajar y dejaba abierta una definición que finalmente llegó.

Nuevas sanciones

La decisión se produce en medio del giro que la Casa Rosada imprimió durante las últimas semanas a su política sobre Malvinas. Después de colocar el tema en una cadena nacional, Milei anunció nuevas sanciones contra compañías vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas en disputa y el Gobierno avanzó con una reforma de la Ley 26.659 destinada a endurecer las penalidades contra las empresas que operen en las islas sin autorización argentina.

La suspensión del viaje se conoce, además, apenas dos días después de que la mesa política del Gobierno se reuniera en la Casa Rosada con Malvinas como uno de los asuntos centrales. El encuentro del martes contó con la participación del canciller Pablo Quirno y del ministro de Defensa, Carlos Presti, convocados para exponer ante el círculo político de Milei sobre los próximos pasos de la estrategia anunciada por el Presidente.

Presti presentó el estado del proyecto de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico de Tierra del Fuego, otra de las piezas que Milei decidió colocar en el centro de su renovada política sobre el Atlántico Sur. El Gobierno pretende acelerar una obra que considera estratégica no solamente por su proyección hacia Malvinas, sino también por la posición argentina frente a la Antártida.

Ese avance tendrá este viernes una nueva instancia. Quirno y Presti viajarán juntos a Tierra del Fuego para recorrer la zona donde estará ubicado el obrador y avanzar sobre el terreno con los próximos pasos de la construcción de la base integrada.

El movimiento se complementa con otra decisión adoptada esta semana. Milei le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que incluya en el Presupuesto 2027 las partidas necesarias para avanzar con la construcción. El Gobierno insiste en que el financiamiento será argentino y que no existe colaboración material de Estados Unidos para levantar la base.

Relación con Reino Unido

La eventual visita a Londres cargaba, además, con un componente histórico. De concretarse como viaje bilateral, Milei podría haberse convertido en el primer presidente argentino en realizar una visita de esas características al Reino Unido desde Carlos Menem, que estuvo allí en 1998 y se reunió con el entonces primer ministro Tony Blair y con la reina Isabel II. Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner viajaron posteriormente a Londres, pero para participar de encuentros multilaterales y no en visitas bilaterales.

Del otro lado del Atlántico, la reacción combinó un intento por evitar que la tensión contaminara toda la relación bilateral con una ratificación tajante de la posición británica sobre las islas. Ante la Cámara de los Comunes, la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, aseguró que el Reino Unido aspira a sostener una relación “moderna y constructiva” con la Argentina allí donde existan intereses comunes, pero dejó la cuestión de la soberanía fuera de cualquier posibilidad de entendimiento.

McNeill volvió a respaldar lo que Londres considera el derecho de los habitantes de las islas a decidir su futuro y utilizó como argumento el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los participantes se pronunció a favor de continuar bajo administración británica. Para la Argentina, esa consulta carece de validez para dirimir la controversia: la posición histórica del país sostiene que se trata de una disputa bilateral de soberanía con el Reino Unido y no de un caso de autodeterminación.

El tono se endureció todavía más en otras intervenciones dentro del Parlamento británico. El primer ministro, Andy Burnham, prometió que su gobierno será “implacable” en la defensa de la posición británica y volvió a respaldar la capacidad de los isleños para decidir su futuro. Desde la oposición conservadora, Kemi Badenoch fue más lejos: acusó directamente a la Argentina de estar “amenazando” a las islas y reclamó al gobierno una respuesta más firme frente al giro impulsado por Milei.

En ese escenario, sostener una visita presidencial a Londres obligaba a la Casa Rosada a administrar dos movimientos cada vez más difíciles de separar: mantener abiertos los canales económicos y políticos con el Reino Unido mientras, al mismo tiempo, convertía a Malvinas en una de las principales apuestas diplomáticas y políticas de Milei. El Gobierno terminó este jueves con esa ambigüedad.

PL/CRM