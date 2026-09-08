Malvinas: el Gobierno negó un acuerdo con EE.UU. por la base naval y confirma que hará un “Argentina Week” en Londres

El Gobierno dio este martes nuevas precisiones sobre la estrategia que Javier Milei anunció la semana pasada para profundizar el reclamo argentino por las Islas Malvinas y reveló que el Presidente ya le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que incorpore al Presupuesto 2027 las partidas necesarias para avanzar con la construcción de la base naval en Tierra del Fuego. Al mismo tiempo, la Casa Rosada negó cualquier participación material de Estados Unidos en el proyecto y buscó despejar cualquier interpretación militar de la nueva ofensiva oficial.

“No hay ninguna colaboración material de parte de Estados Unidos para construir la base naval”, aseguró el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su conferencia de prensa de este martes. Y agregó: “De hecho, el presidente Milei recientemente le acaba de pedir al ministro Caputo que a la hora de elaborar el Presupuesto 2027 incluya las partidas necesarias para la construcción de esta base naval”.

La aclaración buscó precisar uno de los anuncios centrales de la cadena nacional que Milei dedicó el jueves pasado a la cuestión Malvinas. El Gobierno pretende que la obra sea financiada con recursos argentinos y, según Ravier, no existe ningún convenio con Washington para participar de su construcción. “Es una base naval que se construye independientemente desde la Argentina. No hay ningún acuerdo con los Estados Unidos al respecto, ningún apoyo de ninguna índole”, insistió el vocero.

Ravier extendió esa definición al resto de las medidas presentadas por Milei y sostuvo que forman parte de una estrategia diseñada unilateralmente por la Casa Rosada. “Las acciones de Argentina mencionadas en la cadena nacional y que hoy reiteramos al inicio de esta conferencia de prensa son unilaterales de la Argentina”, afirmó.

La precisión cobra relevancia después de las distintas señales internacionales que el Gobierno buscó capitalizar alrededor de Malvinas. Ravier negó que Milei le haya solicitado a Donald Trump una modificación de la posición estadounidense frente a la disputa de soberanía y rechazó también que la Casa Rosada haya gestionado las declaraciones favorables provenientes de Israel.

“No ha habido un pedido del presidente Milei a Donald Trump para que revea la situación con Inglaterra”, afirmó. Tampoco, agregó, existió “un pedido al funcionario de Israel para que haga las declaraciones que hizo”.

El vocero admitió, sin embargo, que la Casa Rosada espera que los países políticamente cercanos a Milei acompañen la nueva estrategia. “Sí el presidente Milei ha dicho que espera de los aliados algún acompañamiento”, señaló, aunque inmediatamente marcó el límite: “No ha habido, en cuanto a lo demás, acciones conjuntas”.

La insistencia en el carácter unilateral de las decisiones estuvo acompañada por otro intento del Gobierno: despegar la nueva estrategia sobre Malvinas de cualquier hipótesis de escalada militar. “Claramente el reclamo que todos pudieron escuchar en la cadena nacional es un reclamo pacífico, diplomático y no militar”, sostuvo Ravier. “No hay ningún conflicto bélico en este sentido”, remarcó.

La Casa Rosada busca así presentar la construcción de la base naval dentro de una estrategia más amplia de presencia argentina en el Atlántico Sur. Según explicó Ravier, el proyecto no está pensado exclusivamente en función de las Islas Malvinas, sino también de la creciente importancia geopolítica de la Antártida. “Hay un lugar estratégico ahí para todo lo que va a venir”, afirmó.

El vocero incluso procuró colocar el proyecto por encima de la coyuntura política y de la propia administración libertaria: dijo que está pensado “no solo para estos años que quedan del gobierno de Milei, aunque sea reelecto, sino para un futuro que trasciende la figura del Presidente”.

Fue en ese contexto que Ravier dejó la definición política más contundente de la conferencia. “Nosotros creemos que el Reino Unido es el pasado y que la Argentina es el futuro”, sostuvo.

El viaje a Londres, en duda

La dureza de la frase convivió, sin embargo, con la posibilidad de que el Gobierno continúe desarrollando actividades de promoción económica en territorio británico. Ravier confirmó que está prevista una Argentina Week en Londres, dentro de la misma modalidad de encuentros con inversores que el Ejecutivo ya desplegó en Nueva York y planea repetir en París.

Por ahora, Milei no tiene confirmado un viaje al Reino Unido para participar de esa actividad. “No tengo fechas y no tengo la confirmación del viaje del Presidente a Londres”, aclaró el vocero.

Otro capítulo de las respuestas estuvo dedicado a Chile, después de las señales que recibió Milei durante la visita que realizó la semana pasada al país vecino, donde se reunió con el presidente José Antonio Kast. Ravier sostuvo que el gobierno chileno acompañará el reclamo argentino de soberanía y precisó uno de los compromisos alcanzados en relación con la explotación de recursos naturales en el área en disputa.

“Chile va a apoyar a la Argentina en su reclamo de soberanía, como quedó claro en la comunicación conjunta, y se comprometió a no proveer ayuda logística para la explotación de hidrocarburos en Malvinas”, aseguró. El vocero puso especial cuidado en delimitar el alcance de ese entendimiento. “Lo de Chile tiene que ver con logística en relación con la explotación de hidrocarburos”, aclaró.

La explotación petrolera es precisamente uno de los frentes sobre los que la Casa Rosada decidió endurecer su posición. Ravier sostuvo que las medidas anunciadas por Milei responden a esa perspectiva: “Ante la posible exploración y explotación del petróleo en la zona de Malvinas, esta zona de disputa, tomamos las acciones que consideramos adecuadas”.

PL