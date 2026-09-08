Pruebas PISA: sin admitir responsabilidad, el Gobierno culpó a “la cultura educativa del kirchnerismo”

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, difundió un comunicado oficial tras conocerse los resultados de las pruebas PISA 2025, que ubicaron a la Argentina en su peor desempeño desde que el país participa del programa, en el año 2000. En el texto, la cartera que conduce Sandra Pettovello atribuyó la caída de los aprendizajes en Matemática, Lectura y Ciencias a “una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema”, sin autocrítica alguna sobre su propia gestión.

El comunicado sostiene que los resultados “reflejan los aprendizajes acumulados tras 12 años de escolaridad”, en referencia a que los estudiantes evaluados —de 15 años— iniciaron la primaria en 2013. Con ese argumento, el Gobierno construye una lectura según la cual la responsabilidad recae en las gestiones anteriores. Menciona al kirchnerismo, pese a que Mauricio Macri gobernó entre 2015 y 2019, y luego le tocó a Alberto Fernández, entre 2019 y 2023. Sin embargo, el operativo de evaluación se llevó a cabo durante 2025, es decir, más de un año después de que Milei asumiera la Presidencia, y contempló los últimos tres años. El texto oficial no incluye ninguna referencia a los años de gestión libertaria que también forman parte de esa trayectoria escolar.

La propia cartera educativa reconoce en el comunicado que la caída “se inscribe en una tendencia global de estancamiento y descenso” y que a nivel mundial Lectura fue el área con el retroceso más pronunciado, en gran parte por lo que la OCDE denominó el fenómeno de los “lectores apresurados”, estudiantes que responden rápido y mal, una conducta que casi se duplicó entre 2018 y 2025. Pero acto seguido, el texto aclara que esa tendencia global “no explica por sí sola la magnitud de la caída en la Argentina” y ahí introduce la responsabilidad que dirige puntualmente al kirchnerismo.

Esa lectura choca con los propios datos históricos de la prueba, que muestran un deterioro sostenido a lo largo de casi dos décadas y bajo gobiernos de distinto signo político. Según el informe “¿Cómo le fue a la Argentina en PISA 2025?”, elaborado por Martín Nistal y Lucía Vallejo para Argentinos por la Educación, la proporción de estudiantes que alcanzaba al menos el nivel mínimo de desempeño en Matemática pasó del 36% en 2006 y 2009 al 34% en 2012, al 31% en 2018 —bajo la gestión de Macri— y al 27% en 2022, durante la presidencia de Fernández. En 2025 ese porcentaje volvió a caer, hasta el 24%, el registro más bajo de toda la serie.

En números concretos, la Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática (11 menos que los 378 de 2022), 389 en Lectura (12 menos que en la edición anterior) y 393 en Ciencias (13 puntos por debajo de 2022). El 76% de los estudiantes argentinos quedó por debajo del nivel 2 en Matemática, el umbral que PISA considera mínimo para desenvolverse en la vida cotidiana, y ninguno alcanzó los niveles más altos de la escala, el 5 y el 6. El país quedó en el puesto 75 entre 91 países y economías evaluadas, y octavo entre los 13 países latinoamericanos participantes.

Frente a ese diagnóstico, que la propia gestión libertaria calificó de “situación crítica”, el Ministerio de Capital Humano presentó como respuesta dos programas de alcance federal: el Plan Nacional de Alfabetización, orientado a garantizar que los estudiantes puedan “leer, comprender y producir textos de acuerdo con su edad” desde los primeros años de escolaridad, y el Plan Nacional de Matemática, enfocado en fortalecer las capacidades numéricas “para que ningún chico quede rezagado”. Ninguno de los dos programas fue evaluado por PISA 2025, ya que la prueba mide trayectorias escolares completas y no resultados de políticas recientes.

Del operativo 2025 participaron 91 países y economías y, en la Argentina, 413 escuelas y 11.200 estudiantes, según los datos oficiales difundidos por la Secretaría de Educación, que puso a disposición el informe completo del país en su sitio web.