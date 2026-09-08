Día Internacional de la Alfabetización: ¿por qué se celebra el 8 de septiembre?

El 8 de septiembre se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Alfabetización, fecha que viene ganando importancia desde que la ONU aprobara su conmemoración en el año 1966.

El objetivo de este día es evaluar cómo ha mejorado la tasa de alfabetización de los países miembros, para el logró de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Aunque en un principio en este día solo se evaluaba la cantidad de personas que sabían leer y escribir, dentro del territorio nacional de cada país, a partir del año 2017, también se sumó la alfabetización digital, que no es otra cosa que la capacidad que tienen las personas para entender y usar de forma provechosa las nuevas tecnologías comunicacionales, en síntesis Internet.

La alfabetización es un derecho humano fundamental para todos. La misma abre la puerta al disfrute de otros derechos humanos, mayores libertades y una ciudadanía global. La alfabetización es la base para adquirir conocimientos, habilidades, valores, actitudes y comportamientos más amplios que fomenten una cultura de paz duradera basada en el respeto a la igualdad y la no discriminación, el estado de derecho, la solidaridad, la justicia, la diversidad y la tolerancia, y que construyan relaciones armoniosas con uno mismo, con otras personas y con el planeta.

A pesar de los avances, al menos 739 millones de jóvenes y adultos en todo el mundo siguen careciendo de competencias básicas de alfabetización en 2024. Al mismo tiempo, 4 de cada 10 niños no alcanzan el nivel mínimo de competencia lectora, y 272 millones de niños y adolescentes estaban fuera de la escuela en 2023.

¿Por qué es importante la alfabetización?

En una primera etapa, la alfabetización es importante porque nos permite comunicarnos de forma efectiva con el resto de las personas, utilizando diferentes canales adecuados a cada situación.

También nos ayuda a conocer nuestro mundo, ampliando nuestro rango de conocimiento al respecto, por medio de libros, folletos y gran variedad de material escrito o digitalizado.

Pero en una segunda etapa, la alfabetización nos ayuda a ser más autosuficientes y eleva nuestras competencias dentro del mercado laboral o la economía en general.

Una persona que cuente con las capacidades básicas de leer, escribir e interpretar y que además, sepa dar buen uso a la tecnología con el fin de alcanzar un propósito determinado, puede lograr su independencia económica y ser altamente competitivo dentro de la realidad actual.

¿Cómo afecta la alfabetización a los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU?

El objetivo principal de la ONU con la creación de la Agenda 2030 es conseguir que cada país del mundo pueda garantizar su propio desarrollo y sostenibilidad en el tiempo, a la vez que logra un aprovechamiento más racional y sostenible de los recursos naturales a su alrededor.

La alfabetización, permite a los gobiernos y comunidades civiles, estar más cerca de esos objetivos, ya que al disminuir tanto el analfabetismo lingüístico como el digital, se le brinda las herramientas necesarias a los seres humanos para que logren una mejor calidad de vida, bien sea por medio de un empleo formal o la creación de un emprendimiento.

Celebraciones en 2026

Este año, el Día Internacional de la Alfabetización (DIA) celebra su 60º aniversario. Bajo el lema “Alfabetización para las personas, el planeta y la prosperidad”, el DIA 2026 ofrece la de evaluar los avances, comprender mejor los desafíos persistentes y emergentes, e influenciar las futuras agendas de alfabetización en un mundo en rápida transformación.

La celebración mundial, convocada por la UNESCO, se realizará los días 8 y 9 de septiembre de 2026 en México, en colaboración con el Gobierno de México. El evento incluirá la ceremonia de entrega de los Premios Internacionales de Alfabetización de la UNESCO, que reconocen programas de alfabetización destacados de todo el mundo. El DIA 2026 también se celebrará a nivel local, nacional y regional en todo el mundo. El evento mundial en México será accesible en línea en inglés, francés y español.

En las últimas seis décadas, los países y socios de todo el mundo han impulsado la alfabetización como un derecho humano fundamental y un poderoso motor de paz y desarrollo sostenible. Sobre la base de estos avances, el DIA 2026 celebrará los logros, especialmente desde 2015, al tiempo que identificará los desafíos persistentes y emergentes. Asimismo, ofrecerá una plataforma para destacar políticas, prácticas y alianzas eficaces que promuevan la alfabetización para todos como mecanismo de apoyo para el desarrollo de sociedades pacíficas y sostenibles.

NB