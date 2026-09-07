Moscú anunció el cierre del consulado de Alemania en Rusia tras las acusaciones por el ataque con dron en Leipzig

El Ministerio de Exteriores de Rusia anunció este lunes el cierre del consulado general de Alemania en San Petersburgo y de los varios centros del Instituto Goethe en respuesta a las acciones “inamistosas” de Berlín, que la semana pasada clausuró el consulado general ruso en la ciudad alemana de Bonn y un centro cultural en Berlín tras acusar a Rusia de estar detrás de un ataque con dron contra un aeropuerto alemán, que no causó víctimas.

“La parte rusa revoca su consentimiento para el funcionamiento del Consulado General de Alemania en San Petersburgo, que deberá cesar sus operaciones a más tardar el 18 de septiembre de 2026, y todos sus empleados deberán abandonar la Federación Rusa antes de esa fecha”, dijo Exteriores en un comunicado. Asimismo, informó que los empleados de los centros culturales adscritos al Goethe tendrán que salir de Rusia antes del 13 de septiembre.

Moscú afirmó que las medidas anunciadas son una respuesta a las acciones “inamistosas” de Berlín y culpó a la parte alemana de la nueva escalada en las relaciones bilaterales, asegurando que toda la responsabilidad por sus consecuencias “recae exclusivamente en el Gobierno alemán”.

La semana pasada, el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, adelantó que los centros culturales alemanes en varias ciudades de Rusia serían clausurados, después del cierre de la Casa Rusa en Berlín. El domingo, Lavrov acusó a Alemania de iniciar una “guerra de verdad” contra Rusia, debido a la reacción de Berlín por un ataque fallido con dron contra el aeropuerto de Leipzig el 4 de agosto, que las autoridades alemanas atribuyeron a Moscú.

Casi un mes después del incidente, el Gobierno alemán dijo que encajaba con “el patrón establecido de las operaciones híbridas rusas en Europa”. El incidente de Leipzig fue más grave que otros registrados en varios países europeos —que siempre sospecharon de la responsabilidad rusa— porque esta vez el dron llevaba una carga explosiva y penetró en el perímetro del aeropuerto, hasta llegar a una zona donde había aviones de carga ucranianos.

Tras el hallazgo en la noche del 4 de agosto pasado del dron con una carga explosiva y la supuesta colisión, poco después, de un segundo dron con un avión de carga de DHL, investigadores descubrieron diez días más tarde un tercero de esos aparatos no tripulados, así como explosivos, tal y como revelaron las cadenas públicas regionales WDR y NDR y el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung'.

Con información de la agencia EFE