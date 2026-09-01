Alemania acusó a Rusia de un “ataque híbrido” con drones en el aeropuerto de Leipzig a principios de agosto

Alemania acusó formalmente a Rusia de estar detrás de un ataque fallido con un dron en el aeropuerto de Leipzig el 4 de agosto. El suceso “encaja con el patrón establecido de las operaciones híbridas rusas en Europa”, dijo en una comparecencia ante los medios el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, acompañado del de Exteriores, Johann Wadephul.

Dobrindt señaló que “los medios usados para llevar a cabo el atentado”, entre ellos la configuración del dron, varias piezas del aparato y los explosivos que llevaba son conocidos “de otras operaciones híbridas llevadas a cabo por Rusia en su guerra contra Ucrania”, y afirmó que “el gobierno alemán concluye, por lo tanto, que Rusia es responsable del ataque híbrido en Leipzig del 4 de agosto”.

El suceso de agosto revistió más gravedad que otros registrados con drones en varios países europeos, que siempre sospecharon de la responsabilidad rusa, y que obligaron a lanzar alertas y restringir las operaciones aeroportuarias en varias ocasiones este año. Pero esta vez el dron llevaba una carga explosiva y penetró en el perímetro del aeropuerto, hasta llegar a una zona donde había aviones de carga ucranianos.

El titular de Interior indicó en la comparecencia que los responsables inmediatos del ataque fallido son “agentes de bajo nivel” que actuaban por orden de las autoridades rusas. “No estamos en guerra, pero somos objetivo diario de la guerra híbrida”, protestó el ministro.

Cierre del consulado ruso

La primera consecuencia de las conclusiones alemanas es el cierre del consulado de Rusia en Bonn, según anunció Wadephul, así como la Casa Rusa de la Ciencia y la Cultura en Berlín. El Gobierno también convocó al embajador ruso para comunicarle estas decisiones. Alemania también impulsará que se impongan nuevas sanciones al país, en guerra con Ucrania tras invadirlo en 2022.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von del Leyen, reaccionó al anuncio con un mensaje en X en el que aseguró que “los ataques híbridos no quedarán sin una respuesta clara”. “Las pruebas son claras”, dijo, por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que aseguró que la Alianza Atlántica “se seguirá reforzando”.