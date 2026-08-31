Caputo se reunió en Estados Unidos con Georgieva y destacaron los avances hacia la estabilidad y el crecimiento

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se reunió en Estados Unidos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con quien analizó la agenda económica de la Argentina y los avances alcanzados por el Gobierno para consolidar la estabilidad y apuntalar el crecimiento.

El encuentro se produjo en la previa de la participación de Caputo en la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, donde expondrá ante representantes de las principales economías del mundo los lineamientos del programa económico que lleva adelante la administración de Javier Milei.

Tras la reunión, Caputo destacó el encuentro a través de su cuenta de X: “Gran encuentro con Kristalina Georgieva en el marco de las reuniones del G20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento”.

Junto al ministro participaron de la reunión el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza.

La agenda de Caputo en el G20

Durante las reuniones del G20, Caputo defenderá los resultados de la política económica del Gobierno y expondrá sobre la estrategia oficial para consolidar la estabilidad macroeconómica y sostener el crecimiento de la economía argentina.

El ministro también participará de encuentros en los que se abordarán distintas cuestiones vinculadas con la economía mundial, entre ellas la evolución del crecimiento global, la deuda soberana, los desequilibrios económicos internacionales, la educación financiera y las políticas de prevención del fraude.

La participación argentina se da en un contexto en el que el Gobierno busca profundizar su estrategia basada en el equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria y el crecimiento, al tiempo que procura mantener el respaldo internacional para avanzar con las reformas económicas impulsadas desde el inicio de la gestión de Milei.

El respaldo de Estados Unidos

Durante su estadía en Estados Unidos, Caputo también buscará mantener un encuentro con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

La eventual reunión se produciría luego de un año de respaldo de la administración de Donald Trump al programa económico del Gobierno argentino y en un contexto marcado por la asistencia financiera estadounidense que permitió a la Argentina defender su posición frente a momentos de tensión en los mercados.

Para Caputo, el viaje representa además una oportunidad para presentar ante las principales economías del mundo el rumbo que sigue la Argentina y fortalecer el diálogo con sus principales aliados internacionales.

En particular, el Gobierno considera central sostener el vínculo con las autoridades económicas de Estados Unidos, mientras busca consolidar el equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria y el crecimiento como ejes de su programa.

Con información de la agencia NA