Naomi Watts recibirá el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián

La actriz Naomi Watts recibirá un Premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián, cuya edición se celebrará del 18 al 26 de septiembre. La también productora será homenajeada en una gala en el Kursaal el día 19 debido a su larga y exitosa trayectoria, donde se presentará el largometraje The Housewife (La esposa perfecta), debut en la dirección del canadiense Ben Shirinian que ella misma protagoniza. Watts se une así a Werner Herzog, quien también recibirá dicha distinción.

Reconocida como una de las actrices más talentosas de su generación, la carrera de Watts abarca desde el cine independiente hasta grandes superproducciones tanto en televisión como en la gran pantalla. De hecho, acumula dos nominaciones al Oscar por sus interpretaciones en 21 gramos (2003), de Alejandro González Iñárritu, y Lo imposible (2012), de Juan Antonio Bayona.

Su salto a la fama llegó con Mulholland Drive (2001), bajo la dirección de David Lynch, con una actuación que ya es considerada un referente del cine moderno. Además, a lo largo de su trayectoria trabajó con realizadores de la talla de Peter Jackson, David Cronenberg, Clint Eastwood, Michael Haneke, Audrey Diwan y Noah Baumbach, además de Rodrigo García, con quien presentó Madres e hijas en la clausura fuera de competición del Festival de San Sebastián en 2009.

De origen británico y crianza australiana, Naomi Watts inició sus estudios de arte dramático en la adolescencia y debutó en la gran pantalla con Flirting, de John Duigan. Más tarde produjo y protagonizó el corto Ellie Parker, presentado en Sundance y convertido posteriormente en largometraje. En su extensa filmografía, donde también hubo lugar para las superproducciones, destacan títulos como King Kong (Peter Jackson), la saga The Ring (Gore Verbinski), Promesas del este (David Cronenberg) o Funny Games (Michael Haneke).

Aparte de su faceta actoral, Watts destaca como productora, empresaria y activista que transformó la conversación sobre la salud de las mujeres. En 2025 logró posicionar su libro Me atrevo a contarlo: Todo lo que me hubiera gustado saber sobre la menopausia en la lista de bestsellers del New York Times. En 2022 lanzó Stripes Beauty, una firma de cuidado personal fundamentada en la ciencia que busca romper estigmas sobre esta etapa vital mediante productos innovadores, educación y apoyo comunitario.

En el ámbito televisivo, cosechó su primera candidatura al Emmy tras encarnar a Babe Paley en Feud: Capote vs. The Swans, la segunda entrega de la serie antológica de Ryan Murphy para FX. Además, dejó una huella importante con roles protagonistas en Vigilante y Gypsy (donde también fue productora ejecutiva) en Netflix, la miniserie La voz más alta (Showtime) dando vida a Gretchen Carlson junto a Russell Crowe, Twin Peaks: The Return de David Lynch, e incluso una recordada colaboración en BoJack Horseman.

Su trabajo fue reconocido con galardones como el Premio Montecito (Festival de Santa Bárbara), el Desert Palm (Palm Springs), el trofeo a la Estrella Femenina del Mañana de ShoWest, el premio a la Mejor Interpretación Novel en Hollywood y un tributo a toda su carrera en el Festival de Cine Americano de Deauville.