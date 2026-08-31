El emotivo video con el que Messi anunció su despedida de la Selección argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina, a casi un mes y medio de la final del Mundial 2026, y acompañó la noticia con un emotivo video en el que repasó buena parte de su historia con la camiseta albiceleste.

El material comienza con una frase que el propio Messi pronunció durante sus primeros años: “Mi sueño es jugar en la Selección argentina”. A partir de allí, el video recorre distintos momentos de su trayectoria con el seleccionado, tanto los más felices como aquellos marcados por las derrotas y la frustración.

La pieza está musicalizada con “Brindis”, de Soledad Pastorutti, y funciona como una suerte de despedida audiovisual del futbolista, quien fue capitán de la Selección durante más de 15 años.

La decisión de ponerle punto final a su etapa con la Albiceleste fue comunicada por Messi a través de una carta que, según explicó, había escrito el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial. Sin embargo, el futbolista señaló que los acontecimientos posteriores a la muerte de su padre reforzaron su decisión.

“Duele en el alma, pero es el momento”

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, expresó Messi al comienzo de su mensaje. El astro argentino reconoció que se trata de una decisión dolorosa, pero aseguró que siente que llegó el momento de cerrar esa etapa.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, escribió.

Messi también hizo referencia al paso del tiempo y a la renovación generacional que atraviesa el seleccionado. “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, sostuvo.

“Ahora voy a ser uno más de ustedes”

En su despedida, el capitán también agradeció el acompañamiento recibido durante sus dos décadas con la camiseta argentina y anticipó que continuará alentando al seleccionado desde otro lugar. “Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”, afirmó.

El futbolista dedicó además unas palabras especiales a su familia, a la que reconoció por haberlo acompañado durante un recorrido que definió como “hermoso pero difícil”. “Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil”, señaló. También recordó a los entrenadores, compañeros y dirigentes con los que compartió su extensa carrera internacional: “Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”.

El orgullo de haber vestido la camiseta argentina

En el tramo final de la carta, Messi destacó el orgullo que siente por los momentos que pudo vivir junto a sus compañeros y con el apoyo de los hinchas. “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”, escribió.

Y cerró con una frase que sintetiza el vínculo que construyó con el país a lo largo de su carrera: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”

Al pie del mensaje, Messi aclaró que esas palabras habían sido escritas el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial, y explicó por qué decidió volver a publicarlas ahora: “Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

Con el anuncio, Messi pone fin a una etapa de más de 20 años vinculada a la Selección argentina, desde aquel sueño que aparece al comienzo del video hasta los grandes títulos conquistados con la camiseta albiceleste.

Con información de la agencia NA