Cajones revueltos y pertenencias tiradas: denuncian vandalismo en la sala de prensa de Casa Rosada

Los periodistas acreditados en la Casa Rosada denunciaron que la sala de prensa amaneció este lunes con los cajones de los escritorios abiertos y las pertenencias personales revueltas y tiradas en el piso. El hallazgo se produjo pasadas las 8 de la mañana, aunque los últimos comunicadores habían dejado el lugar el viernes anterior, alrededor de las 19.

El periodista Fabián Waldman describió el episodio en X como un “robo a periodistas en Casa Rosada”: “Llegamos a la Sala y estaban abiertos los cajones. Dejaron nuestras pertenencias tiradas.” Waldman remarcó además un cambio en el esquema de seguridad del edificio: “Antes de LLA los acreditados teníamos la llave, abríamos y cerrábamos. Hoy la seguridad está peor que antes.”

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) retomó la denuncia con un comunicado en el que advirtió: “Volvemos a exigir que se respete el trabajo profesional, las condiciones históricas y la seguridad de las y los trabajadores de prensa acreditados en Casa de Gobierno.”

Al menos seis cajones de los escritorios aparecieron revueltos, con bolsas de nylon desparramadas por el piso. No se detectó acceso a computadoras ni sustracción de material de trabajo, aunque faltaban algunos cartones de leche y paquetes de yerba mate que los periodistas guardaban en el lugar. La sala de prensa evalúa radicar una denuncia policial por el hecho, mientras que Casa Militar y la Policía Federal iniciaron gestiones para investigarlo.

El episodio se suma a un deterioro progresivo de las condiciones de trabajo de la prensa acreditada en Balcarce 50. El 23 de abril pasado, el Gobierno vedó por 11 días el acceso de los periodistas al edificio tras una denuncia contra dos cronistas de TN por filmaciones en los pasillos; desde entonces, Casa Militar retiene las llaves de la sala de prensa —que antes manejaban los propios acreditados—, se esmerilaron ventanas para limitar la visibilidad hacia otras dependencias y se restringió el acceso al Patio de las Palmeras y a los pasillos del primer piso. Los cerca de 60 profesionales acreditados ingresan hoy por Balcarce 74, la entrada de la comisaría, separados del circuito que utilizan los funcionarios, y son sometidos a revisiones de sus pertenencias y credenciales.

El hecho se conoce en un contexto de tensión sostenida entre el Gobierno y la prensa acreditada. Organizaciones como ADEPA, Fopea y Amnistía Internacional vienen señalando desde hace meses los ataques del presidente Javier Milei hacia periodistas y medios, documentados en cientos de mensajes con insultos y acusaciones en redes sociales.