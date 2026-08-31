EE.UU. e Irán intercambian ataques y nuevas amenazas por primera vez desde julio

La Guardia Revolucionaria de Irán asegura haber atacado la madrugada de este lunes dos bases estadounidenses en Jordania como represalia al bombardeo de Washington sobre la isla iraní de Larak, realizado horas antes.

En un comunicado publicado por varias agencias iraníes, la Guardia Revolucionaria dijo haber lanzado esta operación combinando misiles y drones contra las bases de Al Azraq y Rey Hussein causando “grandes daños”, sin que haya trascendido el impacto contra dichos objetivos.

Por su parte, el Ejército de Jordania informó en un comunicado que sus sistemas de defensa aérea interceptaron este lunes ocho misiles dentro del espacio aéreo del país y que estos no provocaron ni daños ni víctimas.

“Las Fuerzas Armadas Jordanas hicieron frente a estos ataques y lograron destruir los misiles antes de que representaran una amenaza para los ciudadanos o la propiedad”, señala el texto.

Este ataque es la respuesta al bombardeo previo realizado por Estados Unidos sobre la isla iraní de Lark, que se encuentra en el estrecho de Ormuz, para destruir cohetes que tenían cargadas minas marinas y que iban a ser dispuestas en ese paso estratégico, confirmaron el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

El CENTCOM dijo en un mensaje en su cuenta de X que la colocación de minas por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) representaban “una amenaza inminente” en el estrecho de Ormuz.

“En esencia, Irán generó la amenaza y el ejército estadounidense la eliminó para proteger a los marinos civiles, al transporte marítimo comercial y al libre flujo del comercio mundial”, añade.

Varios medios estadounidenses, como Axios y Fox News, aseguran que los ataques sobre Jordania fueron interceptados por el Ejército norteamericano.

Según la Guardia Revolucionaria, el ataque de Washington, que supone el primero contra objetivos iraníes en más de un mes, dejó heridos y víctimas mortales, sin precisar cifras. Un portavoz de este cuerpo de élite aseguró que la “agresión terrorista” de la Casa Blanca sería “castigada”.

Otro video con IA de Trump

Por su parte, Donald Trump, publicó este domingo un video generado con inteligencia artificial en Truth Social, en el que se muestra la destrucción de la isla iraní de Jarg, principal terminal petrolera del país.

Las imágenes simulan bombardeos: un tanque de almacenamiento y un petrolero explotan, vistos desde una aeronave. El mensaje dice: “¡La isla de Jarg siendo hecha añicos!!! Presidente DJT”.

La publicación llega horas después del primer ataque estadounidense contra objetivos iraníes en un mes, que alcanzaron la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz.

elDiario.es / EFE