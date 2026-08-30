“Combatir a la subversión hasta su aniquilamiento”: un documental vuelve a recordar los crímenes de la dictadura

Cada 30 de agosto se recuerda el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Esta fecha busca fortalecer la conciencia mundial sobre la persistencia de la desaparición forzada de personas, una práctica ejercida por los Estados y considerada un crimen de lesa humanidad por la OEA y la ONU. A 50 años del golpe cívico militar en Argentina, la serie documental “1976. Ecos de la memoria”, busca recordar este 30 e agosto uno de los capítulos más crueles de la historia reciente del país.

Realizado y producido por Daniel Filmus, Tristán Bauer y Carolina Scaglione el documental podrá verse desde este domingo en la pantalla de Canal 9.

Grupo Octubre presenta esta producción que combina entrevistas, materiales de archivo y reconstrucciones realizadas con inteligencia artificial para mostrar el funcionamiento del terrorismo de Estado, sus mecanismos represivos, sus consecuencias sociales y las huellas que dejó en el tejido de la sociedad argentina.

El guión contó con la colaboración de Virginia Martínez, mientras que la dirección de fotografía estuvo a cargo de Juan Cruz Keller. La voz en off pertenece a la actriz Alejandra Flechner.

La serie reúne testimonios de protagonistas directos de la época junto a referentes del pensamiento, la política, el derecho y la cultura. Entre las voces que aparecen a lo largo de los episodios se encuentran Jorge Taiana, León Arslanian, Luis Moreno Ocampo, Adolfo Pérez Esquivel, Felipe Pigna, Baltasar Garzón, León Gieco, Hebe de Bonafini, Estela de Carlotto, Chicha Mariani, Carlos “Maco” Somigliana, Daniel Feierstein, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Víctor De Genaro, Nora Cortiñas, Taty Almeida, Martín Kohan, Miriam Lewin, Pato Fillol, Victoria Montenegro, Victoria Donda y Leonardo Fossati.

“1976. Ecos de la memoria” explora las distintas prácticas del terrorismo de Estado —la persecución política, la censura cultural, el exilio y la desaparición forzada de personas— junto con las formas de resistencia que surgieron frente al aparato represivo. Desde una mirada histórica, social, política y filosófica, la serie busca no solo reconstruir lo sucedido, sino también reflexionar sobre sus efectos en el presente.

#1976EcosDeLaMemoria | “1976. Ecos de la memoria” 🕊️



📺 Recorre uno de los períodos más oscuros de la historia argentina a través de testimonios, materiales de archivo y reconstrucciones.



⏰ Desde este domingo 30/8 a las 22:00

📺 También en vivo por nuestro canal de YouTube pic.twitter.com/7es73SiHLB — El Nueve (@canal9oficial) August 29, 2026

Los capítulos

Según la información difundida, la serie constará de cuatro episodios que se irán estrenando semanalmente:

Primer capítulo: repasa el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la puesta en marcha del sistema clandestino de represión y la implementación del plan económico de José Alfredo Martínez de Hoz. También reconstruye la historia de las Madres de Plaza de Mayo como símbolo de la resistencia.

repasa el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la puesta en marcha del sistema clandestino de represión y la implementación del plan económico de José Alfredo Martínez de Hoz. También reconstruye la historia de las Madres de Plaza de Mayo como símbolo de la resistencia. Segundo capítulo (6 de septiembre): analiza cómo la represión permeó la vida cotidiana a través de la censura, las listas negras y la persecución cultural, en un intento por imponer el silencio. Aborda además el uso del Mundial de Fútbol de 1978 como herramienta de la dictadura para proyectar una imagen de normalidad ante el mundo.

analiza cómo la represión permeó la vida cotidiana a través de la censura, las listas negras y la persecución cultural, en un intento por imponer el silencio. Aborda además el uso del Mundial de Fútbol de 1978 como herramienta de la dictadura para proyectar una imagen de normalidad ante el mundo. Tercer capítulo: se concentra en el funcionamiento de los centros clandestinos de detención, el accionar de los represores y las formas más extremas de violencia ejercidas contra hombres, mujeres y niños, incluida la violencia sexual como práctica sistemática, además de la complicidad de sectores corporativos con el régimen.

se concentra en el funcionamiento de los centros clandestinos de detención, el accionar de los represores y las formas más extremas de violencia ejercidas contra hombres, mujeres y niños, incluida la violencia sexual como práctica sistemática, además de la complicidad de sectores corporativos con el régimen. Cuarto capítulo: aborda la Guerra de Malvinas como acelerador del colapso de la dictadura, en un contexto de profundización de la crisis económica y política. Recorre el camino hacia la recuperación democrática, la campaña electoral de 1983 y los primeros pasos de la reconstrucción institucional.

.